Ce a provocat creșterea normei didactice. Unii profesori sunt nevoiți să predea în 5-7 școli pentru a-și completa orele

Întrebat de moderatoarea Diana Dumitrașcu dacă știe un caz concret, ministrul delegat a răspuns afirmativ. El a descris situații în care norma este alcătuită din ore repartizate în cinci, șase sau șapte școli.

„Desigur. În 5-6-7 unități de învățământ e suficient doar să vă gândiți la un profesor de arte, să vă gândiți, în general, la profesorii cu discipline sau cu materii de o oră pe săptămână, pentru că acolo apare această nevoie”, a declarat Sorin Ionescu, potrivit relatării Edupedu.

Pentru debutanți, dificultatea nu se limitează la completarea unui orar. Ministrul spune că deplasările între școli afectează și posibilitatea profesorului de a cunoaște colectivele în care lucrează și de a se integra în fiecare unitate.

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„Devii un fel de navetist între școlile respective”

Oficialul a legat această situație de nevoia unui sprijin mai consistent pentru profesorii tineri. În opinia sa, mentoratul prevăzut de legislație trebuie readus în discuție și pus în practică.

„Apropo de măsuri legislative pe care le dăm după care nu le mai respectăm, este extrem de important să repunem în discuție ideea aceasta a mentoratului pentru profesori tineri. El există în legislație și poate fi pus în practică destul de rapid, dar dispariția foarte multor ore a dus și la o altă realitate: profesori tineri care își constituiau norma în 7-8-9-10 unități de învățământ. Ori este foarte greu la început de drum”, a spus Sorin Ionescu.

Ministrul delegat a insistat asupra relației profesorului cu școala în care predă.

„Când ești în mai multe unități de învățământ, îți este foarte greu să te mai atașezi și să mai înțelegi specificul, pentru că tu devii un fel de navetist între școlile respective”, a declarat acesta.

Tot el a cerut atenție pentru cadrele didactice aflate la începutul carierei, în perspectiva pensionărilor din următorii ani.

„De aceea, mi-aș dori ca o atenție deosebită să o acordăm acestor cadre didactice la început de drum, pentru că, în 10, 15, 20 de ani, o mare parte a noastră se va pensiona, iar locul nostru va fi luat de alți profesori.”

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