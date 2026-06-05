Noile tarife pentru vinieta din Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu șoferii români în mașină
Bulgaria rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, fie pentru vacanțele pe litoral, fie ca țară de tranzit spre Grecia sau Turcia. Cei care aleg să călătorească cu mașina trebuie însă să respecte regulile de circulație și să achite taxa de drum obligatorie pentru utilizarea infrastructurii rutiere.
În 2026, vinieta electronică rămâne obligatorie pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, iar autoritățile bulgare au actualizat tarifele, care sunt afișate atât în euro, cât și în leva.
Ce documente trebuie să ai la intrarea în Bulgaria
Cetățenii români pot călători în Bulgaria folosind cartea de identitate sau pașaportul aflat în termen de valabilitate.
În cazul deplasărilor cu mașina personală, șoferii trebuie să aibă asupra lor:
- actul de identitate;
- permisul de conducere valabil;
- certificatul de înmatriculare al autoturismului;
- asigurarea internațională Carte Verde;
- dovada achiziționării vinietei electronice.
Autoritățile recomandă verificarea tuturor documentelor înainte de plecare, pentru a evita problemele la control.
Echipamentele obligatorii din autoturism
Pe lângă documente, legislația bulgară impune existența unor echipamente obligatorii în mașină.
Astfel, autoturismele trebuie să fie dotate cu:
- triunghi reflectorizant;
- vestă reflectorizantă;
- trusă medicală;
- extinctor.
De asemenea, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă aprinsă pe întreaga durată a deplasării pe drumurile publice.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă folosirea permisului de conducere în original. În cazul prezentării unei dovezi înlocuitoare, autoritățile bulgare pot reține temporar vehiculul și plăcuțele de înmatriculare până la finalizarea verificărilor.
Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026
Pentru autoturismele de până la 3,5 tone, tarifele vinietei electronice sunt:
- vinieta de o zi – 4,09 euro (8 leva);
- vinieta de weekend – 5,11 euro (10 leva);
- vinieta de o săptămână – 7,67 euro (15 leva);
- vinieta de o lună – 15,34 euro (30 leva);
- vinieta de trei luni – 27,61 euro (54 leva);
- vinieta anuală – 49,60 euro (97 leva).
În cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone, precum autocarele, microbuzele sau camioanele, se aplică sistemul electronic de taxare în funcție de distanța parcursă, cunoscut sub numele de e-Toll.
De unde poate fi cumpărată vinieta
Vinieta electronică poate fi achiziționată online, prin intermediul sistemului BGTOLL, de la terminalele electronice amplasate în punctele autorizate sau prin transfer bancar.
Autoritățile bulgare avertizează că taxa trebuie cumpărată înainte de utilizarea drumurilor naționale supuse taxării. Achiziționarea vinietei după ce vehiculul a fost înregistrat de camerele sistemului de monitorizare nu elimină sancțiunea.
În cazul plății prin transfer bancar, activarea poate dura până la trei zile lucrătoare. Plata online sau la terminalele electronice activează, de regulă, vinieta în câteva minute.
Ce amenzi riscă șoferii fără vinietă
Bulgaria utilizează un sistem automat de supraveghere care verifică permanent existența vinietei electronice.
Șoferii surprinși circulând pe drumurile taxate fără vinietă valabilă pot fi obligați să plătească o taxă compensatorie de 70 de leva, echivalentul a aproximativ 36 de euro.
Sancțiunea poate fi aplicată pentru fiecare zi în care vehiculul a circulat fără taxa de drum achitată. În anumite situații, autoturismul poate fi oprit din circulație până la achitarea taxei compensatorii.
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a adoptat euro ca monedă oficială, însă afișarea prețurilor atât în leva, cât și în euro va continua până în luna august 2026 pentru a facilita tranziția către moneda unică europeană.