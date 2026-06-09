Litoralul românesc, între sezon și temerile de securitate. Ce spun hotelierii după incidentele recente

Dragoș Răducan, directorul hotelului Majestic din Jupiter și președinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, afirmă că situația actuală nu a produs schimbări vizibile în comportamentul turiștilor, relatează Libertatea.

„Este prematur să vorbim acum, la câteva ore distanță, de anulări de rezervări. Românul este un tip rezilient, a mai trecut prin astfel de momente, iar concediul de vară este sfânt. Au fost și în Tulcea astfel de evenimente anul trecut, iar turismul nu a suferit. Eu sunt în hotel acum, iar turiștii cazați la noi sunt liniștiți și merg la plajă.”

Acesta a subliniat că, deși prezența forțelor de ordine și a elicopterelor poate crea o imagine neplăcută, situația nu este considerată una alarmantă.

„Sigur, să auzi elicoptere zburând sau să vezi atâția jandarmi nu dă bine deloc, dar situația nu este una îngrijorătoare. Vă reamintesc că probleme mai mari au fost în Turcia sau în Egipt cu atentatele, dar turismul s-a reluat apoi normal.”

Industria turismului mizează pe reacția rapidă a autorităților

Reprezentanții agențiilor de turism consideră că reacția instituțiilor responsabile este esențială pentru menținerea încrederii turiștilor.

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al ANAT și consilier în turism, spune că incidentul produs la Constanța nu ar trebui să influențeze semnificativ rezervările.

„Nu credem că acest incident cu drona, chiar dacă reprezintă o breșă de securitate pentru România, va avea un impact semnificativ asupra rezervărilor. Să nu uităm că au fost cazuri de drone căzute și în județul Tulcea, în special în nord, în zona brațului Chilia.”

Potrivit acestuia, turiștii s-au obișnuit în ultimii ani cu provocările generate de proximitatea unui conflict militar.

„Turismul din Delta Dunării a fost afectat mai mult la început, în urmă cu patru ani, dar deja turiștii și românii s-au obișnuit cu această situație, având în vedere un stat învecinat aflat în situație de conflict, de război.”

Bădulescu consideră că măsurile preventive luate de autorități contribuie la păstrarea sentimentului de siguranță.

„Este normal să fie luate măsuri care să protejeze turiștii, mă refer aici la evacuări pe termen scurt ale zonelor, dar, repet, nu avem deocamdată semnale de îngrijorare din partea turiștilor privind o evitare a litoralului sau a Deltei Dunării.”

Factorii economici influențează mai mult comportamentul turiștilor

În opinia unor reprezentanți ai industriei, problemele economice și schimbările din comportamentul consumatorilor au o influență mai mare asupra rezervărilor decât incidentele recente.