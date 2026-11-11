De exemplu, dacă o conductă comună de apă trece prin baia unui apartament și trebuie reparată, proprietarul are obligația să permită intervenția. Aceeași regulă poate fi aplicată în cazul coloanelor comune de încălzire, canalizare sau al altor instalații care deservesc mai multe locuințe.

Obligația nu oferă însă administratorului dreptul de a verifica orice încăpere sau de a intra în apartament pentru motive care nu au legătură cu întreținerea proprietății comune.

Cu câte zile înainte trebuie să fii anunțat

Legea prevede că proprietarul trebuie să primească un preaviz scris și motivat, emis de comitetul executiv al asociației, cu cel puțin cinci zile înainte de acces. În document trebuie explicat motivul intervenției, astfel încât proprietarul să înțeleagă de ce este necesară intrarea în locuință.

Există însă o excepție importantă. În situațiile de urgență, termenul de preaviz este redus la 24 de ore. De exemplu, o avarie la o conductă comună care provoacă infiltrații în apartamentele vecine poate justifica aplicarea procedurii de urgență.

Preavizul nu reprezintă însă o autorizație de intrare forțată. Dacă proprietarul refuză, asociația nu dobândește automat dreptul de a sparge ușa sau de a pătrunde în locuință împotriva voinței acestuia.

Ce se întâmplă dacă proprietarul refuză accesul

Refuzul nejustificat poate avea consecințe juridice importante. Articolul 31 alineatul (2) din Legea nr. 196/2018 prevede că proprietarul care nu permite accesul în condițiile legii răspunde civil și penal, după caz, pentru prejudiciile provocate celorlalți proprietari.

De exemplu, dacă refuzul împiedică repararea unei conducte comune, iar apa continuă să inunde apartamentele vecine, persoana responsabilă poate fi obligată să suporte despăgubiri.