Cât costă un sejur de șapte zile la Mamaia în iulie. Suma pe care o cheltuie o familie pentru cazare și mâncare

Cei care preferă condiții superioare și aleg un hotel de patru stele trebuie să ia în calcul sume mai mari. În acest caz, prețurile pornesc de la 2.100 de lei și pot ajunge până la 3.300 de lei de persoană, micul dejun fiind inclus în tarif.

La polul opus se află hotelurile de cinci stele, unde costurile cresc semnificativ. Pentru o cameră dublă cu mic dejun inclus, turiștii vor plăti între 4.500 și 6.500 de lei de persoană pentru o vacanță de șapte zile în luna iulie.

Diferențele de preț arată că alegerea unității de cazare influențează decisiv bugetul final al concediului, mai ales în perioada de vârf a sezonului estival.

Masa zilnică poate dubla costul vacanței

Pe lângă cazare, alimentația reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli pentru turiști. Cei care aleg să servească prânzul și cina la autoservirile din stațiune trebuie să aloce aproximativ 150 de lei pe zi.

Pentru un sejur complet de șapte zile, această sumă se transformă într-o cheltuială consistentă, care se adaugă costului cazării și celorlalte servicii utilizate pe durata vacanței.

În schimb, persoanele care preferă restaurantele a la carte trebuie să pregătească un buget mai generos. În acest caz, cheltuielile pentru mâncare pot ajunge la aproximativ 250 de lei pe zi.

Există și turiști care aleg experiențele gastronomice premium. Pentru aceștia, mesele servite în restaurantele de fine dining pot ridica nota de plată la aproximativ 400 de lei pe zi de persoană.