România rămâne fără meseriași. Electricienii și instalatorii sunt tot mai căutați, ce salarii li se oferă

Gabriel Gătejoiu a explicat pentru „Adevărul Financiar” că pregătirea practică și cererea pentru anumite competențe pot conta decisiv în stabilirea salariului. O diplomă universitară nu asigură, în orice situație, un venit superior celui obținut dintr-o meserie tehnică.

„Și da, un meseriaș foarte bun poate câștiga mai mult decât o persoană cu studii superioare. Diploma universitară, în sine, nu garantează un salariu mai mare. Contează ce știi să faci, cât de căutate sunt competențele tale și ce valoare aduci angajatorului”, a declarat reprezentantul AFSRU.

Pentru cine își alege o calificare sau ia în calcul schimbarea domeniului, specializarea și experiența pot face diferența. Un electrician industrial ori un specialist care execută lucrări complexe nu are neapărat aceleași oportunități salariale ca un începător.

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De ce rămân posturi neocupate chiar dacă există candidați

Companiile nu se confruntă întotdeauna cu absența persoanelor interesate de un loc de muncă. Dificultatea apare atunci când pregătirea candidaților nu corespunde specializării și experienței necesare pentru postul disponibil.

„Dificultățile sunt în continuare importante în zona meseriilor tehnice și a personalului operațional, în special în producție, logistică și anumite specializări din construcții. Vorbim despre electricieni, sudori, mecanici, operatori CNC, dar și despre lucrători în depozite sau în producție”, a declarat Gabriel Gătejoiu.

La 21 octombrie 2026, ANOFM avea în evidență 30.677 de locuri de muncă vacante la nivel național, declarate de angajatori. Dintre acestea, 6.468 erau destinate persoanelor cu studii profesionale, iar 5.991 celor cu studii liceale sau postliceale.

„Nu vorbim întotdeauna despre o lipsă generală de candidați, ci despre lipsa oamenilor cu pregătirea și experiența de care companiile au nevoie. Un angajator poate primi zeci de CV-uri și, totuși, să nu găsească un electrician industrial sau un sudor cu specializarea necesară”, a explicat președintele AFSRU.

Ce fac firmele când nu găsesc oamenii potriviți

Posturile neocupate pot întârzia lucrările și pot limita capacitatea de producție. Pentru a continua activitatea, unele companii își reorganizează echipele, pregătesc angajații existenți sau caută personal în alte regiuni.

Alți angajatori apelează la furnizori specializați de servicii de resurse umane ori recrutează din afara Uniunii Europene.