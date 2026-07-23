Cât s-au scumpit biletele de avion în Europa. Țările unde prețurile au explodat și cele unde au scăzut puternic
Prețurile transportului aerian din Uniunea Europeană au înregistrat fluctuații importante în ultimul an și jumătate, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Evoluția tarifelor pentru biletele de avion a fost influențată de cererea sezonieră, de perioadele de vacanță, dar și de evenimentele geopolitice care au afectat industria aviatică.
Statisticile arată că între ianuarie 2025 și iunie 2026 nu a existat o tendință constantă de scumpire sau ieftinire. În schimb, tarifele au oscilat puternic de la o lună la alta și au diferit semnificativ de la un stat membru la altul.
Cum au evoluat prețurile în ultimul an și jumătate
Potrivit Eurostat, cea mai mare creștere anuală a prețurilor pentru serviciile de transport aerian a fost înregistrată în aprilie 2025, când biletele de avion au fost, în medie, cu 13,7% mai scumpe decât în aprilie 2024.
După acest vârf, lunile de vară au adus creșteri mai moderate, pe măsură ce piața s-a stabilizat. Anul 2026 a început însă diferit. În ianuarie s-a înregistrat o scădere a prețurilor comparativ cu aceeași lună din anul precedent, urmată de noi majorări în februarie și martie. În aprilie 2026 a avut loc o reducere accentuată, de 4,7%, comparativ cu aprilie 2025, conform Eurostat.
Tendința s-a inversat din nou în mai, când prețurile au crescut cu 8,1% față de mai 2025, iar în iunie majorarea anuală a fost de 3,1%.
Zborurile internaționale au influențat cel mai mult prețurile
Eurostat explică faptul că variațiile au fost determinate în principal de costul zborurilor internaționale. Acestea au avut oscilații mult mai ample decât cursele interne. În perioadele cu cerere redusă, prețurile pentru zborurile internaționale au scăzut mai rapid, însă în lunile aglomerate au înregistrat și cele mai puternice scumpiri.
De exemplu, transportul aerian internațional s-a scumpit cu 14,1% în aprilie 2025 și cu 8,7% în mai 2026.
În luna iunie 2026, prețurile pentru cursele internaționale erau cu 4,5% peste nivelul din iunie 2025, în timp ce zborurile interne s-au scumpit cu doar 2%.
Diferențe uriașe între statele Uniunii Europene
Datele arată că nu toate țările au urmat aceeași evoluție. Belgia a înregistrat unele dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În aprilie 2026, serviciile de transport aerian erau cu 41,5% mai scumpe decât în aprilie 2025. Creșterea a continuat și în lunile următoare, deși într-un ritm mai lent: 33,8% în mai și 28,7% în iunie.
La polul opus s-a aflat Slovacia, unde prețurile au scăzut spectaculos: cu 53% în aprilie, 48,2% în mai și 45,1% în iunie, comparativ cu aceleași luni din anul precedent.
În majoritatea statelor membre, aprilie 2026 a fost o lună de ieftiniri, urmată de noi creșteri în mai.
Austria și Grecia s-au remarcat prin scumpiri importante în iunie, de 22,3%, respectiv 15,1%, în timp ce Ungaria (-13,6%) și Polonia (-13,1%) au fost printre țările în care biletele s-au ieftinit cel mai mult.
Ce înseamnă aceste date pentru românii care călătoresc
Pentru turiști, concluzia este simplă: prețul unui bilet de avion depinde din ce în ce mai mult de momentul rezervării, de aeroportul de plecare și de țara din care operează compania aeriană. Chiar dacă, la nivel european, există o tendință generală, diferențele dintre state pot fi foarte mari, iar aceeași destinație poate costa semnificativ mai puțin sau mai mult în funcție de ruta aleasă.
Specialiștii explică aceste oscilații prin cererea sezonieră, gradul de ocupare al aeronavelor, costurile combustibilului, concurența dintre companiile aeriene și contextul geopolitic, factori care influențează permanent tarifele.
Pentru românii care își planifică vacanțele în străinătate, aceste statistici reprezintă un semnal că merită urmărite ofertele din mai multe aeroporturi și rezervările făcute din timp, deoarece diferențele de preț pot fi considerabile chiar și pentru aceeași perioadă de călătorie.