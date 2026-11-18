Kevin McCallister a crescut, dar continuă să se bucure când rămâne singur

Reclama de aproximativ 30 de secunde îl surprinde pe Macaulay Culkin în interiorul unui restaurant McDonald’s rămas pustiu după ora închiderii. Prima reacție este un omagiu direct adus filmului original, personajul întrebându-se unde au dispărut toți ceilalți, înainte să constate că a reușit, din nou, să facă pe toată lumea să dispară. Numai că, spre deosebire de copilul de opt ani care trebuia să se descurce singur într-o casă uriașă, Kevin cel matur are acum la dispoziție un restaurant întreg și suficientă libertate pentru a-și satisface toate poftele.

Urmează o succesiune de momente comice care exploatează spiritul jucăuș al personajului, de la prepararea unui McFlurry cu ingrediente din belșug până la preluarea rolului de angajat la serviciul drive-through. Kevin își creează inclusiv propria interpretare a celebrului Big Mac, pe care o numește Big McCallister. Atmosfera, replicile și comportamentul protagonistului transformă reclama într-o mică aventură cinematografică, construită pentru spectatorii care au crescut cu primele două filme ale seriei.

Campania promovează lansarea unui meniu special Home Alone Meal, însoțit de una dintre cele patru perechi de șosete de colecție inspirate de film. În Statele Unite, oferta devine disponibilă începând cu 1 decembrie 2026 și include inclusiv cartofi prăjiți cu condimente inspirate de pizza de la Little Nero’s, restaurantul fictiv din producția originală. În Marea Britanie, campania a început încă din 17 noiembrie, cu produse tematice și alte preparate speciale. Deocamdată, nu există o confirmare că meniul va fi comercializat și în restaurantele McDonald’s din România.

Dincolo de meniuri și de obiectele de colecție, inițiativa este una dintre cele mai interesante campanii de marketing nostalgic ale sezonului. Macaulay Culkin a explicat că proiectul i-a oferit ocazia să retrăiască unele dintre momentele care au făcut celebru personajul, de această dată inclusiv alături de propriii copii. Nu este nici prima sa revenire publicitară la universul Singur acasă, actorul participând anterior la proiecte similare, inclusiv la o reclamă Google din 2018. Totuși, noua colaborare cu McDonald’s demonstrează că interesul pentru Kevin McCallister rămâne suficient de puternic pentru a susține campanii comerciale internaționale.

Singur acasă rămâne un fenomen în România și unul dintre cele mai urmărite filme de Crăciun din lume

În România, impactul cultural al filmului Singur acasă este greu de comparat cu cel al altor producții cinematografice difuzate anual la televizor. PRO TV a transformat aventurile lui Kevin într-o tradiție a lunii decembrie, iar rezultatele de audiență arată că publicul continuă să revină la aceeași poveste chiar și după zeci de vizionări. În 2025, filmul original a avut o medie de aproximativ 1,9 milioane de telespectatori pe minut la nivel național, potrivit datelor publicate de Paginademedia.ro. Cu o cotă de piață de peste 25%, producția a depășit categoric concurența și a devenit cel mai urmărit program al weekendului.

Performanța nu reprezintă o excepție. În 2024, aproximativ 2,1 milioane de români urmăreau în fiecare minut Singur acasă, în 2022 audiența se apropia de 2,3 milioane, iar în 2014 ajungea la 2,7 milioane. Vorbim despre cifre remarcabile pentru o comedie lansată în 1990, într-o perioadă în care televiziunea tradițională concurează cu platformele de streaming, YouTube și nenumărate alte forme de divertisment. Pentru o bună parte a publicului român, vizionarea filmului la PRO TV a devenit un ritual de familie, indiferent că spectatorii cunosc deja fiecare capcană pregătită de Kevin sau fiecare replică a personajelor.

Popularitatea este confirmată și dincolo de granițele României. Compania americană Nielsen a arătat într-o analiză publicată în 2025 că Singur acasă a fost cel mai urmărit film de sărbători din Statele Unite în trei dintre precedentele patru luni decembrie analizate. La nivel internațional, un studiu MUSO care a evaluat 13,4 miliarde de accesări și descărcări de filme între 2022 și 2024 a plasat atât Singur acasă, cât și Singur acasă 2: Pierdut în New York printre primele trei producții de Crăciun în funcție de cererea globală. Cu alte cuvinte, atașamentul față de Kevin McCallister nu este doar o particularitate a telespectatorilor români, ci un fenomen cultural care traversează generații și continente.