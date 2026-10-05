Capacitatea bateriei nu înseamnă și autonomie. Ce diferență este între cei doi indicatori
Atunci când sunt comparate telefoane, laptopuri sau baterii externe, două dintre cele mai întâlnite informații sunt capacitatea bateriei și autonomia. Deși cele două sunt strâns legate, nu înseamnă același lucru. O baterie cu o capacitate mai mare poate stoca mai multă energie, dar asta nu garantează că dispozitivul va funcționa mai mult timp între două încărcări.
Diferența este importantă și atunci când este evaluată starea unei baterii mai vechi. Capacitatea, autonomia și sănătatea bateriei descriu aspecte diferite ale modului în care funcționează un dispozitiv, iar fiecare trebuie privit în contextul celorlalți factori, scrie Engadget.
Ce înseamnă capacitatea bateriei
Capacitatea reprezintă cantitatea maximă de energie pe care o poate stoca bateria. Pentru dispozitive mici, precum telefoanele și bateriile externe, aceasta este exprimată de obicei în miliamperi-oră, prescurtat mAh. În cazul laptopurilor și al altor dispozitive mai mari este folosită frecvent unitatea watt-oră, Wh.
În teorie, o capacitate mai mare înseamnă că bateria poate furniza energie pentru mai mult timp. Astfel, un telefon cu o baterie de 5.000 mAh ar trebui, în condiții comparabile, să ofere o autonomie mai mare decât unul cu o baterie de 4.200 mAh.
Aceeași logică se aplică și bateriilor externe. O baterie externă de 10.000 mAh poate stoca, în principiu, mai multă energie decât una de 5.000 mAh. Totuși, numărul de încărcări pe care îl poate oferi unui telefon nu poate fi calculat doar prin împărțirea celor două capacități.
Motivul este că transferul de energie nu este perfect eficient. În timpul încărcării apar pierderi, iar o parte din energie se transformă în căldură. În cazul încărcării obișnuite, pierderile pot ajunge la aproximativ 20-30%. Încărcarea rapidă și cea wireless pot genera și mai multă căldură, ceea ce poate crește pierderile.
Autonomia depinde de mai mult decât capacitatea bateriei
Autonomia reprezintă timpul în care un dispozitiv poate funcționa înainte să necesite o nouă încărcare. Aceasta este exprimată, de regulă, în ore și este influențată de modul în care dispozitivul consumă energia disponibilă.
Un laptop cu o baterie mare poate avea o autonomie mai mică decât un model cu o baterie mai mică dacă este folosit pentru activități solicitante. De exemplu, rularea jocurilor moderne la setări grafice ridicate consumă mult mai multă energie decât redactarea unui document.
Un exemplu similar apare la telefoane și tablete. Un iPad are o baterie mai mare decât un iPhone, dar are și un ecran considerabil mai mare, care consumă mai multă energie. Dimensiunea și luminozitatea ecranului, procesorul, aplicațiile folosite și conexiunile active influențează toate autonomia.
Temperatura are, la rândul ei, un rol important. Bateria unui telefon poate pierde energie mai repede în anumite condiții de temperatură ridicată, iar utilizarea intensă a camerei foto sau video în exterior, într-o zi foarte caldă, poate accelera consumul.
Eficiența hardware-ului și a sistemului de operare contează, de asemenea. Acesta este unul dintre motivele pentru care anumite MacBook-uri cu procesoare Apple silicon pot oferi autonomii semnificativ mai mari decât modele mai vechi bazate pe procesoare Intel.
Sănătatea bateriei arată cât din capacitate a rămas
Un al treilea indicator important este sănătatea bateriei. Aceasta exprimă, de regulă, procentul din capacitatea pe care bateria o avea atunci când era nouă.
Pe măsură ce bateria trece prin cicluri de încărcare, capacitatea sa scade. Un ciclu complet este considerat consumarea echivalentului a 100% din capacitate, chiar dacă acest lucru nu se întâmplă neapărat într-o singură utilizare. De exemplu, două perioade în care bateria este consumată câte 50% pot echivala cu un ciclu complet.
Google precizează că dispozitivele Pixel sunt proiectate să păstreze până la 80% din capacitatea inițială după 1.000 de cicluri complete de încărcare. Dacă un dispozitiv ajunge să acumuleze echivalentul unei încărcări complete în fiecare zi, pragul de 1.000 de cicluri ar putea fi atins în aproximativ doi ani și jumătate.
Acest lucru explică de ce indicatorul de 100% afișat de telefon nu înseamnă neapărat aceeași cantitate de energie disponibilă ca atunci când dispozitivul era nou. Telefonul poate arăta 100% încărcare, însă capacitatea fizică a bateriei poate fi deja mai mică decât la început.
De ce cifrele producătorilor nu spun toată povestea
Autonomia este dificil de măsurat într-un mod perfect, deoarece dispozitivele nu sunt folosite identic de la o zi la alta. O persoană poate folosi telefonul în principal pentru mesaje și apeluri, în timp ce alta poate petrece ore întregi pe rețele sociale, jocuri, streaming video sau navigație GPS.
Din acest motiv, producătorii folosesc teste standardizate pentru a putea compara dispozitivele. Durata de redare video este una dintre metodele frecvent utilizate, iar Apple oferă pentru unele dintre dispozitivele sale și valori pentru ceea ce numește autonomie tipică.
Prin urmare, capacitatea bateriei este un punct de plecare important, dar nu poate fi confundată cu autonomia. O baterie mai mare poate oferi mai multă energie, însă consumul dispozitivului, eficiența componentelor, ecranul, temperatura și modul de utilizare determină cât timp poate fi folosit în realitate.