Cât s-au scumpit biletele de avion în Europa. Țările unde prețurile au explodat și cele unde au scăzut puternic

Cum au evoluat prețurile în ultimul an și jumătate

Potrivit Eurostat, cea mai mare creștere anuală a prețurilor pentru serviciile de transport aerian a fost înregistrată în aprilie 2025, când biletele de avion au fost, în medie, cu 13,7% mai scumpe decât în aprilie 2024.

După acest vârf, lunile de vară au adus creșteri mai moderate, pe măsură ce piața s-a stabilizat. Anul 2026 a început însă diferit. În ianuarie s-a înregistrat o scădere a prețurilor comparativ cu aceeași lună din anul precedent, urmată de noi majorări în februarie și martie. În aprilie 2026 a avut loc o reducere accentuată, de 4,7%, comparativ cu aprilie 2025, conform Eurostat.

Tendința s-a inversat din nou în mai, când prețurile au crescut cu 8,1% față de mai 2025, iar în iunie majorarea anuală a fost de 3,1%.

Zborurile internaționale au influențat cel mai mult prețurile

Eurostat explică faptul că variațiile au fost determinate în principal de costul zborurilor internaționale. Acestea au avut oscilații mult mai ample decât cursele interne. În perioadele cu cerere redusă, prețurile pentru zborurile internaționale au scăzut mai rapid, însă în lunile aglomerate au înregistrat și cele mai puternice scumpiri.

De exemplu, transportul aerian internațional s-a scumpit cu 14,1% în aprilie 2025 și cu 8,7% în mai 2026.

În luna iunie 2026, prețurile pentru cursele internaționale erau cu 4,5% peste nivelul din iunie 2025, în timp ce zborurile interne s-au scumpit cu doar 2%.

Diferențe uriașe între statele Uniunii Europene

Datele arată că nu toate țările au urmat aceeași evoluție. Belgia a înregistrat unele dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În aprilie 2026, serviciile de transport aerian erau cu 41,5% mai scumpe decât în aprilie 2025. Creșterea a continuat și în lunile următoare, deși într-un ritm mai lent: 33,8% în mai și 28,7% în iunie.