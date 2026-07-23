Câți bani trebuie să pui deoparte pentru concediu. Vacanțele s-au scumpit masiv în cinci ani
Planificarea concediului de vară presupune, pentru tot mai mulți români, un buget considerabil mai mare decât în urmă cu doar câțiva ani. Fie că este vorba despre o vacanță pe litoralul românesc sau despre un sejur în Grecia, Bulgaria ori Turcia, costurile au crescut constant, iar diferențele față de perioada de după pandemie sunt semnificative. Scumpirile la cazare, transport, energie și servicii au schimbat complet calculele turiștilor, astfel că, în unele situații, aceeași vacanță poate ajunge să coste chiar și dublu comparativ cu anii anteriori.
- Cazările din România au înregistrat unele dintre cele mai mari scumpiri
- Grecia, Turcia și Bulgaria au devenit mai scumpe pentru turiștii români
- Transportul și combustibilul cântăresc tot mai mult în bugetul vacanței
- Inflația și revenirea cererii au schimbat piața turismului
- Românii continuă să își planifice concediile, chiar și cu bugete mai mari
Cazările din România au înregistrat unele dintre cele mai mari scumpiri
Datele consultate de „Adevărul” arată că piața turistică din România s-a schimbat considerabil între 2021 și 2026. Dacă în perioada imediat următoare pandemiei hotelurile încercau să atragă turiști prin oferte și tarife reduse, situația este complet diferită în prezent, când costurile au ajuns la niveluri record.
În ultimii cinci ani, prețurile cazărilor au crescut, în general, cu aproximativ 40% până la 60%, iar în anumite segmente majorările au fost chiar mai mari. Printre motivele invocate se numără inflația, creșterea cheltuielilor cu energia și utilitățile, dar și introducerea unor noi taxe turistice.
Cele mai vizibile majorări se regăsesc pe litoralul românesc. O cameră dublă într-un hotel clasificat la trei stele, care în 2021 costa între 170 și 220 de lei pe noapte, ajunge acum să fie tarifată între 350 și 550 de lei.
Și pachetele all-inclusive au urmat aceeași tendință ascendentă. Dacă în urmă cu cinci ani acestea costau aproximativ 1.000-1.200 de lei de persoană, în prezent prețurile au urcat la aproximativ 1.500-1.900 de lei.
Creșteri importante sunt și în marile orașe. În București, o noapte de cazare într-un hotel de patru stele, care costa în medie între 50 și 60 de euro în 2021, ajunge acum la aproximativ 110 euro.
Nici pensiunile din zonele montane sau rurale nu au rămas la vechile tarife. Unitățile care practicau prețuri între 120 și 180 de lei pe noapte solicită în prezent între 250 și 350 de lei pentru aceeași perioadă de cazare.
Grecia, Turcia și Bulgaria au devenit mai scumpe pentru turiștii români
Majorările de preț nu se limitează la vacanțele din România. Destinațiile externe preferate de români au înregistrat, la rândul lor, scumpiri importante în 2026.
În Grecia, un sejur de șapte nopți costa, în medie, între 300 și 350 de euro de persoană în 2021. În prezent, pentru un pachet standard cu mic dejun inclus, turiștii trebuie să aloce între 400 și 550 de euro.
În cazul pachetelor care includ și transportul aerian, costurile pornesc acum de la aproximativ 710 euro de persoană. Chiar și în aceste condiții, Grecia continuă să fie apreciată pentru raportul dintre preț și calitatea serviciilor, precum și pentru ospitalitatea locală și oferta gastronomică.
Turcia, considerată ani la rând una dintre cele mai avantajoase destinații pentru vacanțele all inclusive, a înregistrat o creștere accentuată a tarifelor. Dacă în 2021 un astfel de sejur costa între 400 și 700 de euro, în 2026 prețurile pornesc de la aproximativ 650-700 de euro și pot depăși cu ușurință pragul de 1.000 de euro în resorturile premium din Antalya.
Deprecierea lirei turcești și inflația internă au determinat hotelurile să își ajusteze tarifele exprimate în euro, ceea ce a influențat costul final suportat de turiști.
Bulgaria rămâne cea mai accesibilă variantă pentru cei care își doresc un concediu la mare în regiune. Totuși, și aici tarifele au crescut. Pachetele all inclusive care în 2021 porneau de la aproximativ 250-300 de euro costă acum între 350 și 500 de euro pentru hotelurile de patru stele.
Chiar dacă scumpirile sunt estimate la aproximativ 30-40%, Bulgaria continuă să fie una dintre opțiunile preferate de turiștii interesați de costuri mai reduse pentru cazare, masă și serviciile de plajă.
Transportul și combustibilul cântăresc tot mai mult în bugetul vacanței
Pe lângă cazare, transportul este una dintre componentele care au înregistrat cele mai mari majorări în ultimii ani.
Analiza pieței arată că prețul carburanților a influențat direct costul concediilor făcute cu mașina personală. În România, după eliminarea măsurilor fiscale din luna iulie, motorina standard variază în jurul valorii de 9,5 lei pe litru.
Diferența este considerabilă față de anul 2021, când prețul motorinei oscila între aproximativ 5 lei pe litru la începutul anului și 6 lei pe litru spre finalul lui 2021.
Pe lângă transport și combustibil, mâncarea reprezintă o altă categorie de cheltuieli care a contribuit la majorarea bugetului necesar pentru concediu.
Potrivit analizei, transportul, cazarea și mesele sunt cele trei componente care au înregistrat cele mai importante creșteri în ultimii cinci ani.
Inflația și revenirea cererii au schimbat piața turismului
Economiștii și analiștii din turism explică evoluția prețurilor prin mai mulți factori care s-au suprapus în ultimii ani.
Primul este inflația generalizată, care a influențat toate costurile din industrie, de la energie și utilități până la salarii.
Un al doilea element îl reprezintă revenirea puternică a cererii după pandemie. Creșterea interesului pentru vacanțe a permis hotelierilor și operatorilor din turism să majoreze tarifele fără ca numărul turiștilor să scadă semnificativ.
La toate acestea se adaugă costurile mai mari de transport, influențate de evoluția prețurilor la combustibili și de volatilitatea piețelor energetice.
În România, introducerea unor taxe turistice locale în orașe precum București sau Sibiu contribuie, de asemenea, la creșterea valorii finale achitate pentru cazare.
În același timp, hotelurile de patru și cinci stele au raportat venituri record, în condițiile în care cererea pentru serviciile premium s-a menținut ridicată, chiar dacă numărul total al înnoptărilor a înregistrat ușoare scăderi în prima parte a anului.
Românii continuă să își planifice concediile, chiar și cu bugete mai mari
În ciuda scumpirilor, interesul pentru vacanțe rămâne ridicat. Un studiu realizat la începutul anului 2026 arată că peste 90% dintre români intenționează să plece în concediu, chiar dacă mulți recunosc că dispun de un buget limitat.
Pentru a se încadra în cheltuielile disponibile, tot mai mulți turiști aleg pachete mai ieftine, reduc durata sejurului sau se orientează către destinații considerate mai accesibile.
Analiza mai arată că destinațiile din Balcani, precum Bulgaria sau Albania, continuă să reprezinte variante mai prietenoase cu bugetul, chiar dacă și în aceste țări costurile au crescut în ultimii ani.