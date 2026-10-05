GM pregătește bateria care ar putea face mașinile electrice mai ieftine fără să le taie autonomia. Promisiunea pentru 2028

Planurile sunt suficient de avansate încât modificarea fabricii să înceapă în 2026, iar producția este programată pentru 2028. GM susține că unitatea ar urma să devină prima din lume care produce în masă celule prismatice LMR.

Pentru cumpărătorul european sau român, detaliul important nu este însă forma celulei, ci ceea ce promite noua chimie: mai multă energie stocată pentru bani similari.

Cu 33% mai multă energie decât într-o baterie LFP

Potrivit datelor prezentate de GM și Ultium Cells, celulele LMR pot oferi o densitate energetică cu aproximativ 33% mai mare decât celulele LFP, considerate în prezent una dintre cele mai convenabile soluții pentru automobile electrice accesibile.

LFP are avantaje importante, inclusiv costuri reduse și o dependență mai mică de materiale precum nichelul. Dezavantajul este densitatea energetică mai modestă. Pentru aceeași autonomie, constructorul poate fi obligat să instaleze o baterie mai mare și mai grea.

GM încearcă să poziționeze LMR între această soluție și bateriile cu conținut ridicat de nichel. Acestea din urmă vor continua să fie folosite, potrivit companiei, acolo unde autonomia maximă este prioritară, însă LMR ar putea deveni alternativa pentru modelele care trebuie să combine performanța cu un cost mai mic.

Primele aplicații sunt așteptate în camionete și SUV-uri electrice mari, iar GM vorbește despre modele capabile să depășească aproximativ 644 de kilometri cu o încărcare.

Este relevant și punctul de plecare. Chevrolet Silverado EV poate ajunge în anumite versiuni la o autonomie estimată de aproximativ 769 de kilometri, folosind actualele baterii cu conținut ridicat de nichel. Prețul de bază american indicat pentru model este echivalent cu aproximativ 49.900 de euro, fără a lua în calcul taxele și diferențele enorme care ar apărea într-o eventuală comercializare europeană.