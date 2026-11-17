Atacul a fost confirmat de compania Optimizely, furnizorul tehnologiei prin intermediul căreia a fost distribuit codul, însă amploarea efectivă a furtului de date rămâne necunoscută. Faptul că un site s-a aflat pe lista organizațiilor afectate nu înseamnă automat că fiecare vizitator a fost compromis.

Cum au ajuns hackerii să distribuie cod malițios prin site-uri considerate sigure

Elementul central al atacului a fost platforma Optimizely Web Experimentation, utilizată de numeroase companii pentru teste A/B, personalizarea conținutului și optimizarea experienței utilizatorilor. În mod obișnuit, administratorii unui site integrează un script furnizat de Optimizely, care permite modificarea anumitor elemente ale paginii fără intervenții directe asupra întregului cod al website-ului.

Atacatorii au exploatat o vulnerabilitate a serviciului și au introdus instrucțiuni malițioase în proiectele unor clienți. Codul era distribuit apoi prin infrastructura legitimă Optimizely, ceea ce îl făcea dificil de diferențiat de componentele obișnuite ale site-ului. Practic, o pagină web putea rămâne aparent normală și putea afișa adresa corectă, în timp ce browserul executa instrucțiuni suplimentare introduse de atacatori.

Cercetătorul Scott Helme, de la Report URI, a analizat 1.611 scripturi asociate platformei și a identificat 188 de fișiere infectate, aparținând unui număr de 178 de organizații. Printre acestea s-au numărat și Equifax, GitLab, Fox News, Peacock, Ledger și Air France-KLM. Numărul reprezintă rezultatul investigației efectuate asupra scripturilor disponibile, nu o evaluare a tuturor site-urilor care ar fi putut fi expuse.

Potrivit analizei tehnice, codul putea înlocui automat adresele portofelelor de criptomonede, inclusiv în anumite câmpuri și operațiuni de copiere, astfel încât fondurile să fie trimise către conturile controlate de atacatori. O altă componentă urmărea colectarea datelor cardurilor bancare introduse direct în formularele vulnerabile, iar anumite instrucțiuni puteau extrage cookie-uri accesibile prin JavaScript și capturi ale paginilor.

În cazul utilizatorilor de iPhone și iPad, cercetătorii au identificat și mecanisme care încercau să livreze instrumente de exploatare a vulnerabilităților iOS, inclusiv Coruna și DarkSword. Aceste observații nu demonstrează însă că dispozitivele vizitatorilor au fost efectiv compromise, deoarece succesul unei asemenea tentative depinde de versiunea sistemului de operare și de alte condiții tehnice.

Ce riscă utilizatorii din România și cum a reacționat compania responsabilă

Deși incidentul a fost identificat pe infrastructura unor companii internaționale, el nu este relevant exclusiv pentru utilizatorii din Statele Unite sau Marea Britanie. Românii care au accesat în intervalul afectat pagini ale organizațiilor respective puteau primi același tip de cod, în funcție de site, pagină și momentul vizitei. Nu există însă informații care să confirme că toate versiunile naționale ale site-urilor enumerate au fost afectate sau că simpla accesare a acestora a produs automat pierderi financiare.