Cele mai noi amenințări cibernetice care te pot lăsa fără bani în cont. Cum funcționează infecțiile malware ascunse în spatele testul Captcha

Testele Captcha au fost create pentru a separa utilizatorii reali de boți și pentru a preveni activitățile automate nedorite pe internet. Totuși, atacatorii cibernetici au găsit modalități de a transforma aceste verificări aparent inofensive în instrumente de infectare cu malware. Fenomenul este tot mai întâlnit, iar victimele pot fi păcălite atât prin pagini false, cât și prin site-uri legitime compromise.

Una dintre tehnicile recente, denumită ClickFix, folosește imagini Captcha falsificate pentru a răspândi amenințări informatice. Acestea pot include infostealere, ransomware, troieni de acces de la distanță (RAT), programe de minare a criptomonedelor sau chiar malware livrat de entități susținute de state. Atacatorii exploatează în special neatenția utilizatorilor și încrederea acestora în testele Captcha.

Cum ești atras în capcana unui Captcha fals

Cea mai comună metodă este distribuirea linkurilor către Captcha-uri false prin mesaje de tip phishing, SMS-uri sau rețele sociale. O altă variantă este compromiterea unor site-uri legitime, în care hackerii injectează reclame sau conținut malițios. În aceste cazuri, infecția se poate produce chiar și fără acțiuni suplimentare din partea utilizatorului.

Pagini Captcha malițioase pot solicita pași neobișnuiți, precum apăsarea tastelor „Windows + R” pentru a deschide fereastra „Run” sau introducerea unei comenzi preluate automat în clipboard. Prin confirmarea acestor acțiuni, victima activează instrumente legitime din Windows, precum PowerShell sau mshta.exe, care descarcă și rulează malware suplimentar de pe servere externe.

Infostealerele sunt adesea ținta finală a acestor atacuri. Ele colectează date de autentificare, fișiere, contacte, fotografii și informații din portofele de criptomonede, pe care le transmit către atacatori. În plus, pot înregistra apăsările de taste sau captura ecranul pentru a obține și mai multe date.

Consecințele și măsurile de protecție

Statisticile recente arată că, în 2024, peste 23 de milioane de utilizatori au căzut victime malware-ului de tip infostealer, iar mai mult de două miliarde de date de autentificare au fost furate. În unele cazuri, Captcha-urile false instalează RAT-uri, oferind atacatorilor acces complet la computer.

Dacă ai interacționat cu un Captcha suspect, este recomandată o scanare antivirus imediată, deconectarea de la internet și realizarea unui backup al datelor esențiale. Resetarea dispozitivului la setările din fabrică, schimbarea tuturor parolelor și activarea autentificării cu doi factori pot limita pagubele.

În fața acestor amenințări, prudența rămâne cel mai bun aliat. Evită accesarea linkurilor din surse necunoscute, actualizează-ți constant sistemul de operare și aplicațiile și verifică mereu comportamentul paginilor web înainte de a interacționa cu ele.