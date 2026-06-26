Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Cei care și-au petrecut vacanța pe litoralul românesc au observat, în anumite momente, un fenomen care atrage imediat atenția de pe plajă. În apropierea țărmului, apa mării pare să fie puternic tulburată și învolburată, iar aspectul neobișnuit ridică numeroase întrebări printre turiști. Mulți se întreabă ce provoacă această modificare vizibilă a apei și dacă este vorba despre un fenomen natural sau despre o intervenție realizată de om.
De unde provine învolburarea vizibilă din larg
Discuția a început de la o postare pe platforma Reddit. Explicația este legată de surplusul de apă evacuat din Mlaștina Hergheliei, o arie naturală protejată aflată în sudul litoralului românesc. Pentru gestionarea nivelului apei a fost realizat un sistem de conducte care transportă surplusul către Marea Neagră.
Înainte de amenajarea acestui sistem de țevi, excesul de apă provoca frecvent inundarea drumului situat între mare și zona umedă. Evacuarea controlată a apei a rezolvat această problemă, însă efectul poate fi observat cu ușurință de către cei aflați pe plajă.
Atunci când surplusul este deversat în mare, în apropierea punctului de evacuare se formează zone în care apa capătă un aspect diferit, fiind mai tulbure și mai agitată decât în restul suprafeței. Tocmai acest fenomen îi determină pe mulți turiști să se întrebe: „Ce e învolburarea asta?”.
Mlaștina Hergheliei, una dintre zonele protejate importante de pe litoral
Fenomenul observat este strâns legat de Mlaștina Hergheliei, cunoscută de unele persoane și sub denumirile de „Balta Mangalia” sau „Balta Saturn”.
Aria protejată este situată în județul Constanța, în zona Comorova, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia. Aceasta se află între stațiunile Saturn și Venus, în apropierea drumului național DN39 care face legătura între Mangalia și Eforie.
Importanța sa depășește însă cu mult simpla poziționare geografică. Mlaștina Hergheliei este o rezervație naturală de tip mixt și beneficiază de statut de arie protejată de interes național. Zona a fost declarată oficial arie protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004, publicată ulterior în Monitorul Oficial.
Suprafața totală a rezervației este de aproximativ 98 de hectare.
Un habitat valoros pentru numeroase specii
Mlaștina Hergheliei reprezintă o zonă umedă complexă, alcătuită din ochiuri de apă, mlaștini eutrofe, turbării, izvoare sulfuroase, stufăriș și păpuriș. Aceste condiții naturale permit dezvoltarea unei flore variate și oferă adăpost pentru numeroase specii de păsări.
Aria naturală se suprapune peste situl Natura 2000 Mlaștina Hergheliei – Obanul Mare și Peștera Movilei, fapt care subliniază valoarea ecologică a regiunii.
Printre speciile de păsări care folosesc această zonă pentru hrănire, odihnă sau cuibărit se numără lebăda de iarnă, barza albă, egretă mică, egretă albă, chiră neagră, ciocântorsul, gârlița mare, gâsca cu piept roșu, prundașul de sărătură, piciorongul, bătăușul, chiră de baltă, ferestrașul mic, stârcul purpuriu, rața roșie, pelicanul comun și țigănușul.
Prezența acestor specii transformă zona într-un habitat important pentru păsările migratoare care tranzitează litoralul românesc.
Un fenomen care are o explicație simplă
Deși aspectul apei poate părea neobișnuit pentru cei care îl observă pentru prima dată, învolburarea vizibilă din Marea Neagră este legată de evacuarea surplusului de apă provenit din Mlaștina Hergheliei.
Fenomenul poate fi urmărit chiar de pe plajă și atrage atenția prin contrastul creat între apa evacuată și cea a mării. În spatele acestui spectacol vizual se află însă un sistem construit pentru a preveni inundarea zonei dintre mare și mlaștină, precum și existența uneia dintre cele mai importante arii naturale protejate din sudul litoralului românesc.