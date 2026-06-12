Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia. Care sunt limitele de viteză în țările preferate de români pentru vacanță
Sezonul concediilor îi găsește pe mulți români pregătindu-se pentru călătorii cu mașina către destinațiile preferate din sudul Europei. Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia se află în topul alegerilor pentru vacanțele de vară, însă înainte de plecare este important ca șoferii să cunoască regulile de circulație aplicabile în fiecare țară. Limitele de viteză diferă de la un stat la altul, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi consistente și alte sancțiuni.
Deși în majoritatea statelor europene limitele sunt asemănătoare, există și diferențe importante, în special pe autostrăzi. Bulgaria, de exemplu, permite una dintre cele mai mari viteze maxime din Uniunea Europeană, în timp ce Grecia și Italia aplică reguli diferite în funcție de tipul drumului și de condițiile de trafic.
Grecia: până la 130 km/h pe autostradă
Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii români care aleg să călătorească cu autoturismul.
În 2026, pentru autoturisme, limita generală de viteză este de 50 km/h în localități, 90 km/h în afara localităților și 130 km/h pe autostrăzi. Pe unele drumuri expres limita poate ajunge la 110 km/h, în funcție de semnalizarea rutieră.
Autoritățile elene precizează că indicatoarele rutiere au întotdeauna prioritate față de limitele generale. În plus, în anumite zone rezidențiale sau în apropierea școlilor pot exista restricții suplimentare de 30 km/h.
Bulgaria are una dintre cele mai ridicate limite din Uniunea Europeană
Pentru românii care tranzitează Bulgaria în drum spre Grecia sau Turcia, cunoașterea regulilor locale este esențială.
În prezent, limita de viteză pentru autoturisme este de 50 km/h în localități și 90 km/h pe drumurile din afara acestora. Pe autostrăzi, șoferii pot circula cu până la 140 km/h, Bulgaria fiind una dintre țările europene cu cea mai mare limită admisă pe acest tip de drum.
Autoritățile bulgare utilizează frecvent camere radar fixe și mobile pentru monitorizarea traficului, iar respectarea limitelor este verificată inclusiv prin sisteme moderne de control al vitezei.
Turcia aplică reguli diferite în funcție de categoria drumului
Turcia este una dintre destinațiile care atrag anual sute de mii de turiști români. Deși regulile pot varia în funcție de categoria drumului și de tipul vehiculului, limitele utilizate pentru autoturisme sunt, în general, de 50 km/h în localități, 90 km/h pe drumurile naționale și până la 130-140 km/h pe anumite autostrăzi moderne. Autoritățile turce folosesc sisteme de monitorizare și control al vitezei pe principalele axe rutiere.
Șoferii trebuie să fie atenți la indicatoarele rutiere deoarece limitele pot varia de la un sector de drum la altul, în funcție de infrastructură și condițiile locale.
Italia menține limita de 130 km/h pe autostradă
Italia continuă să fie una dintre destinațiile europene preferate pentru vacanțe, atât pe litoral, cât și pentru circuitele turistice.
Pentru autoturisme, limita generală este de 50 km/h în localități, 90 km/h pe drumurile extraurbane și 130 km/h pe autostrăzi. În anumite condiții, limitele pot fi reduse prin semnalizare, iar autoritățile italiene folosesc pe scară largă sistemele automate de monitorizare a vitezei.
În 2026, unele zone urbane din Italia au introdus restricții suplimentare pentru reducerea accidentelor și a poluării. De exemplu, centrul istoric al Romei a trecut la o limită de 30 km/h pe numeroase străzi, măsură adoptată pentru creșterea siguranței rutiere.
Ce trebuie să verifice șoferii înainte de plecare
Indiferent de destinație, șoferii trebuie să țină cont că indicatoarele rutiere locale prevalează asupra limitelor generale. De asemenea, în multe state europene există restricții speciale în zone rezidențiale, în apropierea școlilor sau pe anumite sectoare de autostradă.
Autoritățile europene recomandă respectarea limitelor afișate și adaptarea vitezei la condițiile de trafic și de drum. Regulile pot diferi de la o regiune la alta, iar sancțiunile pentru depășirea vitezei sunt aplicate tot mai strict în majoritatea statelor europene.
Pentru românii care pleacă în vacanță cu mașina în 2026, cunoașterea regulilor de circulație din Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia poate evita amenzi neplăcute și poate contribui la o călătorie mai sigură.