Locul din România unde poți petrece Crăciunul printre cerbi. Un târg de poveste se deschide la sfârșitul lunii noiembrie, este perfect pentru copii
Tărâmul Cerbilor din Turceni, județul Gorj, deschide pe 28 noiembrie prima ediție a unui târg de Crăciun organizat în mijlocul naturii. Până pe 3 ianuarie 2027, vizitatorii vor găsi un traseu luminat, un castel al lui Moș Crăciun, carusele și o pădure în care decorurile de sărbătoare se întâlnesc cu cerbii adevărați ai locului. Intrarea costă 30 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii.
Ce găsești la târgul de Crăciun din Turceni
Evenimentul poartă numele „Magia la Tărâmul Cerbilor” și se desfășoară într-o destinație de cazare și turism în natură din nordul Olteniei. Organizatorii prezintă locul ca fiind la aproximativ o oră de Craiova, o variantă pentru familiile care vor să petreacă o zi în afara orașului.
La intrare, fiecare vizitator va primi „Harta Tărâmului”, cu ajutorul căreia poate descoperi atracțiile. Târgul este amenajat sub forma unui traseu, cu opriri pentru copii, zone cu mâncare și băuturi calde, dar și spații dedicate cadourilor.
Printre atracțiile anunțate se numără:
- Castelul lui Moș Crăciun, unde copiii îl pot întâlni pe Moș și pot primi un cadou din partea lui;
- Oficiul Poștal al Moșului, unde cei mici își pot scrie și lăsa scrisorile;
- Satul Cadourilor, cu meșteri care personalizează daruri;
- Poteca Luminilor, un traseu iluminat, cu sculpturi, suveniruri și dulciuri;
- Vatra de Iarnă, cu focuri, ceaune, preparate tradiționale, vin fiert și ceai;
- Parcul de distracții, cu carusele luminate și loc de joacă;
- Pădurea Cerbilor Magici, unde decorurile se alătură cerbilor adevărați.
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Întâlnirea cu Moș Crăciun și plimbarea printre lumini
Pentru cei mici, una dintre opririle principale va fi castelul lui Moș Crăciun. În aceeași zonă, copiii vor putea să își aștearnă dorințele pe hârtie și să lase scrisorile la oficiul poștal amenajat pentru sărbători.
Programul anunțat include colinde și momente artistice specifice perioadei. Pe traseu vor exista și locuri în care vizitatorii se pot opri pentru o băutură caldă sau pentru preparate tradiționale, înainte de a continua plimbarea.
„Vrem să oferim familiilor un Crăciun pe care să-l trăiască într-un mod autentic. Aici cerbii sunt adevărați, focul arde în vatră, iar timpul curge altfel. E o poveste în care fiecare oaspete trăiește magia sărbătorilor într-un mod unic, cu experiențe pregătite pentru toate vârstele”, a declarat Dragoș Iordache, de la Tărâmul Cerbilor.
Pădurea Cerbilor Magici este prezentată drept punctul central al serii. Anunțul organizatorilor nu precizează dacă vizita presupune interacțiunea directă cu animalele sau dacă există activități de hrănire a acestora.
Cât costă intrarea și de la ce oră se deschide
Târgul va fi deschis zilnic, între 28 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, începând cu ora 12:00. Ora de închidere nu este precizată în anunțul transmis de organizatori.
Biletele vor putea fi cumpărate online, de pe platforma de bilete a Tărâmului Cerbilor, sau direct de la intrare. Tarifele anunțate sunt de 30 de lei pentru un adult și 15 lei pentru un copil.
Dacă mergi cu familia, costul accesului poate fi calculat astfel:
- Doi adulți și un copil — 75 de lei;
- Doi adulți și doi copii — 90 de lei;
- Un adult și un copil — 45 de lei.
Aceste calcule acoperă doar biletele de intrare. Comunicatul nu detaliază eventualele tarife separate pentru carusele și alte activități, nici limitele de vârstă aplicabile biletelor pentru copii.
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Poți rămâne peste noapte în căsuțele din pădure
Pentru vizitatorii care vor să prelungească șederea, destinația pune la dispoziție pachete de cazare în căsuțele din pădure. Prețurile și serviciile incluse în aceste pachete nu sunt menționate în anunțul târgului.
Detaliile despre cazare și programul complet sunt disponibile pe site-ul Tărâmul Cerbilor. Dacă pregătești o vizită cu copiii, poți verifica înainte de plecare programul activităților din ziua aleasă și condițiile de acces.