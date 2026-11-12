Locul din România unde poți petrece Crăciunul printre cerbi. Un târg de poveste se deschide la sfârșitul lunii noiembrie, este perfect pentru copii

Cât costă intrarea și de la ce oră se deschide

Târgul va fi deschis zilnic, între 28 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, începând cu ora 12:00. Ora de închidere nu este precizată în anunțul transmis de organizatori.

Biletele vor putea fi cumpărate online, de pe platforma de bilete a Tărâmului Cerbilor, sau direct de la intrare. Tarifele anunțate sunt de 30 de lei pentru un adult și 15 lei pentru un copil.

Dacă mergi cu familia, costul accesului poate fi calculat astfel:

Doi adulți și un copil — 75 de lei;

Doi adulți și doi copii — 90 de lei;

Un adult și un copil — 45 de lei.

Aceste calcule acoperă doar biletele de intrare. Comunicatul nu detaliază eventualele tarife separate pentru carusele și alte activități, nici limitele de vârstă aplicabile biletelor pentru copii.

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Poți rămâne peste noapte în căsuțele din pădure

Pentru vizitatorii care vor să prelungească șederea, destinația pune la dispoziție pachete de cazare în căsuțele din pădure. Prețurile și serviciile incluse în aceste pachete nu sunt menționate în anunțul târgului.

Detaliile despre cazare și programul complet sunt disponibile pe site-ul Tărâmul Cerbilor. Dacă pregătești o vizită cu copiii, poți verifica înainte de plecare programul activităților din ziua aleasă și condițiile de acces.