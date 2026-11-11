Când ești obligat să deschizi ușa administratorului de bloc. Situațiile în care nu poți refuza accesul în locuință
Apartamentul este proprietate privată, însă acest lucru nu înseamnă că proprietarul poate refuza în orice situație accesul reprezentanților asociației de proprietari. Astfel, legea stabilește cazuri în care administratorul sau persoanele autorizate trebuie să poată intra în locuință, în special pentru verificarea și repararea instalațiilor comune ale blocului. Există însă reguli clare privind notificarea, iar accesul nu poate fi impus în mod arbitrar.
Când ești obligat să permiți accesul în apartament
Potrivit articolului 31 din Legea nr. 196/2018, proprietarii trebuie să permită accesul reprezentanților asociației atunci când este necesară inspectarea, repararea sau înlocuirea unor elemente ale proprietății comune, la care nu se poate ajunge decât prin apartamentul respectiv.
De exemplu, dacă o conductă comună de apă trece prin baia unui apartament și trebuie reparată, proprietarul are obligația să permită intervenția. Aceeași regulă poate fi aplicată în cazul coloanelor comune de încălzire, canalizare sau al altor instalații care deservesc mai multe locuințe.
Obligația nu oferă însă administratorului dreptul de a verifica orice încăpere sau de a intra în apartament pentru motive care nu au legătură cu întreținerea proprietății comune.
Cu câte zile înainte trebuie să fii anunțat
Legea prevede că proprietarul trebuie să primească un preaviz scris și motivat, emis de comitetul executiv al asociației, cu cel puțin cinci zile înainte de acces. În document trebuie explicat motivul intervenției, astfel încât proprietarul să înțeleagă de ce este necesară intrarea în locuință.
Există însă o excepție importantă. În situațiile de urgență, termenul de preaviz este redus la 24 de ore. De exemplu, o avarie la o conductă comună care provoacă infiltrații în apartamentele vecine poate justifica aplicarea procedurii de urgență.
Preavizul nu reprezintă însă o autorizație de intrare forțată. Dacă proprietarul refuză, asociația nu dobândește automat dreptul de a sparge ușa sau de a pătrunde în locuință împotriva voinței acestuia.
Ce se întâmplă dacă proprietarul refuză accesul
Refuzul nejustificat poate avea consecințe juridice importante. Articolul 31 alineatul (2) din Legea nr. 196/2018 prevede că proprietarul care nu permite accesul în condițiile legii răspunde civil și penal, după caz, pentru prejudiciile provocate celorlalți proprietari.
De exemplu, dacă refuzul împiedică repararea unei conducte comune, iar apa continuă să inunde apartamentele vecine, persoana responsabilă poate fi obligată să suporte despăgubiri.
Desigur, răspunderea penală nu intervine automat, ci numai dacă sunt îndeplinite condițiile unei infracțiuni.
Cine plătește dacă sunt produse stricăciuni în apartament
O altă situație importantă apare atunci când lucrările necesită spargerea unui perete, demontarea faianței sau deteriorarea altor finisaje. Legea prevede că proprietarii prejudiciați în urma intervențiilor asupra elementelor comune trebuie despăgubiți de asociație, din fondul de reparații.
Dacă prejudiciul a fost provocat de firma care execută lucrările, despăgubirea poate fi recuperată de la aceasta.
Totodată, condițiile intervenției trebuie stabilite de comun acord și consemnate într-un document semnat de proprietar și asociație.
Când poți refuza intrarea administratorului
Proprietarul poate refuza solicitările care nu au un temei legal, precum verificarea arbitrară a locuinței sau accesul pentru probleme care nu privesc proprietatea comună. De asemenea, poate solicita identificarea persoanelor care urmează să intre, explicații privind intervenția și respectarea procedurii de notificare.
Prin urmare, asociația poate solicita accesul în anumite situații, dar nu poate intra după bunul plac. Legea încearcă să protejeze atât dreptul la proprietate și inviolabilitatea domiciliului, cât și interesele celorlalți locatari, care nu trebuie să suporte pagube din cauza imposibilității de a repara instalațiile comune.