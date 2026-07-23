Câți bani trebuie să pui deoparte pentru concediu. Vacanțele s-au scumpit masiv în cinci ani

În ultimii cinci ani, prețurile cazărilor au crescut, în general, cu aproximativ 40% până la 60%, iar în anumite segmente majorările au fost chiar mai mari. Printre motivele invocate se numără inflația, creșterea cheltuielilor cu energia și utilitățile, dar și introducerea unor noi taxe turistice.

Cele mai vizibile majorări se regăsesc pe litoralul românesc. O cameră dublă într-un hotel clasificat la trei stele, care în 2021 costa între 170 și 220 de lei pe noapte, ajunge acum să fie tarifată între 350 și 550 de lei.

Și pachetele all-inclusive au urmat aceeași tendință ascendentă. Dacă în urmă cu cinci ani acestea costau aproximativ 1.000-1.200 de lei de persoană, în prezent prețurile au urcat la aproximativ 1.500-1.900 de lei.

Creșteri importante sunt și în marile orașe. În București, o noapte de cazare într-un hotel de patru stele, care costa în medie între 50 și 60 de euro în 2021, ajunge acum la aproximativ 110 euro.

Nici pensiunile din zonele montane sau rurale nu au rămas la vechile tarife. Unitățile care practicau prețuri între 120 și 180 de lei pe noapte solicită în prezent între 250 și 350 de lei pentru aceeași perioadă de cazare.

Grecia, Turcia și Bulgaria au devenit mai scumpe pentru turiștii români

Majorările de preț nu se limitează la vacanțele din România. Destinațiile externe preferate de români au înregistrat, la rândul lor, scumpiri importante în 2026.

În Grecia, un sejur de șapte nopți costa, în medie, între 300 și 350 de euro de persoană în 2021. În prezent, pentru un pachet standard cu mic dejun inclus, turiștii trebuie să aloce între 400 și 550 de euro.