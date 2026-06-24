Cât costă acum o noapte de cazare la Costinești, în timpul Beach, Please! Reacția pieței după mesajul lui Selly
Cu doar două săptămâni înainte de debutul primului mare eveniment organizat la Nibiru, Costineștiul se pregătește pentru unul dintre cele mai aglomerate momente ale sezonului estival. Interesul ridicat pentru festivalul Beach, Please! se reflectă deja în gradul de ocupare al unităților de cazare, iar ofertele disponibile pe platformele de rezervări arată diferențe uriașe de preț. De la variante accesibile până la sume care depășesc pragul de 5.000 de euro, turiștii care vor să fie aproape de festival trebuie să fie pregătiți pentru costuri foarte diferite, în funcție de tipul de cazare ales.
Gradul de ocupare a crescut puternic înainte de festival
Beach, Please! deschide seria evenimentelor programate în această vară la Nibiru și se desfășoară în perioada 8-12 iulie. Potrivit unei simulări realizate pe Booking.com, pentru intervalul respectiv, aproximativ 91% dintre locurile de cazare disponibile sunt deja ocupate.
Cererea mare se vede și în tarifele afișate. În timp ce unele hoteluri și pensiuni au păstrat prețuri mai apropiate de cele obișnuite pentru litoralul românesc, alte proprietăți au listat camere și apartamente la valori care ating niveluri comparabile cu cele din destinații turistice cunoscute la nivel internațional.
Cea mai scumpă opțiune identificată pentru perioada festivalului este un studio Beach Please VIP destinat pentru două persoane. Prețul afișat ajunge la 26.977 de lei pentru sejur, echivalentul a aproape 5.400 de euro.
Particularitatea acestei oferte este că aceeași proprietate poate fi închiriată în luna septembrie cu aproximativ 2.000 de lei pe noapte, având o terasă generoasă și vedere la mare.
Diferențe mari între ofertele disponibile
Pe lângă oferta care depășește pragul de 5.000 de euro, există și alte variante cu tarife ridicate în perioada festivalului.
Un apartament destinat pentru patru persoane este listat la aproape 14.700 de lei pentru patru nopți, ceea ce înseamnă aproximativ 3.000 de euro pentru întregul sejur. Raportat la numărul maxim de persoane cazate, costul depășește 700 de euro pentru fiecare turist.
La Amaze Costinești, o cameră dublă disponibilă în timpul Beach, Please! este afișată la aproximativ 2.000 de euro.
Există însă și variante mai accesibile. Pentru patru nopți de cazare, doi adulți trebuie să achite 3.115 lei pentru o cameră dublă la hotelul Marevento din Costinești. În schimb, la Vox Maris Grand Resort, costul pentru aceeași perioadă ajunge la aproximativ 5.500 de lei pe cameră.
Numeroase vile și case din stațiune oferă camere duble la prețuri cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei pentru perioada festivalului.
Mesajul transmis de Selly către proprietarii de cazări
Încă din primăvară, după vânzarea a 10.000 de abonamente la Nibiru, Selly a făcut un apel public către proprietarii de hoteluri, pensiuni și alte spații de cazare din zonă.
„Vara asta, pe litoralul românesc va fi un flux imens de turiști și nu vorbim de câteva zile de festival, ci de trafic pe toată durata sezonului. Îmi permit aici să fac o sugestie tuturor celor care închiriază pensiuni, camere de hotel în zona noastră. Nu vreau să fiu înțeles greșit; eu îmi doresc să fiu partenerul vostru în acest ecosistem”, a transmis în primăvară Selly.
Acesta a precizat că oportunitatea creată de numărul mare de turiști ar trebui privită pe termen lung și că prețurile ar trebui stabilite în funcție de condițiile oferite.
El a susținut că proprietarii ar trebui să solicite „un preț corect pentru camera pe care o închiriază, în funcție de condițiile pe care le oferă”.
Ulterior, Selly a revenit asupra ideii și a subliniat importanța unei abordări orientate spre dezvoltarea pe termen lung a litoralului românesc.
„Dacă real ne dorim ca pe litoralul românesc să avem o șansă să aducem înapoi românii care aleg astăzi alte țări pentru vacanțe, plus zeci de mii de turiști străini,trebuie să renunțăm la mentalitatea pe termen scurt, care nu a ajutat pe nimeni până acum, și să adoptăm o gândire pe termen lung, unde oferta corespunde cu condițiile oferite, prin comparație cu ofertele internaționale pe care românii le au”, spunea Selly în urmă cu câteva luni.
Cum arată prețurile la celelalte festivaluri organizate la Nibiru
O analiză a ofertelor disponibile pentru celelalte evenimente programate la Nibiru indică tarife diferite față de cele din timpul Beach, Please!.
În weekendul imediat următor are loc Galaxia Festival. Pentru această perioadă, cele mai ieftine camere duble disponibile în vile și corturi sunt listate la mai puțin de 800 de lei pentru trei nopți. La polul opus, cele mai scumpe apartamente sau case de închiriat pentru trei zile nu depășesc 4.600 de lei.
În intervalul 23-26 iulie, când este programat festivalul Nebula X, oferta de cazare sub 1.000 de lei este considerabilă în cazul pensiunilor și vilelor. Totuși, pentru cei care caută spații mari, există și proprietăți listate la prețuri mult mai ridicate. O casă întreagă cu patru dormitoare este oferită spre închiriere pentru aproximativ 14.000 de lei, adică în jur de 2.800 de euro.
Spre finalul sezonului, în perioada 28-30 august, se desfășoară festivalul Retrograde. În această etapă, prețurile încep să scadă, iar pe Booking apar mai multe variante de cazare sub 1.000 de lei. Cele mai costisitoare rămân casele și vilele închiriate integral pentru grupuri mai numeroase.