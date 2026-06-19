Cât costă o vacanță în Bulgaria în 2026. În unele stațiuni mănânci cu 6 euro, în altele plătești 27 de euro pentru o cafea și o prăjitură

În Burgas, de exemplu, anumite restaurante situate pe malul mării continuă să ofere variante accesibile pentru cei care doresc să mănânce fără să cheltuiască sume importante. O bere poate costa în jur de 2 euro, o supă de pește aproximativ 3 euro, iar o masă formată din șprot, cartofi prăjiți și bere poate ajunge la circa 6 euro, potrivit Novinite.

Situația este diferită în alte destinații turistice foarte căutate. În Sozopol, prețurile menționate pentru unele preparate sunt mai ridicate. O porție de șprot poate costa aproximativ 12 euro, iar midiile servite în pâine ajung la 15 euro.

Aceste diferențe au alimentat dezbaterile privind raportul dintre costuri și serviciile oferite turiștilor care aleg litoralul bulgăresc pentru vacanța de vară.

Nota de plată din Sozopol care a provocat reacții

Una dintre situațiile care au atras atenția publicului s-a petrecut în Sozopol. Un grup de turiști a achitat 27 de euro pentru două cafele și două prăjituri, iar experiența a devenit rapid subiect de discuție.

Megi Savova, una dintre cliente, a explicat că a interpretat greșit o ofertă care părea să includă atât cafeaua, cât și desertul, însă aceasta nu era valabilă pentru cafeaua decofeinizată.

„Fiecare are dreptul să-și stabilească propriile prețuri. Problema este atunci când începi să joci cu prețuri mici”, a declarat aceasta.

Ulterior, managerul restaurantului și-a prezentat scuzele și a oferit o compensație, însă clienta a ales să nu o accepte.

Inflația și serviciile, provocările industriei turistice

Potrivit economistului Nikolay Filibev, una dintre cele mai importante provocări pentru turismul bulgăresc rămâne corelarea costurilor cu nivelul serviciilor oferite.