Festivalul Beach, Please! 2026 a adus sute de mii de turiști pe litoral. Câți bani estimează organizatorii că au intrat în economie

Beach, Please! a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante evenimente muzicale organizate în România, iar amploarea ediției din 2026 confirmă tendința de creștere observată de la an la an. Festivalul face parte din proiectul NIBIRU, noua destinație de entertainment dezvoltată pe litoral, care își deschide oficial porțile după încheierea festivalului.

Peste 100 de milioane de euro, impactul economic estimat de organizatori

Potrivit organizatorilor, festivalul a generat un impact economic estimat la peste 100 de milioane de euro pentru economia locală și națională. Estimarea include cheltuielile făcute de participanți pentru cazare, alimentație publică, transport, servicii și cumpărături pe durata celor cinci zile de festival.

Datele prezentate arată că aproape 30.000 de turiști internaționali au ales România special pentru Beach, Please!, un număr considerabil mai mare decât la edițiile anterioare. În cea mai aglomerată zi au fost prezenți aproximativ 155.000 de participanți, un nou record pentru festival.

Organizarea unui eveniment de asemenea dimensiuni a presupus mobilizarea a peste 2.000 de voluntari și a mii de persoane din echipele de producție, securitate, intervenție și asistență medicală. În perimetrul festivalului au funcționat peste 30 de restaurante și cafenele, iar suprafața dedicată evenimentului și zonelor conexe a depășit câteva zeci de hectare, potrivit organizatorilor.

Impactul unor astfel de festivaluri este urmărit inclusiv de industria turismului, deoarece perioadele în care sunt organizate evenimente de mare amploare duc, de regulă, la creșterea gradului de ocupare a unităților de cazare și la majorarea consumului în economia locală.

Record de participanți și planuri pentru continuarea proiectului NIBIRU

Ediția din acest an a reunit pe scenă artiști precum Playboi Carti, Future, Quavo, Don Toliver, Tyla, Yeat, B.U.G. Mafia, INNA, Alex Velea și Ian, alături de numeroși alți artiști români și internaționali. Pentru o parte dintre aceștia, a fost prima apariție în România în cadrul unui festival de asemenea amploare.

Unul dintre cele mai urmărite momente a fost concertul lui Playboi Carti, în timp ce prestația artistei Tyla a devenit virală după ce aceasta a invitat pe scenă o tânără din public pentru interpretarea piesei „Water”. Organizatorii spun că ediția aniversară a confirmat statutul internațional pe care festivalul l-a câștigat în ultimii ani.