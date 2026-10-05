GM pregătește bateria care ar putea face mașinile electrice mai ieftine fără să le taie autonomia. Promisiunea pentru 2028
Una dintre cele mai dificile ecuații din industria mașinilor electrice este pe cale să primească o nouă soluție. General Motors pregătește o tehnologie de baterii care încearcă să combine două caracteristici care, până acum, au venit adesea cu un compromis: prețul redus și densitatea energetică ridicată. Dacă planurile companiei se concretizează, următoarea generație de SUV-uri și camionete electrice GM ar putea oferi autonomie mare fără baterii premium foarte scumpe.
Noua tehnologie poartă numele LMR, de la lithium manganese rich, adică o chimie bogată în mangan. GM și LG Energy Solution vor produce aceste celule prin compania comună Ultium Cells, la fabrica din Spring Hill, Tennessee.
Planurile sunt suficient de avansate încât modificarea fabricii să înceapă în 2026, iar producția este programată pentru 2028. GM susține că unitatea ar urma să devină prima din lume care produce în masă celule prismatice LMR.
Pentru cumpărătorul european sau român, detaliul important nu este însă forma celulei, ci ceea ce promite noua chimie: mai multă energie stocată pentru bani similari.
Cu 33% mai multă energie decât într-o baterie LFP
Potrivit datelor prezentate de GM și Ultium Cells, celulele LMR pot oferi o densitate energetică cu aproximativ 33% mai mare decât celulele LFP, considerate în prezent una dintre cele mai convenabile soluții pentru automobile electrice accesibile.
LFP are avantaje importante, inclusiv costuri reduse și o dependență mai mică de materiale precum nichelul. Dezavantajul este densitatea energetică mai modestă. Pentru aceeași autonomie, constructorul poate fi obligat să instaleze o baterie mai mare și mai grea.
GM încearcă să poziționeze LMR între această soluție și bateriile cu conținut ridicat de nichel. Acestea din urmă vor continua să fie folosite, potrivit companiei, acolo unde autonomia maximă este prioritară, însă LMR ar putea deveni alternativa pentru modelele care trebuie să combine performanța cu un cost mai mic.
Primele aplicații sunt așteptate în camionete și SUV-uri electrice mari, iar GM vorbește despre modele capabile să depășească aproximativ 644 de kilometri cu o încărcare.
Este relevant și punctul de plecare. Chevrolet Silverado EV poate ajunge în anumite versiuni la o autonomie estimată de aproximativ 769 de kilometri, folosind actualele baterii cu conținut ridicat de nichel. Prețul de bază american indicat pentru model este echivalent cu aproximativ 49.900 de euro, fără a lua în calcul taxele și diferențele enorme care ar apărea într-o eventuală comercializare europeană.
De ce contează această tehnologie chiar dacă Silverado nu este o mașină pentru România
O camionetă americană de dimensiunile unui Silverado EV este departe de profilul mașinii electrice tipice cumpărate în România. Tehnologia bateriei este însă mult mai importantă decât modelul pe care debutează.
Costul acumulatorului rămâne unul dintre elementele care influențează decisiv prețul final al unei mașini electrice. Dacă o chimie precum LMR poate furniza mai multă energie fără o creștere comparabilă a costului, aceeași idee poate fi extinsă ulterior către automobile mai mici.
GM pregătește în paralel capacități pentru baterii LFP, LMR și baterii cu mult nichel. Strategia este diferită de ideea unei singure baterii universale: fiecare categorie de vehicul primește tehnologia potrivită pentru preț, autonomie și performanță.
Pentru piața europeană, momentul este important. Mașinile complet electrice reprezentau 21,7% din înmatriculările de automobile noi din Uniunea Europeană în primele opt luni din 2026, în creștere puternică față de anul anterior.
În România, unde diferența de preț dintre un automobil electric și unul convențional poate cântări mai mult decât câteva zeci de kilometri suplimentari de autonomie, reducerea costului bateriilor este probabil una dintre evoluțiile cu cel mai mare potențial de a schimba piața.
GM nu promite o baterie miraculoasă și nici dispariția modelelor LFP sau cu nichel. Compania încearcă mai degrabă să adauge o a treia variantă într-o industrie în care alegerea chimiei acumulatorului devine la fel de importantă precum alegerea motorului în epoca mașinilor cu combustie.