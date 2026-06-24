Cât costă acum o noapte de cazare la Costinești, în timpul Beach, Please! Reacția pieței după mesajul lui Selly

Cererea mare se vede și în tarifele afișate. În timp ce unele hoteluri și pensiuni au păstrat prețuri mai apropiate de cele obișnuite pentru litoralul românesc, alte proprietăți au listat camere și apartamente la valori care ating niveluri comparabile cu cele din destinații turistice cunoscute la nivel internațional.

Cea mai scumpă opțiune identificată pentru perioada festivalului este un studio Beach Please VIP destinat pentru două persoane. Prețul afișat ajunge la 26.977 de lei pentru sejur, echivalentul a aproape 5.400 de euro.

Particularitatea acestei oferte este că aceeași proprietate poate fi închiriată în luna septembrie cu aproximativ 2.000 de lei pe noapte, având o terasă generoasă și vedere la mare.

Diferențe mari între ofertele disponibile

Pe lângă oferta care depășește pragul de 5.000 de euro, există și alte variante cu tarife ridicate în perioada festivalului.

Un apartament destinat pentru patru persoane este listat la aproape 14.700 de lei pentru patru nopți, ceea ce înseamnă aproximativ 3.000 de euro pentru întregul sejur. Raportat la numărul maxim de persoane cazate, costul depășește 700 de euro pentru fiecare turist.

La Amaze Costinești, o cameră dublă disponibilă în timpul Beach, Please! este afișată la aproximativ 2.000 de euro.

Există însă și variante mai accesibile. Pentru patru nopți de cazare, doi adulți trebuie să achite 3.115 lei pentru o cameră dublă la hotelul Marevento din Costinești. În schimb, la Vox Maris Grand Resort, costul pentru aceeași perioadă ajunge la aproximativ 5.500 de lei pe cameră.