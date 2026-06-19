Cât costă o vacanță în Bulgaria în 2026. În unele stațiuni mănânci cu 6 euro, în altele plătești 27 de euro pentru o cafea și o prăjitură
Vacanțele pe litoralul bulgăresc continuă să atragă turiști din întreaga regiune, inclusiv din România, însă sezonul estival 2026 aduce din nou în prim-plan discuțiile despre costurile petrecerii concediului la Marea Neagră. În timp ce unele stațiuni rămân accesibile pentru cei care caută mese ieftine și servicii convenabile, alte destinații afișează prețuri care au provocat reacții intense în mediul online. Diferențele dintre localități sunt semnificative, iar experiența finală depinde în mare măsură de alegerea făcută de fiecare turist.
Prețurile diferă puternic de la o stațiune la alta
Unul dintre aspectele evidențiate în acest sezon este contrastul dintre ofertele disponibile pe litoralul bulgăresc. În unele zone, turiștii pot găsi preparate și băuturi la costuri reduse, în timp ce în alte stațiuni nota de plată poate ajunge la valori considerabil mai mari.
În Burgas, de exemplu, anumite restaurante situate pe malul mării continuă să ofere variante accesibile pentru cei care doresc să mănânce fără să cheltuiască sume importante. O bere poate costa în jur de 2 euro, o supă de pește aproximativ 3 euro, iar o masă formată din șprot, cartofi prăjiți și bere poate ajunge la circa 6 euro, potrivit Novinite.
Situația este diferită în alte destinații turistice foarte căutate. În Sozopol, prețurile menționate pentru unele preparate sunt mai ridicate. O porție de șprot poate costa aproximativ 12 euro, iar midiile servite în pâine ajung la 15 euro.
Aceste diferențe au alimentat dezbaterile privind raportul dintre costuri și serviciile oferite turiștilor care aleg litoralul bulgăresc pentru vacanța de vară.
Nota de plată din Sozopol care a provocat reacții
Una dintre situațiile care au atras atenția publicului s-a petrecut în Sozopol. Un grup de turiști a achitat 27 de euro pentru două cafele și două prăjituri, iar experiența a devenit rapid subiect de discuție.
Megi Savova, una dintre cliente, a explicat că a interpretat greșit o ofertă care părea să includă atât cafeaua, cât și desertul, însă aceasta nu era valabilă pentru cafeaua decofeinizată.
„Fiecare are dreptul să-și stabilească propriile prețuri. Problema este atunci când începi să joci cu prețuri mici”, a declarat aceasta.
Ulterior, managerul restaurantului și-a prezentat scuzele și a oferit o compensație, însă clienta a ales să nu o accepte.
Inflația și serviciile, provocările industriei turistice
Potrivit economistului Nikolay Filibev, una dintre cele mai importante provocări pentru turismul bulgăresc rămâne corelarea costurilor cu nivelul serviciilor oferite.
„Prețurile au crescut constant în ultimii ani, dar creșterea turismului nu a fost pe măsura așteptărilor”, a declarat acesta.
În opinia sa, inflația a avut un impact puternic asupra hotelurilor, restaurantelor și zonelor de divertisment. În același timp, costurile mai ridicate ar fi determinat o parte dintre turiști să ia în calcul și alte destinații de vacanță.
Discuțiile despre competitivitatea litoralului bulgăresc au devenit și mai intense în contextul comparațiilor frecvente cu alte destinații populare precum Grecia, Turcia sau Spania.
Experiențe pentru toate bugetele
Reprezentanții industriei turistice susțin însă că exemplele izolate nu trebuie să definească întreaga piață. Konstantin Zankov, reprezentant al Institutului pentru Analiză și Evaluare în Turism, consideră că oferta este suficient de diversificată pentru a răspunde unor categorii diferite de turiști.
„Turismul vinde o experiență”, a declarat acesta.
El a subliniat importanța promovării identității locale prin preparate specifice, precum peștele proaspăt din Marea Neagră, midiile și alte specialități culinare bulgărești.
În nordul litoralului, la Sveti Vlas, diferențele dintre restaurantele obișnuite și cele exclusiviste sunt și mai evidente. În timp ce unele localuri păstrează prețuri accesibile, restaurantele de lux se adresează unei clientele cu bugete mai generoase.
Un exemplu este prețul unei porții de homar, care poate ajunge la 160 de euro. Proprietarii explică această valoare prin costurile ridicate ale ingredientelor utilizate.
Ce găsesc turiștii în Nessebar
Printre cele mai cunoscute destinații turistice se află și Nessebar, stațiune recunoscută pentru atmosfera sa istorică și pentru statutul UNESCO.
Aici, turiștii pot găsi preparate din fructe de mare la prețuri variate. Un platou de calamar costă între 11 și 13 euro, iar o porție de creveți decojiți poate ajunge la 17 euro.
Chiar și în aceste condiții, numeroși vizitatori străini afirmă că experiența generală rămâne una plăcută și că nu observă diferențe majore față de anii anteriori.
În final, Bulgaria continuă să ofere opțiuni pentru categorii diferite de turiști. De la mese simple și accesibile până la experiențe culinare premium, alegerea depinde de bugetul și așteptările fiecărui vizitator. Reprezentanții industriei consideră că piața își găsește propriul echilibru, iar turiștii sunt cei care decid dacă un anumit serviciu sau preparat merită prețul cerut.
„Dacă vizitatorii consideră că un preparat este supraevaluat sau că serviciul este insuficient, pot pur și simplu să aleagă o altă locație și să își împărtășească experiența online”, a spus Konstantin Zankov.