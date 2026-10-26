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CCR confirmă limita căilor de atac în procesele privind pensiile. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

CCR confirmă limita căilor de atac în procesele privind pensiile. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial
O nouă decizie CCR privind litigiile de pensii, publicată în Monitorul Oficial / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Hotărârile pronunțate în apel în litigiile de asigurări sociale soluționate potrivit vechii legi a pensiilor rămân definitive și nu pot fi atacate cu recurs. Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea regulilor contestate într-un dosar privind recalcularea unei pensii pentru limită de vârstă. Decizia nr. 14 din 15 ianuarie 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 23 octombrie.

Cuprins
  1. Dosarul a pornit de la recalcularea unei pensii
  2. De ce nu este obligatoriu un al treilea grad de jurisdicție
  3. Ce articole au trecut controlul de constituționalitate
  4. De ce CCR a analizat prevederi din vechea lege a pensiilor

Dosarul a pornit de la recalcularea unei pensii

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată într-o cauză ajunsă la Înalta Curte de Casație și Justiție. Autorul acesteia contesta dispozițiile care împiedică formularea recursului împotriva unei hotărâri pronunțate în apel într-un litigiu de asigurări sociale.

Acesta susținea că limitarea căilor de atac afectează egalitatea în drepturi, accesul liber la justiție și protecția proprietății. Criticile vizau articolul 72 din Legea nr. 76/2012, precum și articolele 488 și 634 din Codul de procedură civilă.

Articolul 72 modificase articolul 155 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Regula analizată stabilește posibilitatea apelului împotriva hotărârii tribunalului și caracterul definitiv al hotărârii pronunțate de curtea de apel.

Prin Decizia nr. 14/2026, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891, CCR a respins argumentele privind neconstituționalitatea acestei soluții legislative. Curtea a menținut astfel regula existentă, fără să introducă o nouă restricție asupra căilor de atac.

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De ce nu este obligatoriu un al treilea grad de jurisdicție

În litigiile analizate există două grade de jurisdicție. Tribunalul judecă dosarul în primă instanță, iar hotărârea acestuia poate fi verificată de curtea de apel, prin exercitarea apelului.

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CCR a arătat că accesul liber la justiție nu presupune obligatoriu existența a trei grade de jurisdicție. Legiuitorul poate stabili reguli diferite privind căile de atac, în funcție de natura litigiilor.

Apelul și recursul au roluri distincte în procesul civil. Recursul este o cale extraordinară de atac, prin care sunt analizate motivele de nelegalitate prevăzute expres de lege, fără o nouă judecată integrală asupra fondului.

Prin urmare, nemulțumirea față de soluția din apel nu deschide, singură, posibilitatea unui recurs. Pentru exercitarea acestei căi de atac este necesar ca legea să o permită în categoria respectivă de cauze.

Ce articole au trecut controlul de constituționalitate

Curtea a respins ca neîntemeiată excepția privind articolul 72 din Legea nr. 76/2012 și articolul 634 din Codul de procedură civilă. Aceste dispoziții au fost declarate constituționale în raport cu criticile formulate.

Articolul 634 reglementează hotărârile definitive și momentul în care acestea dobândesc acest caracter. În cazul hotărârilor pronunțate în apel care nu pot fi atacate cu recurs, caracterul definitiv intervine de la pronunțare.

Separat, excepția referitoare la articolul 488 din Codul de procedură civilă a fost respinsă ca inadmisibilă. Motivul a fost lipsa unei motivări corespunzătoare a criticii de neconstituționalitate.

Cele două soluții au semnificații diferite. Pentru primele dispoziții, CCR a analizat și a respins criticile, în timp ce pentru articolul 488 nu au fost îndeplinite condițiile necesare examinării pe fond a excepției.

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De ce CCR a analizat prevederi din vechea lege a pensiilor

Legea nr. 263/2010 a fost abrogată prin Legea nr. 360/2023. Totuși, dispozițiile vechi continuau să producă efecte în dosarul în care fusese ridicată excepția, ceea ce a permis examinarea lor de către Curtea Constituțională.

Dacă ai un litigiu privind pensia, legea aplicabilă dosarului și regulile procedurale sunt cele care stabilesc ce cale de atac poți folosi. Publicarea acestei decizii nu transformă toate procesele privind pensiile într-o singură categorie și nu înlocuiește verificarea situației concrete.

Decizia nu schimbă formula de calcul sau valoarea pensiilor. Ea privește posibilitatea atacării hotărârilor judecătorești și confirmă constituționalitatea regulilor analizate.

Hotărârea CCR este definitivă și general obligatorie. A fost pronunțată pe 15 ianuarie 2026 și publicată în Monitorul Oficial din 23 octombrie 2026.

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