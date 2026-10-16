Când vine iarna adevărată în România. Prognoze: sunt așteptate ninsorile serioase, cât ar putea ține zăpada

Unul dintre factorii importanți luați în calcul este un episod foarte puternic de El Niño, fenomen care poate modifica circulația atmosferică la scară largă. Influența acestuia ar urma să se resimtă până în primăvara anului 2027.

Pentru România, prognozele actuale sugerează că începutul sezonului rece ar putea fi mai sărac în zăpadă, fără ca acest lucru să însemne neapărat o iarnă lipsită de ninsori.

Februarie ar putea aduce ninsorile mai serioase

Decembrie apare în prognozele actuale ca o lună cu un debut lent al sezonului ninsorilor în Europa. Semnalul devine mai puternic în ianuarie și februarie, iar estul și nord-estul continentului ar putea beneficia de condiții mai favorabile pentru zăpadă în a doua parte a iernii.

Pentru România, luna februarie este astfel una dintre perioadele care trebuie urmărite. Țara noastră se află într-o regiune pentru care cantitatea totală de zăpadă este estimată sub normal pe ansamblul sezonului, însă poziționarea în estul Europei lasă deschisă posibilitatea unor episoade de iarnă mai consistente după începutul anului.

Cu alte cuvinte, este posibil ca decembrie să nu ofere imaginea unei ierni clasice în multe regiuni, iar perioadele cu ninsoare și frig mai persistent să apară abia mai târziu.

Cât ar putea ține zăpada

Prognozele sezoniere nu pot spune de acum câte zile va rămâne stratul de zăpadă într-un anumit oraș din România. Pentru asemenea estimări sunt necesare prognoze pe termen mult mai scurt, deoarece persistența zăpezii depinde nu doar de cantitatea căzută, ci și de temperaturile din zilele următoare.

Actualele modele oferă însă un indiciu interesant: sezonul favorabil ninsorilor ar putea fi împins către a doua parte a iernii și, în anumite regiuni europene, chiar către începutul primăverii.