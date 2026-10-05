Capacitatea bateriei nu înseamnă și autonomie. Ce diferență este între cei doi indicatori

Ce înseamnă capacitatea bateriei

Capacitatea reprezintă cantitatea maximă de energie pe care o poate stoca bateria. Pentru dispozitive mici, precum telefoanele și bateriile externe, aceasta este exprimată de obicei în miliamperi-oră, prescurtat mAh. În cazul laptopurilor și al altor dispozitive mai mari este folosită frecvent unitatea watt-oră, Wh.

În teorie, o capacitate mai mare înseamnă că bateria poate furniza energie pentru mai mult timp. Astfel, un telefon cu o baterie de 5.000 mAh ar trebui, în condiții comparabile, să ofere o autonomie mai mare decât unul cu o baterie de 4.200 mAh.

Aceeași logică se aplică și bateriilor externe. O baterie externă de 10.000 mAh poate stoca, în principiu, mai multă energie decât una de 5.000 mAh. Totuși, numărul de încărcări pe care îl poate oferi unui telefon nu poate fi calculat doar prin împărțirea celor două capacități.

Motivul este că transferul de energie nu este perfect eficient. În timpul încărcării apar pierderi, iar o parte din energie se transformă în căldură. În cazul încărcării obișnuite, pierderile pot ajunge la aproximativ 20-30%. Încărcarea rapidă și cea wireless pot genera și mai multă căldură, ceea ce poate crește pierderile.

Autonomia depinde de mai mult decât capacitatea bateriei

Autonomia reprezintă timpul în care un dispozitiv poate funcționa înainte să necesite o nouă încărcare. Aceasta este exprimată, de regulă, în ore și este influențată de modul în care dispozitivul consumă energia disponibilă.

Un laptop cu o baterie mare poate avea o autonomie mai mică decât un model cu o baterie mai mică dacă este folosit pentru activități solicitante. De exemplu, rularea jocurilor moderne la setări grafice ridicate consumă mult mai multă energie decât redactarea unui document.

Un exemplu similar apare la telefoane și tablete. Un iPad are o baterie mai mare decât un iPhone, dar are și un ecran considerabil mai mare, care consumă mai multă energie. Dimensiunea și luminozitatea ecranului, procesorul, aplicațiile folosite și conexiunile active influențează toate autonomia.