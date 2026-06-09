Litoralul românesc, între sezon și temerile de securitate. Ce spun hotelierii după incidentele recente
Începutul sezonului estival vine anul acesta într-un context care a stârnit numeroase discuții după incidentele petrecute în zona litoralului românesc. Explozia unei drone maritime în Portul Constanța și descoperirea unei mine marine pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai au atras atenția publicului și au generat întrebări legate de impactul pe care astfel de evenimente l-ar putea avea asupra turismului. Cu toate acestea, reprezentanții industriei ospitalității susțin că, cel puțin pentru moment, nu există semnale care să indice o scădere a interesului pentru vacanțele la Marea Neagră.
Hotelierii nu văd efecte asupra rezervărilor
Operatorii din turism consideră că este prea devreme pentru a vorbi despre anulări de rezervări și susțin că turiștii continuă să își planifice vacanțele pe litoral.
Dragoș Răducan, directorul hotelului Majestic din Jupiter și președinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, afirmă că situația actuală nu a produs schimbări vizibile în comportamentul turiștilor, relatează Libertatea.
„Este prematur să vorbim acum, la câteva ore distanță, de anulări de rezervări. Românul este un tip rezilient, a mai trecut prin astfel de momente, iar concediul de vară este sfânt. Au fost și în Tulcea astfel de evenimente anul trecut, iar turismul nu a suferit. Eu sunt în hotel acum, iar turiștii cazați la noi sunt liniștiți și merg la plajă.”
Acesta a subliniat că, deși prezența forțelor de ordine și a elicopterelor poate crea o imagine neplăcută, situația nu este considerată una alarmantă.
„Sigur, să auzi elicoptere zburând sau să vezi atâția jandarmi nu dă bine deloc, dar situația nu este una îngrijorătoare. Vă reamintesc că probleme mai mari au fost în Turcia sau în Egipt cu atentatele, dar turismul s-a reluat apoi normal.”
Industria turismului mizează pe reacția rapidă a autorităților
Reprezentanții agențiilor de turism consideră că reacția instituțiilor responsabile este esențială pentru menținerea încrederii turiștilor.
Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al ANAT și consilier în turism, spune că incidentul produs la Constanța nu ar trebui să influențeze semnificativ rezervările.
„Nu credem că acest incident cu drona, chiar dacă reprezintă o breșă de securitate pentru România, va avea un impact semnificativ asupra rezervărilor. Să nu uităm că au fost cazuri de drone căzute și în județul Tulcea, în special în nord, în zona brațului Chilia.”
Potrivit acestuia, turiștii s-au obișnuit în ultimii ani cu provocările generate de proximitatea unui conflict militar.
„Turismul din Delta Dunării a fost afectat mai mult la început, în urmă cu patru ani, dar deja turiștii și românii s-au obișnuit cu această situație, având în vedere un stat învecinat aflat în situație de conflict, de război.”
Bădulescu consideră că măsurile preventive luate de autorități contribuie la păstrarea sentimentului de siguranță.
„Este normal să fie luate măsuri care să protejeze turiștii, mă refer aici la evacuări pe termen scurt ale zonelor, dar, repet, nu avem deocamdată semnale de îngrijorare din partea turiștilor privind o evitare a litoralului sau a Deltei Dunării.”
Factorii economici influențează mai mult comportamentul turiștilor
În opinia unor reprezentanți ai industriei, problemele economice și schimbările din comportamentul consumatorilor au o influență mai mare asupra rezervărilor decât incidentele recente.
Enache Bucovală, președintele Organizației de Management al Destinației Județul Constanța și proprietarul hotelului Lupa by Bueno, afirmă că turiștii continuă să călătorească și că preferă să facă rezervări în ultimul moment.
„Sunt evenimente izolate care nu vor speria oamenii și nu vor duce la anulări de rezervări. Autoritățile dau mesaje foarte clare și foarte ferme, tratează totul extrem de serios și au făcut deja multe exerciții în acest sens.”
Acesta consideră că situația economică este principalul factor care influențează deciziile de vacanță.
„Mai îngrijorătoare este situația economică, din cauza căreia oamenii nu mai fac rezervări din timp, ci mai mult last minute.”
Ce s-a întâmplat la Constanța și în sudul litoralului
Pe 5 iunie, o explozie puternică a avut loc în Portul Constanța, în zona Danei 78, după descoperirea unei drone maritime. Marina Ucraineană a anunțat ulterior că era vorba despre o dronă navală ucraineană care și-a pierdut controlul în urma influenței echipamentelor de război electronic ale Rusiei.
În urma incidentului, autoritățile au luat măsuri preventive, iar Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că aproximativ 1.300 de persoane au fost evacuate temporar de pe plaje.
Cu doar două zile înainte, pe 3 iunie, scafandrii militari EOD au neutralizat o mină marină de tip YaRM, descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai, după ce obiectul fusese semnalat printr-un apel la 112.
În ciuda acestor evenimente, reprezentanții industriei turistice spun că ritmul rezervărilor se menține la nivelul anului trecut și că turiștii continuă să aleagă litoralul românesc pentru vacanțele din această vară.