Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia. Care sunt limitele de viteză în țările preferate de români pentru vacanță

Grecia: până la 130 km/h pe autostradă

Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii români care aleg să călătorească cu autoturismul.

În 2026, pentru autoturisme, limita generală de viteză este de 50 km/h în localități, 90 km/h în afara localităților și 130 km/h pe autostrăzi. Pe unele drumuri expres limita poate ajunge la 110 km/h, în funcție de semnalizarea rutieră.

Autoritățile elene precizează că indicatoarele rutiere au întotdeauna prioritate față de limitele generale. În plus, în anumite zone rezidențiale sau în apropierea școlilor pot exista restricții suplimentare de 30 km/h.

Bulgaria are una dintre cele mai ridicate limite din Uniunea Europeană

Pentru românii care tranzitează Bulgaria în drum spre Grecia sau Turcia, cunoașterea regulilor locale este esențială.

În prezent, limita de viteză pentru autoturisme este de 50 km/h în localități și 90 km/h pe drumurile din afara acestora. Pe autostrăzi, șoferii pot circula cu până la 140 km/h, Bulgaria fiind una dintre țările europene cu cea mai mare limită admisă pe acest tip de drum.

Autoritățile bulgare utilizează frecvent camere radar fixe și mobile pentru monitorizarea traficului, iar respectarea limitelor este verificată inclusiv prin sisteme moderne de control al vitezei.

Turcia aplică reguli diferite în funcție de categoria drumului

Turcia este una dintre destinațiile care atrag anual sute de mii de turiști români. Deși regulile pot varia în funcție de categoria drumului și de tipul vehiculului, limitele utilizate pentru autoturisme sunt, în general, de 50 km/h în localități, 90 km/h pe drumurile naționale și până la 130-140 km/h pe anumite autostrăzi moderne. Autoritățile turce folosesc sisteme de monitorizare și control al vitezei pe principalele axe rutiere.