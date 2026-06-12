Cât costă un sejur de șapte zile la Mamaia în iulie. Suma pe care o cheltuie o familie pentru cazare și mâncare
Mamaia continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații de pe litoralul românesc în sezonul estival. Stațiunea atrage anual numeroși turiști care aleg să își petreacă vacanța la malul mării, iar luna iulie reprezintă una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. Odată cu cererea ridicată, cresc și costurile pentru cazare, masă și alte cheltuieli specifice unui concediu petrecut pe litoral.
Cazarea poate reprezenta cea mai mare cheltuială a vacanței
Bugetul necesar pentru șapte zile în Mamaia diferă considerabil în funcție de categoria hotelului ales. Pentru turiștii care optează pentru o cameră dublă într-o unitate clasificată la trei stele, cu micul dejun inclus, costul se situează între 1.200 și 1.800 de lei de persoană pe durata sejurului.
Cei care preferă condiții superioare și aleg un hotel de patru stele trebuie să ia în calcul sume mai mari. În acest caz, prețurile pornesc de la 2.100 de lei și pot ajunge până la 3.300 de lei de persoană, micul dejun fiind inclus în tarif.
La polul opus se află hotelurile de cinci stele, unde costurile cresc semnificativ. Pentru o cameră dublă cu mic dejun inclus, turiștii vor plăti între 4.500 și 6.500 de lei de persoană pentru o vacanță de șapte zile în luna iulie.
Diferențele de preț arată că alegerea unității de cazare influențează decisiv bugetul final al concediului, mai ales în perioada de vârf a sezonului estival.
Masa zilnică poate dubla costul vacanței
Pe lângă cazare, alimentația reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli pentru turiști. Cei care aleg să servească prânzul și cina la autoservirile din stațiune trebuie să aloce aproximativ 150 de lei pe zi.
Pentru un sejur complet de șapte zile, această sumă se transformă într-o cheltuială consistentă, care se adaugă costului cazării și celorlalte servicii utilizate pe durata vacanței.
În schimb, persoanele care preferă restaurantele a la carte trebuie să pregătească un buget mai generos. În acest caz, cheltuielile pentru mâncare pot ajunge la aproximativ 250 de lei pe zi.
Există și turiști care aleg experiențele gastronomice premium. Pentru aceștia, mesele servite în restaurantele de fine dining pot ridica nota de plată la aproximativ 400 de lei pe zi de persoană.
Astfel, diferențele dintre variantele disponibile sunt semnificative și pot influența considerabil costul total al vacanței.
Șezlongurile și cheltuielile suplimentare măresc nota finală
Bugetul pentru un concediu la mare nu se rezumă doar la cazare și mâncare. Accesul la plajă și alte cheltuieli de zi cu zi trebuie luate în calcul încă de la început.
Un șezlong costă aproximativ 50 de lei pe zi, însă în anumite zone ale stațiunii, în special în partea centrală și în nordul stațiunii Mamaia, prețurile sunt mai ridicate. Aici, un șezlong poate costa între 70 și 100 de lei pe zi.
La acestea se adaugă băuturile răcoritoare, înghețata și alte cumpărături pe care turiștii le fac pe parcursul vacanței. Potrivit calculelor realizate de Gandul.ro, pentru categoria altor cheltuieli ar trebui rezervat un buget de aproximativ 1.400 de lei pentru întreaga perioadă de șapte zile petrecută pe litoral.
Mamaia rămâne una dintre cele mai populare destinații de pe litoral
Considerată de mulți turiști drept perla litoralului românesc, Mamaia continuă să fie una dintre cele mai apreciate stațiuni din România. Oferta variată de cazare și opțiunile multiple pentru servirea mesei permit fiecărui turist să își adapteze vacanța în funcție de bugetul disponibil.
Totuși, diferențele dintre variantele de cazare și de alimentație pot face ca suma finală cheltuită pentru un sejur de șapte zile să varieze considerabil. De la hoteluri de trei stele și mese la autoservire până la unități de lux și restaurante fine dining, costurile cresc odată cu nivelul de confort și serviciile alese.