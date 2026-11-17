Ai intrat recent pe site-ul IKEA, BBC sau CNN? Un atac informatic masiv a pus în pericol datele vizitatorilor prin distribuirea de cod malițios
Unul dintre cele mai îngrijorătoare scenarii pentru siguranța pe internet nu presupune accesarea unui site obscur, descărcarea unui fișier suspect sau deschiderea unui mesaj de la un expeditor necunoscut. Uneori, un simplu click pe pagina unei companii în care ai încredere poate fi suficient pentru a te expune unor coduri informatice periculoase, fără ca adresa din browser să pară suspectă. Exact acest tip de amenințare a fost identificat într-un atac cibernetic de amploare, care a vizat infrastructura utilizată de unele dintre cele mai cunoscute branduri din lume.
Site-urile BBC, CNN, IKEA, Zoom, HSBC, Salesforce și ale altor companii internaționale au distribuit temporar cod JavaScript malițios către vizitatori, în urma compromiterii unei platforme externe utilizate pentru optimizarea paginilor web. Potrivit cercetătorilor de la Report URI, incidentul din 16 noiembrie 2026 a afectat cel puțin 178 de organizații, iar codurile identificate aveau capacitatea de a intercepta anumite informații bancare, de a înlocui adresele portofelelor de criptomonede și de a încerca exploatarea unor vulnerabilități de pe dispozitivele Apple.
Atacul a fost confirmat de compania Optimizely, furnizorul tehnologiei prin intermediul căreia a fost distribuit codul, însă amploarea efectivă a furtului de date rămâne necunoscută. Faptul că un site s-a aflat pe lista organizațiilor afectate nu înseamnă automat că fiecare vizitator a fost compromis.
Cum au ajuns hackerii să distribuie cod malițios prin site-uri considerate sigure
Elementul central al atacului a fost platforma Optimizely Web Experimentation, utilizată de numeroase companii pentru teste A/B, personalizarea conținutului și optimizarea experienței utilizatorilor. În mod obișnuit, administratorii unui site integrează un script furnizat de Optimizely, care permite modificarea anumitor elemente ale paginii fără intervenții directe asupra întregului cod al website-ului.
Atacatorii au exploatat o vulnerabilitate a serviciului și au introdus instrucțiuni malițioase în proiectele unor clienți. Codul era distribuit apoi prin infrastructura legitimă Optimizely, ceea ce îl făcea dificil de diferențiat de componentele obișnuite ale site-ului. Practic, o pagină web putea rămâne aparent normală și putea afișa adresa corectă, în timp ce browserul executa instrucțiuni suplimentare introduse de atacatori.
Cercetătorul Scott Helme, de la Report URI, a analizat 1.611 scripturi asociate platformei și a identificat 188 de fișiere infectate, aparținând unui număr de 178 de organizații. Printre acestea s-au numărat și Equifax, GitLab, Fox News, Peacock, Ledger și Air France-KLM. Numărul reprezintă rezultatul investigației efectuate asupra scripturilor disponibile, nu o evaluare a tuturor site-urilor care ar fi putut fi expuse.
Potrivit analizei tehnice, codul putea înlocui automat adresele portofelelor de criptomonede, inclusiv în anumite câmpuri și operațiuni de copiere, astfel încât fondurile să fie trimise către conturile controlate de atacatori. O altă componentă urmărea colectarea datelor cardurilor bancare introduse direct în formularele vulnerabile, iar anumite instrucțiuni puteau extrage cookie-uri accesibile prin JavaScript și capturi ale paginilor.
În cazul utilizatorilor de iPhone și iPad, cercetătorii au identificat și mecanisme care încercau să livreze instrumente de exploatare a vulnerabilităților iOS, inclusiv Coruna și DarkSword. Aceste observații nu demonstrează însă că dispozitivele vizitatorilor au fost efectiv compromise, deoarece succesul unei asemenea tentative depinde de versiunea sistemului de operare și de alte condiții tehnice.
Ce riscă utilizatorii din România și cum a reacționat compania responsabilă
Deși incidentul a fost identificat pe infrastructura unor companii internaționale, el nu este relevant exclusiv pentru utilizatorii din Statele Unite sau Marea Britanie. Românii care au accesat în intervalul afectat pagini ale organizațiilor respective puteau primi același tip de cod, în funcție de site, pagină și momentul vizitei. Nu există însă informații care să confirme că toate versiunile naționale ale site-urilor enumerate au fost afectate sau că simpla accesare a acestora a produs automat pierderi financiare.
Riscul concret a depins inclusiv de acțiunile realizate de utilizatori. O persoană care doar a citit un articol nu a fost expusă în același mod precum cineva care a introdus date bancare într-un formular vulnerabil sau a efectuat o tranzacție cu criptomonede. În privința dispozitivelor Apple, versiunea instalată de iOS reprezintă un factor important, iar actualizările de securitate reduc expunerea la vulnerabilitățile cunoscute.
Potrivit Report URI, portofelele asociate atacului primiseră aproximativ 6.400 de euro în criptomonede până în seara zilei de 16 noiembrie. Această valoare nu reprezintă paguba totală și nu dovedește că toate transferurile proveneau de la victimele site-urilor compromise. Numărul eventualelor carduri bancare interceptate și consecințele tentativelor de exploatare a dispozitivelor mobile nu au fost stabilite.
Optimizely a confirmat că o persoană neautorizată a exploatat o vulnerabilitate a platformei Experimentation și a introdus cod JavaScript malițios în proiectele unor clienți. Compania a anunțat remedierea vulnerabilității, eliminarea codurilor injectate și implementarea unor măsuri suplimentare pentru protejarea conturilor afectate.
În paralel, Salesforce a transmis că investighează modificările neautorizate și că a dezactivat preventiv anumite scripturi, în timp ce Equifax a anunțat că nu identificase dovezi privind compromiterea propriilor sisteme. IKEA a precizat că analizează eventualul impact asupra serviciilor digitale și clienților.
Dacă ai accesat unul dintre site-urile vizate pe 16 noiembrie, nu există motive să presupui automat că datele tale au fost furate. Totuși, este prudent să verifici tranzacțiile bancare dacă ai introdus datele cardului în perioada respectivă, să confirmi destinația eventualelor transferuri de criptomonede și să instalezi cele mai recente actualizări de securitate pe telefon sau calculator. Dacă observi operațiuni neautorizate, contactează imediat banca și solicită măsurile de protecție corespunzătoare.
Incidentul evidențiază o vulnerabilitate fundamentală a internetului modern: chiar și cele mai mari companii depind de servicii externe, iar compromiterea unui singur furnizor poate transforma simultan numeroase site-uri legitime în canale de distribuire a codurilor periculoase. Pentru utilizatori, reputația unui brand rămâne importantă, dar nu mai poate reprezenta singura garanție a siguranței online.