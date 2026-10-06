Cât ar putea costa încălzirea unui apartament în iarna 2026-2027. Facturi estimate pentru două și trei camere

„Nu mă aștept neapărat la o creștere a prețurilor pentru consumatorul casnic față de prețul actual reglementat de 0,31 lei/kWh”, a explicat acesta pentru „Adevărul”.

Cât ar putea costa încălzirea unui apartament

Factura depinde însă foarte mult de consum. Două apartamente cu aceeași suprafață pot avea facturi considerabil diferite dacă unul este bine izolat și se află între alte locuințe încălzite, iar celălalt este la ultimul etaj, pe colț sau într-un bloc neizolat.

Pentru a vedea mai ușor ce înseamnă actualul nivel al prețului, putem lua câteva exemple orientative pentru o lună rece de iarnă. Calculele nu reprezintă facturi garantate, ci scenarii construite la 0,31 lei/kWh și la un preț ipotetic de 0,3224 lei/kWh, rezultat prin aplicarea unui plus de 4%.

Tip locuință Consum lunar estimativ Cost la 0,31 lei/kWh Cost cu +4% Apartament 2 camere 1.000 kWh 310 lei 322,40 lei Apartament 2-3 camere 1.500 kWh 465 lei 483,60 lei Apartament 3 camere / locuință mare 2.000 kWh 620 lei 644,80 lei Locuință cu consum ridicat 2.500 kWh 775 lei 806 lei

Consumul asociat tipurilor de locuință este strict orientativ. Suprafața, izolarea, poziția apartamentului, temperatura setată în casă, eficiența centralei și vremea pot schimba substanțial cantitatea de gaz consumată.

De unde ar putea veni o scumpire

Chisăliță indică printre costurile suplimentare înmagazinarea gazelor, al cărei impact ar putea fi de aproximativ 4%. Dacă acest procent ar fi aplicat integral peste reperul de 0,31 lei/kWh, prețul rezultat ar fi de aproximativ 0,3224 lei/kWh.

Pentru 1.000 kWh, diferența ar fi de numai 12,40 lei, însă la un consum de 2.500 kWh aceasta urcă la 31 de lei. La aceste valori s-ar putea adăuga eventuale modificări ale tarifelor de distribuție sau ale marjelor comerciale.

De ce gazele scumpe din Europa nu ajung direct în factura românilor

Pe piața europeană Dutch TTF, contractul pentru noiembrie a ajuns la 72,5 euro/MWh, echivalentul a aproximativ 384 de lei/MWh la un curs de 5,3 lei/euro. Este un nivel de circa 3,5 ori mai mare decât cei 110 lei/MWh la care producătorii români trebuie să livreze anumite cantități de gaze destinate consumului casnic în cadrul mecanismului aplicabil între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027.

Tocmai producția internă și mecanismul stabilit pentru populație limitează transmiterea directă a exploziei cotațiilor europene către consumatorul casnic.