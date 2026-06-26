Cât câștigă pe lună un antrenor de fitness, în 2026. Sumele, dezvăluite chiar de românii care lucrează în domeniu
Într-o perioadă în care tot mai mulți tineri încearcă să își găsească un domeniu stabil, iar piața muncii este marcată de incertitudine, una dintre întrebările care apar frecvent este dacă meseria de antrenor de fitness poate oferi un venit suficient pentru un trai confortabil. Răspunsul nu este unul simplu, însă mai mulți români care lucrează deja în acest domeniu au explicat, într-o discuție pe Reddit, cât câștigă și de ce veniturile pot varia enorm de la un antrenor la altul.
Nu există un salariu fix pentru antrenorii de fitness
Spre deosebire de alte profesii, majoritatea antrenorilor personali nu sunt angajați cu contract individual de muncă, ci colaborează cu sălile de fitness prin PFA, SRL sau alte forme juridice. Din acest motiv, venitul lunar depinde aproape în totalitate de numărul de clienți și de cât de mult este dispus fiecare să muncească.
Un antrenor de fitness din provincie spune că există un prag de la care pornesc câștigurile.
„Sunt antrenor de fitness, nu în Capitală. Se poate câștiga de la 4.000 de lei în sus, în funcție de cât de mult vrei să muncești. Dacă vrei bani, lucrezi 10-12 ore pe zi. Dacă preferi să ai și timp liber, lucrezi opt ore și câștigi aproximativ 3.000-4.000 de lei.”
Primele luni sunt cele mai dificile
Un alt participant la discuție, care lucrează atât ca antrenor personal, cât și ca dietetician, explică faptul că începutul este cea mai grea etapă.
„În majoritatea cazurilor, antrenorii personali nu sunt angajați ai sălii, ci colaborează prin PFA sau SRL. Venitul depinde de taxa plătită către sală, orașul în care lucrezi, experiență, capacitatea de a atrage și păstra clienți și serviciile suplimentare pe care le oferi, cum ar fi nutriția, antrenamentele online sau consultanța.”
Acesta spune că în primele luni veniturile pot fluctua puternic, însă odată ce se formează un portofoliu stabil de clienți, situația devine mai predictibilă.
„Pentru mulți antrenori, un venit net de aproximativ 4.000-5.000 de lei este realizabil, însă acesta poate fi semnificativ mai mare sau mai mic, în funcție de experiență, reputație și volumul de muncă.”
Succesul nu depinde doar de cunoștințele despre sport
Mai mulți utilizatori atrag atenția că meseria presupune mult mai mult decât alcătuirea unui program de exerciții.
„Nu există un salariu standard. Depinde câți clienți are fiecare și la ce sală lucrează. Sunt antrenori care lucrează individual și alții care antrenează mai multe persoane simultan. Contează foarte mult și cât de bine reușești să comunici cu oamenii.”
Același utilizator explică faptul că un antrenor bun trebuie să știe să motiveze clienții și să îi facă să revină constant la sală.
„Nu este suficient să cunoști exercițiile. Trebuie să știi să motivezi clientul, să îl faci să îi placă sportul și să nu se plictisească.”
Online-ul poate aduce venituri mult mai mari
Cei care au reușit să își construiască un brand personal spun că adevăratele câștiguri apar atunci când activitatea se mută și în mediul online.
„Se poate câștiga foarte mult dacă îți faci un sistem în care ai mulți clienți online și vinzi programe de antrenament sau cărți de rețete. Dacă lucrezi doar fizic în sală, venitul depinde de colaborarea cu sala și de experiență.”
Același utilizator afirmă că imaginea personală și rezultatele obținute cu clienții sunt decisive.
„Cu cât arăți mai bine în ochii clienților și ai mai multe rezultate demonstrate, cu atât vei avea mai multă cerere. În realitate, banii cei mai mulți vin de la oamenii obișnuiți care vor doar să arate și să se simtă mai bine.”
În opinia sa, veniturile pot varia „de la câteva mii de lei până la câteva zeci de mii de euro” pentru antrenorii care dezvoltă servicii online și programe scalabile.
Exemple reale de venituri
În discuția de pe Reddit au fost oferite și exemple concrete. Un utilizator spune că fiica unei șoferițe Bolt, antrenor personal în Cluj, câștiga aproximativ 7.000 de lei pe lună, iar o altă persoană care susținea și clase de aerobic se declara foarte mulțumită de venituri. Un alt comentariu rezumă cel mai bine diferențele dintre antrenori.
„Aș estima între 4.000 de lei și 5.000 de euro pe lună, în funcție de sala în care lucrează, sponsorizări, colaborări, numărul de clienți, prezența în online, popularitate și forma de colaborare.”
Concluzia este că meseria de antrenor de fitness nu oferă un salariu garantat, însă poate deveni una foarte profitabilă pentru cei care investesc constant în pregătire profesională, comunicare și dezvoltarea unui brand personal. În contextul în care piața muncii se schimbă rapid, iar tot mai mulți tineri caută profesii flexibile și independente, fitnessul rămâne unul dintre domeniile în care veniturile sunt influențate mai mult de performanță decât de o grilă salarială fixă.