Când vine iarna adevărată în România. Prognoze: sunt așteptate ninsorile serioase, cât ar putea ține zăpada
Iarna 2026-2027 ar putea începe mai degrabă timid în România, cel puțin în ceea ce privește zăpada. Cele mai recente prognoze sezoniere indică un decembrie cu ninsori mai puține decât în mod obișnuit în mare parte din Europa, însă situația s-ar putea schimba după Anul Nou. Semnalele pentru episoade de iarnă mai serioase cresc în ianuarie și mai ales în februarie, iar în unele regiuni ale continentului zăpada ar putea continua să apară inclusiv în martie.
Iarna adevărată ar putea veni mai târziu
Actualizarea din octombrie a prognozelor sezoniere pentru iarna 2026-2027 indică mai puțină zăpadă decât estimările publicate în septembrie. Cele șase modele meteorologice analizate de Severe Weather Europe merg acum în aceeași direcție pentru vestul, centrul și sudul Europei: cantitățile totale de zăpadă ar urma să fie sub mediile obișnuite.
Unul dintre factorii importanți luați în calcul este un episod foarte puternic de El Niño, fenomen care poate modifica circulația atmosferică la scară largă. Influența acestuia ar urma să se resimtă până în primăvara anului 2027.
Pentru România, prognozele actuale sugerează că începutul sezonului rece ar putea fi mai sărac în zăpadă, fără ca acest lucru să însemne neapărat o iarnă lipsită de ninsori.
Februarie ar putea aduce ninsorile mai serioase
Decembrie apare în prognozele actuale ca o lună cu un debut lent al sezonului ninsorilor în Europa. Semnalul devine mai puternic în ianuarie și februarie, iar estul și nord-estul continentului ar putea beneficia de condiții mai favorabile pentru zăpadă în a doua parte a iernii.
Pentru România, luna februarie este astfel una dintre perioadele care trebuie urmărite. Țara noastră se află într-o regiune pentru care cantitatea totală de zăpadă este estimată sub normal pe ansamblul sezonului, însă poziționarea în estul Europei lasă deschisă posibilitatea unor episoade de iarnă mai consistente după începutul anului.
Cu alte cuvinte, este posibil ca decembrie să nu ofere imaginea unei ierni clasice în multe regiuni, iar perioadele cu ninsoare și frig mai persistent să apară abia mai târziu.
Cât ar putea ține zăpada
Prognozele sezoniere nu pot spune de acum câte zile va rămâne stratul de zăpadă într-un anumit oraș din România. Pentru asemenea estimări sunt necesare prognoze pe termen mult mai scurt, deoarece persistența zăpezii depinde nu doar de cantitatea căzută, ci și de temperaturile din zilele următoare.
Actualele modele oferă însă un indiciu interesant: sezonul favorabil ninsorilor ar putea fi împins către a doua parte a iernii și, în anumite regiuni europene, chiar către începutul primăverii.
Martie continuă să prezinte un semnal pentru zăpadă mai ales în extremitatea nordică a Europei. Pentru România, acest lucru nu trebuie interpretat drept o prognoză că vom avea automat zăpadă persistentă în martie, ci drept un semn că circulația atmosferică poate continua să producă episoade de iarnă târzie.
Mai puțină zăpadă nu înseamnă că nu vor exista viscole
O prognoză sezonieră cu zăpadă sub normal poate fi ușor interpretată greșit. Ea nu spune că nu va ninge sau că România nu poate avea episoade puternice de iarnă.
Este posibil, de exemplu, ca o mare parte a sezonului să fie săracă în precipitații solide, dar câteva intervale scurte să aducă ninsori abundente, viscol și acumulări importante. Prognoza sezonieră estimează cantitatea pe perioade lungi și nu poate anticipa de acum fiecare episod.
Probleme pentru stațiunile de schi din Europa
Semnalul de zăpadă sub normal apare și în numeroase regiuni europene cunoscute pentru sporturile de iarnă. Situația Alpilor este însă mai greu de anticipat.
Diferențele dintre modele sunt foarte mari: unele estimează un excedent de peste 30 de centimetri, iar altele un deficit cuprins între 30 și 60 de centimetri. Media este apropiată de normal în Alpii estici și ușor sub normal în vest, ceea ce arată cât de mare rămâne incertitudinea.
Imaginea actuală pentru România este, așadar, a unei ierni care ar putea porni mai greu. Decembrie poate aduce mai puțină zăpadă, în timp ce ianuarie și mai ales februarie devin mai interesante pentru episoadele serioase de iarnă. Prognozele sezoniere se vor modifica însă pe măsură ce sezonul rece se apropie, astfel că nu pot indica încă exact când va ninge într-o anumită localitate sau cât timp va rezista stratul de zăpadă.