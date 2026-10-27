Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă în 2026. Regula legală și verificările de făcut înainte de montare

În sens invers, simpla trecere la o anumită dată din calendar nu declanșează automat obligația legală. Regula privește carosabilul pe care se deplasează autovehiculul, nu anotimpul sau temperatura afișată în bord.

„Nu există o dată-limită pentru montarea anvelopelor de iarnă, dar trebuie să ținem cont de trei condiții: zăpadă, polei și gheață. În aceste situații, neapărat trebuie să avem montate anvelope de iarnă cu marcajul amintit mai devreme”, a explicat reprezentantul RAR în materialul video al instituției.

Baza juridică se află în articolul 102 alineatul (1) punctul 28 din OUG nr. 195/2002, explicat de MAI. Acesta sancționează conducerea unui autovehicul neechipat cu anvelope de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

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Ce marcaje sunt acceptate și cum verifici anvelopele „all season”

Potrivit precizărilor oficiale RAR despre anvelopele de iarnă, marcajele relevante sunt M+S, M.S. sau M&S. Literele provin din termenii englezești „mud” și „snow”, adică noroi și zăpadă, și pot fi identificate pe partea laterală a anvelopei.

Această verificare este necesară și pentru anvelopele vândute sub denumirea „all season”. RAR precizează că toate anvelopele care au marcajele respective îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile de iarnă prevăzute de legislația rutieră națională, indiferent de denumirea comercială.

„Indiferent de denumirea comercială, trebuie să găsim marcajul M+S”, au precizat reprezentanții instituției.

Prin urmare, verificarea se face direct pe anvelopă, fără a te baza exclusiv pe descrierea produsului sau pe numele gamei.