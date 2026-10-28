Cărturești a căzut victimă hackerilor, mesajul primit de clienți. Serviciile care nu mai funcționează din lanțul popular de librării

Ce servicii Cărturești nu mai funcționează după incidentul de securitate

Cea mai vizibilă consecință pentru clienți este indisponibilitatea platformei carturesti.ro și a aplicației mobile, ceea ce împiedică plasarea comenzilor online prin canalele proprii ale companiei. Problemele nu se limitează însă la comerțul electronic. În librăriile fizice au fost suspendate temporar utilizarea voucherelor și a cardurilor cadou, programul de loialitate, emiterea facturilor și verificarea stocurilor prin sistemele informatice obișnuite. Sunt afectate și plasarea comenzilor prin intermediul librăriilor sau prin platformele de livrare, potrivit informațiilor comunicate în cursul zilei de miercuri.

Clienții care folosesc programul de fidelitate Buletin de Cărturești nu pot, momentan, să acumuleze puncte pentru achizițiile efectuate și nici să utilizeze punctele deja disponibile în conturi. Există însă și o veste bună pentru persoanele care dețin vouchere sau carduri cadou. Cărturești a transmis că acestea nu își pierd valoarea și vor putea fi folosite după restabilirea serviciilor, iar valabilitatea voucherelor va fi prelungită automat până la sfârșitul lunii decembrie 2026. În cazul comenzilor deja plasate prin librării, livrarea acestora urmează să fie reluată după repunerea în funcțiune a sistemelor necesare.

Este important de precizat că librăriile fizice Cărturești rămân deschise, iar clienții pot cumpăra în continuare produse direct din magazine, achitând cu numerar sau cu cardul bancar. Prin urmare, incidentul nu a dus la suspendarea integrală a activității comerciale, ci la întreruperea unor servicii digitale și operațiuni asociate acestora. Compania nu a comunicat un termen exact pentru restabilirea tuturor funcționalităților.

Ce spune Cărturești despre datele personale ale clienților. Avertisment privind mesajele suspecte

Una dintre cele mai importante întrebări în cazul unui atac cibernetic asupra unui comerciant important este dacă datele personale ale utilizatorilor au ajuns în posesia unor persoane neautorizate. În comunicarea transmisă pe 28 octombrie, Cărturești precizează că, pe baza informațiilor disponibile până în acel moment, nu există dovezi că datele clienților ar fi fost accesate sau extrase din sistemele companiei. Această constatare este însă una preliminară, deoarece verificările tehnice nu au fost finalizate.

În privința informațiilor financiare, compania susține că datele cardurilor bancare nu sunt stocate și nici procesate în sistemele sale informatice, motiv pentru care acestea nu ar putea fi afectate de incidentul identificat. Totuși, până la finalizarea investigației, reprezentanții Cărturești recomandă utilizatorilor să trateze cu prudență orice comunicare electronică neașteptată, în special mesajele care solicită parole, coduri de autentificare, date bancare sau efectuarea unor plăți.

Avertismentul vizează inclusiv tentativele de fraudă în care atacatorii se pot prezenta drept reprezentanți ai Cărturești, ai unor companii de curierat sau ai instituțiilor bancare. Mesajele de acest tip pot invoca probleme cu livrarea comenzilor, necesitatea reactivării conturilor sau confirmarea unor tranzacții pentru a determina destinatarii să acceseze pagini frauduloase. Dacă ai utilizat aceeași parolă pentru contul Cărturești și pentru alte servicii online, este recomandată schimbarea imediată a parolei pe celelalte platforme. Reprezentanții companiei recomandă și actualizarea parolei contului Cărturești la prima autentificare, după restabilirea accesului.

Când ar putea reveni serviciile Cărturești și cum pot primi clienții asistență

La momentul anunțului oficial, compania nu putea preciza o dată pentru reluarea activității magazinului online, a aplicației sau a celorlalte sisteme afectate. Prioritatea declarată este verificarea infrastructurii informatice și repornirea treptată a serviciilor, numai după ce specialiștii se asigură că acestea pot funcționa în condiții de siguranță. Autoritățile competente au fost notificate, iar investigația continuă pentru stabilirea cauzelor și consecințelor incidentului.