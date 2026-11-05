România rămâne fără meseriași. Electricienii și instalatorii sunt tot mai căutați, ce salarii li se oferă
Un electrician sau un instalator poate câștiga, în medie, aproximativ 5.500 de lei net pe lună, estimează Gabriel Gătejoiu, președintele Asociației Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU). Firmele găsesc însă cu dificultate personal calificat, în special în producție, logistică și construcții. Experiența cerută de angajatori, plecarea specialiștilor în străinătate și numărul insuficient de tineri pregătiți să le ia locul mențin deficitul de meseriași.
Cât poate câștiga un electrician sau un instalator
Veniturile din meseriile tehnice diferă în funcție de specializare, experiență, regiune și industria în care lucrează angajatul. Estimarea de aproximativ 5.500 de lei net lunar se referă la electricieni și instalatori, iar pentru specialiștii cu calificări mai complexe câștigurile pot fi mai mari.
Gabriel Gătejoiu a explicat pentru „Adevărul Financiar” că pregătirea practică și cererea pentru anumite competențe pot conta decisiv în stabilirea salariului. O diplomă universitară nu asigură, în orice situație, un venit superior celui obținut dintr-o meserie tehnică.
„Și da, un meseriaș foarte bun poate câștiga mai mult decât o persoană cu studii superioare. Diploma universitară, în sine, nu garantează un salariu mai mare. Contează ce știi să faci, cât de căutate sunt competențele tale și ce valoare aduci angajatorului”, a declarat reprezentantul AFSRU.
Pentru cine își alege o calificare sau ia în calcul schimbarea domeniului, specializarea și experiența pot face diferența. Un electrician industrial ori un specialist care execută lucrări complexe nu are neapărat aceleași oportunități salariale ca un începător.
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De ce rămân posturi neocupate chiar dacă există candidați
Companiile nu se confruntă întotdeauna cu absența persoanelor interesate de un loc de muncă. Dificultatea apare atunci când pregătirea candidaților nu corespunde specializării și experienței necesare pentru postul disponibil.
„Dificultățile sunt în continuare importante în zona meseriilor tehnice și a personalului operațional, în special în producție, logistică și anumite specializări din construcții. Vorbim despre electricieni, sudori, mecanici, operatori CNC, dar și despre lucrători în depozite sau în producție”, a declarat Gabriel Gătejoiu.
La 21 octombrie 2026, ANOFM avea în evidență 30.677 de locuri de muncă vacante la nivel național, declarate de angajatori. Dintre acestea, 6.468 erau destinate persoanelor cu studii profesionale, iar 5.991 celor cu studii liceale sau postliceale.
„Nu vorbim întotdeauna despre o lipsă generală de candidați, ci despre lipsa oamenilor cu pregătirea și experiența de care companiile au nevoie. Un angajator poate primi zeci de CV-uri și, totuși, să nu găsească un electrician industrial sau un sudor cu specializarea necesară”, a explicat președintele AFSRU.
Ce fac firmele când nu găsesc oamenii potriviți
Posturile neocupate pot întârzia lucrările și pot limita capacitatea de producție. Pentru a continua activitatea, unele companii își reorganizează echipele, pregătesc angajații existenți sau caută personal în alte regiuni.
Alți angajatori apelează la furnizori specializați de servicii de resurse umane ori recrutează din afara Uniunii Europene.
„Pentru o companie, un post neocupat nu este doar o problemă de recrutare. Poate deveni o problemă de business”, a declarat Gabriel Gătejoiu.
Datele Inspectoratului General pentru Imigrări arată că în primul trimestru din 2026 au fost emise 36.925 de avize de muncă pentru străini. Dintre acestea, 31.913 au fost eliberate din contingentul anual, iar diferența a reprezentat avize pentru schimbarea angajatorului sau a funcției.
Salariile mai mari nu pot rezolva singure lipsa calificărilor. Dacă într-o regiune sunt prea puțini specialiști disponibili, firmele pot ajunge să recruteze din aceleași echipe, fără ca numărul total al meseriașilor să crească.
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Cine îi înlocuiește pe meseriașii care ies din activitate
O parte dintre specialiștii cu experiență au ales să muncească în străinătate, atrași de salarii mai bune. În același timp, generațiile care se apropie de pensionare nu sunt înlocuite întotdeauna de suficienți tineri cu pregătirea necesară.
„Ani la rând, am transmis tinerilor ideea că succesul profesional înseamnă, aproape obligatoriu, o diplomă universitară. Învățământul profesional a ajuns să fie privit, de multe ori, ca o variantă de rezervă, nu ca o alegere bună în sine”, a declarat Gabriel Gătejoiu.
Reprezentantul AFSRU susține că pregătirea trebuie legată mai strâns de activitatea companiilor. Practica și colaborarea dintre școli și angajatori îi pot ajuta pe tineri să înțeleagă ce presupune meseria și ce oportunități au după absolvire.
Aceștia trebuie să poată vedea unde se pot angaja, ce tehnologii vor utiliza și cum pot avansa profesional. Nevoia de formare este cu atât mai mare cu cât echipamentele folosite în industrie devin mai complexe, iar meseriile tehnice cer competențe actualizate.