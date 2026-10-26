CCR confirmă limita căilor de atac în procesele privind pensiile. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

Acesta susținea că limitarea căilor de atac afectează egalitatea în drepturi, accesul liber la justiție și protecția proprietății. Criticile vizau articolul 72 din Legea nr. 76/2012, precum și articolele 488 și 634 din Codul de procedură civilă.

Articolul 72 modificase articolul 155 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Regula analizată stabilește posibilitatea apelului împotriva hotărârii tribunalului și caracterul definitiv al hotărârii pronunțate de curtea de apel.

Prin Decizia nr. 14/2026, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891, CCR a respins argumentele privind neconstituționalitatea acestei soluții legislative. Curtea a menținut astfel regula existentă, fără să introducă o nouă restricție asupra căilor de atac.

Citește și: Cum îți dai seama că pensia a fost calculată greșit. Ce perioade de muncă sunt omise cel mai des la calculul pensiei

De ce nu este obligatoriu un al treilea grad de jurisdicție

În litigiile analizate există două grade de jurisdicție. Tribunalul judecă dosarul în primă instanță, iar hotărârea acestuia poate fi verificată de curtea de apel, prin exercitarea apelului.

CCR a arătat că accesul liber la justiție nu presupune obligatoriu existența a trei grade de jurisdicție. Legiuitorul poate stabili reguli diferite privind căile de atac, în funcție de natura litigiilor.

Apelul și recursul au roluri distincte în procesul civil. Recursul este o cale extraordinară de atac, prin care sunt analizate motivele de nelegalitate prevăzute expres de lege, fără o nouă judecată integrală asupra fondului.