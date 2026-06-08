Cât costă şezlongurile la Nisipurile de Aur în 2026. Preţuri actualizate pentru românii care merg în Bulgaria: „La banii ăștia le cumpăr”

„Dacă ai venit la Nisipurile de Aur și nu stai la all inclusive, te interesează sigur și prețurile șezlongurilor. De exemplu, două șezlonguri, două salteluțe și o umbrelă costă 24 de euro”, a scris aceasta.

Pentru mulți români, suma a fost o surpriză, mai ales că Nisipurile de Aur era considerată până nu demult una dintre variantele mai accesibile pentru o vacanță la mare.

Turiștii compară prețurile cu Grecia

Comentariile nu au întârziat să apară, iar mulți utilizatori au comparat imediat costurile din Bulgaria cu cele din Grecia.

„Extrem de scump. În Grecia, pentru ceva asemănător, am plătit doar 6 euro”, a scris un turist.

Un alt utilizator a susținut că în stațiunea Sunny Beach prețurile sunt încă mai mici.

„În Sunny Beach am plătit 6 euro la Kiko Beach”, a comentat acesta.

De asemenea, mai mulți români au remarcat că în multe zone din Grecia șezlongurile sunt oferite gratuit în schimbul unei consumații minime.

„Grecia este la jumătate de preț față de Bulgaria, iar șezlongul îl primești practic la consumație”, a fost unul dintre comentariile care au atras cele mai multe aprecieri.

Mulți turiști aleg prosopul

Pentru familiile cu copii, costul șezlongurilor este considerat de mulți o cheltuială inutilă.

„Noi stăm pe prosop. Chiar dacă am lua șezlonguri, le-am plăti degeaba, pentru că trebuie să stăm permanent după copii”, a explicat o turistă.

Alții au preferat să trateze situația cu umor.

„Scump. Eu prefer să stau pe cearșaf la Nisipurile de Aur”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu devenit viral spune simplu: „La banii ăștia îmi cumpăr șezlonguri”.