Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă în 2026. Regula legală și verificările de făcut înainte de montare
Anvelopele de iarnă sunt obligatorii în România când circuli pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada anului. Nu există un termen legal de montare la 1 noiembrie. Registrul Auto Român explică și regula pentru anvelopele „all season”: denumirea comercială nu este suficientă, ci trebuie verificată prezența marcajului M+S, M.S. sau M&S pe flancul cauciucului.
Starea drumului stabilește obligația, nu data din calendar
Șoferii nu trebuie să aștepte începutul lunii noiembrie pentru a echipa mașina dacă traseul pe care urmează să circule este deja acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Obligația se aplică și în octombrie, de exemplu, dacă pe un drum montan sunt întâlnite asemenea condiții.
În sens invers, simpla trecere la o anumită dată din calendar nu declanșează automat obligația legală. Regula privește carosabilul pe care se deplasează autovehiculul, nu anotimpul sau temperatura afișată în bord.
„Nu există o dată-limită pentru montarea anvelopelor de iarnă, dar trebuie să ținem cont de trei condiții: zăpadă, polei și gheață. În aceste situații, neapărat trebuie să avem montate anvelope de iarnă cu marcajul amintit mai devreme”, a explicat reprezentantul RAR în materialul video al instituției.
Baza juridică se află în articolul 102 alineatul (1) punctul 28 din OUG nr. 195/2002, explicat de MAI. Acesta sancționează conducerea unui autovehicul neechipat cu anvelope de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.
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Ce marcaje sunt acceptate și cum verifici anvelopele „all season”
Potrivit precizărilor oficiale RAR despre anvelopele de iarnă, marcajele relevante sunt M+S, M.S. sau M&S. Literele provin din termenii englezești „mud” și „snow”, adică noroi și zăpadă, și pot fi identificate pe partea laterală a anvelopei.
Această verificare este necesară și pentru anvelopele vândute sub denumirea „all season”. RAR precizează că toate anvelopele care au marcajele respective îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile de iarnă prevăzute de legislația rutieră națională, indiferent de denumirea comercială.
„Indiferent de denumirea comercială, trebuie să găsim marcajul M+S”, au precizat reprezentanții instituției.
Prin urmare, verificarea se face direct pe anvelopă, fără a te baza exclusiv pe descrierea produsului sau pe numele gamei.
Pe unele modele apare și simbolul unui munte cu trei vârfuri și un fulg de zăpadă, cunoscut drept 3PMSF. Conform explicațiilor tehnice Michelin despre marcaje, acesta indică îndeplinirea unor cerințe de performanță pe zăpadă, verificate prin teste reglementate. Are, așadar, o semnificație tehnică distinctă de simpla denumire „all season”.
Ce verifici înainte de montare și ce sancțiuni prevede legea
Marcajul corespunzător trebuie însoțit de o stare tehnică bună. Înainte de montare, verifică adâncimea profilului, uzura neuniformă și eventualele deteriorări: crăpături, tăieturi, umflături sau deformări.
Pentru anvelopele de autoturism, limita minimă legală generală a profilului este de 1,6 mm. Aceasta reprezintă un prag de uzură, nu o garanție că un cauciuc oferă performanțe optime în orice condiții de iarnă. Dacă observi deteriorări, evaluarea unui specialist este necesară înainte de utilizare.
Data fabricației poate fi citită din grupul de patru cifre de la finalul codului DOT. Primele două indică săptămâna, iar ultimele două anul: 3524 înseamnă săptămâna 35 din 2024, potrivit modului de citire descris de producătorii de anvelope.
Nici utilizarea cauciucurilor de iarnă pe tot parcursul anului nu este recomandată. Compoziția lor este adaptată temperaturilor scăzute, iar folosirea în sezonul cald poate afecta comportamentul și uzura. Pragul orientativ de 7–8 grade întâlnit în recomandările tehnice nu trebuie confundat cu obligația legală, care rămâne legată de starea carosabilului.
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Pentru circulația fără echiparea corespunzătoare pe zăpadă, gheață sau polei, sancțiunea este din clasa a IV-a: 9–20 de puncte-amendă. Acestea sunt puncte folosite la calcularea amenzii, nu puncte de penalizare aplicate permisului.
Măsura este însoțită de reținerea certificatului de înmatriculare, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulație. Pregătirea mașinii trebuie făcută înainte de intrarea pe un asemenea sector de drum, nu după ce condițiile de iarnă au fost deja întâlnite.