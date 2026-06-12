Care este principala sursă de venit a lui Eugen Tomac. Salariul pe care îl încasează premierul desemnat

Pe lângă salariul propriu-zis, europarlamentarii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de activitatea parlamentară, transport și funcționarea cabinetelor, însă aceste sume nu reprezintă venituri personale și nu intră direct în patrimoniul acestora.

Două proprietăți în Belgia și niciuna în România

Un detaliu care a atras atenția în declarația de avere este faptul că Eugen Tomac nu deține nicio locuință în România. În schimb, împreună cu soția sa, acesta are două proprietăți în Belgia. Este vorba despre un apartament în Bruxelles, cu o suprafață de 95 de metri pătrați, și o casă în Charleroi, care măsoară 353 de metri pătrați.

În România, premierul desemnat figurează ca proprietar al două terenuri. Unul este situat în localitatea 23 August din județul Constanța și are o suprafață de 1.300 de metri pătrați. Cel de-al doilea se află în satul Bârnadu, în apropierea Cheilor Bicazului, județul Neamț, și are aproape 3.900 de metri pătrați.

Economii de peste 100.000 de euro și investiții în criptomonede

Potrivit documentelor oficiale, Eugen Tomac deține economii de aproximativ 100.000 de euro în conturi bancare. La acestea se adaugă investiții în criptomonede evaluate la aproximativ 28.620 de dolari.

În declarația de avere mai apar și două autoturisme: un Audi Q5 fabricat în 2016 și o Dacia Sandero din 2020.

Jumătate de milion de lei împrumutați partidului

Un alt element important din declarația de avere este împrumutul acordat Partidului Mișcarea Populară. Tomac a finanțat formațiunea politică cu 500.000 de lei pentru campania electorală din 2024, sumă care figurează ca împrumut acordat partidului.

Gestul arată implicarea sa directă în susținerea activității PMP într-o perioadă electorală dificilă pentru formațiunea fondată de apropiații fostului președinte Traian Băsescu.