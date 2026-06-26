Cât câștigă pe lună un antrenor de fitness, în 2026. Sumele, dezvăluite chiar de românii care lucrează în domeniu

Un antrenor de fitness din provincie spune că există un prag de la care pornesc câștigurile.

„Sunt antrenor de fitness, nu în Capitală. Se poate câștiga de la 4.000 de lei în sus, în funcție de cât de mult vrei să muncești. Dacă vrei bani, lucrezi 10-12 ore pe zi. Dacă preferi să ai și timp liber, lucrezi opt ore și câștigi aproximativ 3.000-4.000 de lei.”

Primele luni sunt cele mai dificile

Un alt participant la discuție, care lucrează atât ca antrenor personal, cât și ca dietetician, explică faptul că începutul este cea mai grea etapă.

„În majoritatea cazurilor, antrenorii personali nu sunt angajați ai sălii, ci colaborează prin PFA sau SRL. Venitul depinde de taxa plătită către sală, orașul în care lucrezi, experiență, capacitatea de a atrage și păstra clienți și serviciile suplimentare pe care le oferi, cum ar fi nutriția, antrenamentele online sau consultanța.”

Acesta spune că în primele luni veniturile pot fluctua puternic, însă odată ce se formează un portofoliu stabil de clienți, situația devine mai predictibilă.

„Pentru mulți antrenori, un venit net de aproximativ 4.000-5.000 de lei este realizabil, însă acesta poate fi semnificativ mai mare sau mai mic, în funcție de experiență, reputație și volumul de muncă.”

Succesul nu depinde doar de cunoștințele despre sport

Mai mulți utilizatori atrag atenția că meseria presupune mult mai mult decât alcătuirea unui program de exerciții.

„Nu există un salariu standard. Depinde câți clienți are fiecare și la ce sală lucrează. Sunt antrenori care lucrează individual și alții care antrenează mai multe persoane simultan. Contează foarte mult și cât de bine reușești să comunici cu oamenii.”

Același utilizator explică faptul că un antrenor bun trebuie să știe să motiveze clienții și să îi facă să revină constant la sală.

„Nu este suficient să cunoști exercițiile. Trebuie să știi să motivezi clientul, să îl faci să îi placă sportul și să nu se plictisească.”

Online-ul poate aduce venituri mult mai mari

Cei care au reușit să își construiască un brand personal spun că adevăratele câștiguri apar atunci când activitatea se mută și în mediul online.

„Se poate câștiga foarte mult dacă îți faci un sistem în care ai mulți clienți online și vinzi programe de antrenament sau cărți de rețete. Dacă lucrezi doar fizic în sală, venitul depinde de colaborarea cu sala și de experiență.”

Același utilizator afirmă că imaginea personală și rezultatele obținute cu clienții sunt decisive.