Care este principala sursă de venit a lui Eugen Tomac. Salariul pe care îl încasează premierul desemnat
Numirea lui Eugen Tomac în funcția de premier desemnat al României a readus în atenția publicului declarația sa de avere și veniturile pe care le-a încasat în ultimii ani. Fost europarlamentar și lider al Partidului Mișcarea Populară (PMP), Tomac se numără printre politicienii români cu experiență atât în politica internă, cât și în instituțiile europene. Declarația de avere publicată înainte de preluarea noii funcții oferă o imagine asupra bunurilor, economiilor și veniturilor sale.
- Salariul de europarlamentar, principala sursă de venit a lui Tomac
- Două proprietăți în Belgia și niciuna în România
- Economii de peste 100.000 de euro și investiții în criptomonede
- Jumătate de milion de lei împrumutați partidului
- Omul politic format în jurul lui Traian Băsescu
- De la Bruxelles, la Palatul Victoria
Salariul de europarlamentar, principala sursă de venit a lui Tomac
Până la desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru, Eugen Tomac a activat ca membru al Parlamentului European, aflat la al doilea mandat. În 2026, indemnizația unui europarlamentar este de aproximativ 10.900 de euro brut pe lună. După plata impozitelor europene și a contribuțiilor obligatorii, venitul net ajunge la aproximativ 8.000 de euro lunar, sumă care reprezintă principalul venit declarat de Eugen Tomac.
Pe lângă salariul propriu-zis, europarlamentarii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de activitatea parlamentară, transport și funcționarea cabinetelor, însă aceste sume nu reprezintă venituri personale și nu intră direct în patrimoniul acestora.
Două proprietăți în Belgia și niciuna în România
Un detaliu care a atras atenția în declarația de avere este faptul că Eugen Tomac nu deține nicio locuință în România. În schimb, împreună cu soția sa, acesta are două proprietăți în Belgia. Este vorba despre un apartament în Bruxelles, cu o suprafață de 95 de metri pătrați, și o casă în Charleroi, care măsoară 353 de metri pătrați.
În România, premierul desemnat figurează ca proprietar al două terenuri. Unul este situat în localitatea 23 August din județul Constanța și are o suprafață de 1.300 de metri pătrați. Cel de-al doilea se află în satul Bârnadu, în apropierea Cheilor Bicazului, județul Neamț, și are aproape 3.900 de metri pătrați.
Economii de peste 100.000 de euro și investiții în criptomonede
Potrivit documentelor oficiale, Eugen Tomac deține economii de aproximativ 100.000 de euro în conturi bancare. La acestea se adaugă investiții în criptomonede evaluate la aproximativ 28.620 de dolari.
În declarația de avere mai apar și două autoturisme: un Audi Q5 fabricat în 2016 și o Dacia Sandero din 2020.
Jumătate de milion de lei împrumutați partidului
Un alt element important din declarația de avere este împrumutul acordat Partidului Mișcarea Populară. Tomac a finanțat formațiunea politică cu 500.000 de lei pentru campania electorală din 2024, sumă care figurează ca împrumut acordat partidului.
Gestul arată implicarea sa directă în susținerea activității PMP într-o perioadă electorală dificilă pentru formațiunea fondată de apropiații fostului președinte Traian Băsescu.
Omul politic format în jurul lui Traian Băsescu
Eugen Tomac este considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori politici ai fostului președinte Traian Băsescu. Cariera sa în administrația publică a început în 2006, când a devenit consilier prezidențial în cadrul Administrației Prezidențiale. În timpul mandatului lui Băsescu, s-a ocupat de relația cu românii din afara granițelor și a coordonat proiecte dedicate diasporei.
Între 2009 și 2012 a ocupat funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, iar ulterior a fost ales deputat de Diaspora.
În 2013 a părăsit Partidul Democrat Liberal și a participat la fondarea Partidului Mișcarea Populară, formațiune pe care avea să o conducă după retragerea lui Traian Băsescu.
De la Bruxelles, la Palatul Victoria
După două mandate în Parlamentul European și aproape două decenii petrecute în funcții publice și politice, Eugen Tomac se pregătește acum pentru cea mai importantă provocare a carierei sale: conducerea Guvernului României.
În cazul în care va obține votul de învestitură al Parlamentului, acesta va renunța la mandatul de europarlamentar și la indemnizația europeană de aproximativ 8.000 de euro net pe lună pentru a prelua funcția de prim-ministru, una dintre cele mai importante poziții din statul român.