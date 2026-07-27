Capcană pe forumurile Steam: „soluția” pentru jocuri blocate îți transformă PC-ul într-o mină de criptomonede

Atacatorii se prezintă drept utilizatori care vor să ajute

Campania pornește de la conturi Steam create aparent la întâmplare. Acestea răspund la discuții în care utilizatorii se plâng că un joc se închide brusc, că nu mai găsesc anumite obiecte în inventar sau că întâmpină diferite erori tehnice. Răspunsurile sunt formulate ca niște instrucțiuni obișnuite de depanare și pot părea credibile pentru cineva care caută rapid o rezolvare.

Victimei i se spune să deschidă PowerShell cu drepturi de administrator și să introducă o anumită comandă. În momentul executării, sistemul nu primește însă o actualizare și nici o optimizare reală. Este declanșat un atac de tip ClickFix, metodă de inginerie socială prin care utilizatorul este manipulat să pornească singur codul malițios.

Tehnica este eficientă deoarece atacatorul nu trebuie să exploateze neapărat o vulnerabilitate avansată din Steam sau Windows. El profită de problema reală a victimei și îi oferă o soluție aparent directă. Mai mult, pentru că utilizatorul execută manual comanda și acordă permisiuni administrative, unele sisteme de protecție pot interpreta mai greu activitatea ca fiind una neautorizată.

Falsa optimizare Windows mimează operațiuni legitime

Scriptul distribuit prin forumurile Steam se prezintă drept un instrument de optimizare Windows numit „msf utility \ PC Opt”. După lansare, acesta afișează mesaje despre ștergerea fișierelor temporare, curățarea cache-ului DNS, actualizarea driverelor, verificarea discului și repararea componentelor Windows.

În realitate, majoritatea acestor funcții nu fac ceea ce promit. Scriptul afișează bare de progres și introduce pauze aleatorii de câteva secunde, tocmai pentru a crea impresia că în fundal sunt desfășurate operațiuni complexe. Este aceeași logică folosită în campaniile cu teste CAPTCHA false, unde pașii afișați pe ecran sunt doar decorul unei infectări.

Activitatea periculoasă este ascunsă într-o funcție denumită „Advanced-Optimization”. Scriptul verifică dacă rulează cu drepturi de administrator, creează folderul C:\Windows\Background și îl adaugă pe lista de excluderi a Microsoft Defender. Din acel moment, fișierele aflate acolo pot fi ignorate de scanările obișnuite ale antivirusului.