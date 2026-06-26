Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă

Înainte de amenajarea acestui sistem de țevi, excesul de apă provoca frecvent inundarea drumului situat între mare și zona umedă. Evacuarea controlată a apei a rezolvat această problemă, însă efectul poate fi observat cu ușurință de către cei aflați pe plajă.

Atunci când surplusul este deversat în mare, în apropierea punctului de evacuare se formează zone în care apa capătă un aspect diferit, fiind mai tulbure și mai agitată decât în restul suprafeței. Tocmai acest fenomen îi determină pe mulți turiști să se întrebe: „Ce e învolburarea asta?”.

Mlaștina Hergheliei, una dintre zonele protejate importante de pe litoral

Fenomenul observat este strâns legat de Mlaștina Hergheliei, cunoscută de unele persoane și sub denumirile de „Balta Mangalia” sau „Balta Saturn”.

Aria protejată este situată în județul Constanța, în zona Comorova, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia. Aceasta se află între stațiunile Saturn și Venus, în apropierea drumului național DN39 care face legătura între Mangalia și Eforie.

Importanța sa depășește însă cu mult simpla poziționare geografică. Mlaștina Hergheliei este o rezervație naturală de tip mixt și beneficiază de statut de arie protejată de interes național. Zona a fost declarată oficial arie protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004, publicată ulterior în Monitorul Oficial.

Suprafața totală a rezervației este de aproximativ 98 de hectare.

Un habitat valoros pentru numeroase specii

Mlaștina Hergheliei reprezintă o zonă umedă complexă, alcătuită din ochiuri de apă, mlaștini eutrofe, turbării, izvoare sulfuroase, stufăriș și păpuriș. Aceste condiții naturale permit dezvoltarea unei flore variate și oferă adăpost pentru numeroase specii de păsări.