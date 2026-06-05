Noile tarife pentru vinieta din Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu șoferii români în mașină

Bulgaria rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, fie pentru vacanțele pe litoral, fie ca țară de tranzit spre Grecia sau Turcia. Cei care aleg să călătorească cu mașina trebuie însă să respecte regulile de circulație și să achite taxa de drum obligatorie pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

În 2026, vinieta electronică rămâne obligatorie pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, iar autoritățile bulgare au actualizat tarifele, care sunt afișate atât în euro, cât și în leva.