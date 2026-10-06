Cât ar putea costa încălzirea unui apartament în iarna 2026-2027. Facturi estimate pentru două și trei camere
Iarna se apropie, iar facturile la încălzire revin în atenția românilor, mai ales în condițiile în care prețul gazelor pe piețele europene a crescut puternic în 2026. Pentru gospodăriile din România care folosesc centrale termice pe gaz, situația este însă diferită de cea de pe piața liberă europeană, iar o scumpire puternică a gazului tranzacționat în Europa nu se transferă automat în factura populației.
Dumitru Chisăliță, expert în energie, spune că nu se așteaptă neapărat la o majorare față de actualul preț reglementat de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici.
„Nu mă aștept neapărat la o creștere a prețurilor pentru consumatorul casnic față de prețul actual reglementat de 0,31 lei/kWh”, a explicat acesta pentru „Adevărul”.
Cât ar putea costa încălzirea unui apartament
Factura depinde însă foarte mult de consum. Două apartamente cu aceeași suprafață pot avea facturi considerabil diferite dacă unul este bine izolat și se află între alte locuințe încălzite, iar celălalt este la ultimul etaj, pe colț sau într-un bloc neizolat.
Pentru a vedea mai ușor ce înseamnă actualul nivel al prețului, putem lua câteva exemple orientative pentru o lună rece de iarnă. Calculele nu reprezintă facturi garantate, ci scenarii construite la 0,31 lei/kWh și la un preț ipotetic de 0,3224 lei/kWh, rezultat prin aplicarea unui plus de 4%.
|Tip locuință
|Consum lunar estimativ
|Cost la 0,31 lei/kWh
|Cost cu +4%
|Apartament 2 camere
|1.000 kWh
|310 lei
|322,40 lei
|Apartament 2-3 camere
|1.500 kWh
|465 lei
|483,60 lei
|Apartament 3 camere / locuință mare
|2.000 kWh
|620 lei
|644,80 lei
|Locuință cu consum ridicat
|2.500 kWh
|775 lei
|806 lei
Consumul asociat tipurilor de locuință este strict orientativ. Suprafața, izolarea, poziția apartamentului, temperatura setată în casă, eficiența centralei și vremea pot schimba substanțial cantitatea de gaz consumată.
De unde ar putea veni o scumpire
Chisăliță indică printre costurile suplimentare înmagazinarea gazelor, al cărei impact ar putea fi de aproximativ 4%. Dacă acest procent ar fi aplicat integral peste reperul de 0,31 lei/kWh, prețul rezultat ar fi de aproximativ 0,3224 lei/kWh.
Pentru 1.000 kWh, diferența ar fi de numai 12,40 lei, însă la un consum de 2.500 kWh aceasta urcă la 31 de lei. La aceste valori s-ar putea adăuga eventuale modificări ale tarifelor de distribuție sau ale marjelor comerciale.
De ce gazele scumpe din Europa nu ajung direct în factura românilor
Pe piața europeană Dutch TTF, contractul pentru noiembrie a ajuns la 72,5 euro/MWh, echivalentul a aproximativ 384 de lei/MWh la un curs de 5,3 lei/euro. Este un nivel de circa 3,5 ori mai mare decât cei 110 lei/MWh la care producătorii români trebuie să livreze anumite cantități de gaze destinate consumului casnic în cadrul mecanismului aplicabil între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027.
Tocmai producția internă și mecanismul stabilit pentru populație limitează transmiterea directă a exploziei cotațiilor europene către consumatorul casnic.
O iarnă rece poate conta mai mult decât o scumpire de câteva procente
Pentru o familie, riscul principal rămâne însă consumul. Dacă într-o lună cu temperaturi moderate locuința consumă 1.500 kWh, costul calculat la 0,31 lei/kWh este de 465 de lei. Dacă gerul împinge consumul la 2.500 kWh, factura urcă la 775 de lei chiar dacă prețul gazului nu se modifică deloc.
România ar urma, de altfel, să consume în sezonul rece 2026-2027 cu aproximativ 0,8-1 miliard de metri cubi de gaze mai mult decât în sezonul precedent, potrivit estimărilor Transgaz.
Pentru această iarnă, românii cu centrale pe gaz trebuie, așadar, să urmărească nu doar eventualele modificări ale prețului pe kWh, ci și consumul propriu. Într-o iarnă geroasă, câteva sute sau chiar peste 1.000 kWh în plus într-o singură lună pot avea un efect asupra facturii mult mai mare decât o ajustare de câteva procente a prețului gazelor.