Cât costă şezlongurile la Nisipurile de Aur în 2026. Preţuri actualizate pentru românii care merg în Bulgaria: „La banii ăștia le cumpăr”
Bulgaria a devenit în ultimii ani una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele de vară, în special datorită apropierii de România, hotelurilor all inclusive și prețurilor care, de multe ori, erau considerate mai accesibile decât cele din alte stațiuni europene. Totuși, în vara lui 2026, tot mai mulți turiști spun că diferențele de preț față de Grecia sau chiar față de unele stațiuni de pe litoralul românesc încep să se reducă, iar costul șezlongurilor de pe plajă a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte.
24 de euro pentru două șezlonguri și o umbrelă
Discuția a pornit de la o postare publicată pe Facebook de Ela Nomad, care a atras rapid atenția celor care își planifică vacanța în Bulgaria.
„Dacă ai venit la Nisipurile de Aur și nu stai la all inclusive, te interesează sigur și prețurile șezlongurilor. De exemplu, două șezlonguri, două salteluțe și o umbrelă costă 24 de euro”, a scris aceasta.
Pentru mulți români, suma a fost o surpriză, mai ales că Nisipurile de Aur era considerată până nu demult una dintre variantele mai accesibile pentru o vacanță la mare.
Turiștii compară prețurile cu Grecia
Comentariile nu au întârziat să apară, iar mulți utilizatori au comparat imediat costurile din Bulgaria cu cele din Grecia.
„Extrem de scump. În Grecia, pentru ceva asemănător, am plătit doar 6 euro”, a scris un turist.
Un alt utilizator a susținut că în stațiunea Sunny Beach prețurile sunt încă mai mici.
„În Sunny Beach am plătit 6 euro la Kiko Beach”, a comentat acesta.
De asemenea, mai mulți români au remarcat că în multe zone din Grecia șezlongurile sunt oferite gratuit în schimbul unei consumații minime.
„Grecia este la jumătate de preț față de Bulgaria, iar șezlongul îl primești practic la consumație”, a fost unul dintre comentariile care au atras cele mai multe aprecieri.
Mulți turiști aleg prosopul
Pentru familiile cu copii, costul șezlongurilor este considerat de mulți o cheltuială inutilă.
„Noi stăm pe prosop. Chiar dacă am lua șezlonguri, le-am plăti degeaba, pentru că trebuie să stăm permanent după copii”, a explicat o turistă.
Alții au preferat să trateze situația cu umor.
„Scump. Eu prefer să stau pe cearșaf la Nisipurile de Aur”, a scris un utilizator.
Un alt comentariu devenit viral spune simplu: „La banii ăștia îmi cumpăr șezlonguri”.
Are legătură trecerea Bulgariei la euro?
Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a adoptat moneda euro, iar mulți turiști au început să urmărească mai atent prețurile practicate în stațiunile de la Marea Neagră. Deși specialiștii atrag atenția că trecerea la euro nu înseamnă automat scumpiri masive, percepția turiștilor este că anumite servicii au devenit mai costisitoare decât în anii anteriori.
Această impresie este amplificată și de faptul că mulți români făceau anterior calculele în leva și aveau senzația că vacanța este mai ieftină decât atunci când văd direct prețurile afișate în euro.
Bulgaria rămâne preferata românilor
În ciuda discuțiilor despre prețuri, Bulgaria continuă să atragă sute de mii de turiști români în fiecare sezon estival. Hotelurile all inclusive, distanța redusă față de România și infrastructura turistică bine pusă la punct rămân avantaje importante.
Totuși, exemple precum cel de la Nisipurile de Aur arată că turiștii sunt din ce în ce mai atenți la costurile suplimentare din vacanță, iar comparațiile cu Grecia sau chiar cu litoralul românesc devin tot mai frecvente. Pentru mulți români, vacanța în Bulgaria rămâne o alegere convenabilă, însă nu mai este neapărat sinonimă cu vacanța ieftină de altădată.