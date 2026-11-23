De ce sodiul poate costa mai puțin și de ce economia nu ajunge automat la client

O baterie cu ioni de sodiu funcționează după un principiu asemănător celor cu ioni de litiu: purtătorii de sarcină se deplasează între electrozi în timpul încărcării și descărcării. Schimbarea ionului cere și materiale potrivite pentru cei doi electrozi. La anod, de exemplu, multe proiecte folosesc carbon dur în locul grafitului obișnuit în numeroase celule cu litiu. La catod există mai multe familii de materiale, cu costuri și performanțe diferite. Cristalele de sare sunt o imagine bună pentru abundența elementului, însă o celulă auto nu se fabrică prin înlocuirea directă a litiului cu sare de bucătărie.

Abundența materiilor prime pe bază de sodiu oferă posibilitatea de a reduce expunerea la costul litiului și la variațiile pieței acestuia. Unele formule evită nichelul și cobaltul, dar comparația corectă pentru o electrică accesibilă pornește de la LFP, chimie care le evită deja. Ca să câștige la preț, celula cu sodiu are nevoie de materiale procesate la calitatea cerută, de furnizori capabili să livreze constant și de linii care funcționează cu randament bun. Într-o piață în care capacitatea pentru LFP a crescut mult, o tehnologie nouă trebuie să recupereze și diferența de volum.

Apoi contează costul pachetului complet. Chiar dacă electrodul este mai ieftin, bateria are nevoie de carcasă, răcire, senzori, elemente de siguranță și electronică. Dacă noul acumulator cere mai mult spațiu pentru aceeași energie ori dacă producătorul suportă costuri mai mari de testare și de garanție, economia celulei se poate micșora. O reducere există pentru cumpărător numai când o vezi în prețul unei versiuni comparabile, la aceeași dotare și înainte de subvenții. Un material ieftin îi dă producătorului o șansă să construiască o mașină mai ieftină; nu stabilește singur prețul de la dealer.

Mai este un caz în care tehnologia contează chiar dacă diferența de preț este mică: un constructor ar putea avea doi furnizori sau două chimii pentru același tip de vehicul. Dacă litiul se scumpește, oferta mai diversă poate reduce dependența de o singură piață. Dar sodiul are și propriul lanț de aprovizionare, iar abundența lui nu asigură capacitate de rafinare, producție de catod sau fabricare a celulelor în Europa. Beneficiul industrial poate apărea cu câțiva ani înainte să îl vezi ca discount în showroom.

Ce îți spun cifrele despre autonomie, masă și iarnă

Agenția Internațională a Energiei compară în Global EV Outlook 2026 celule recente care ating până la 175 Wh/kg pentru sodiu, 205 Wh/kg pentru LFP și 265 Wh/kg pentru NMC, o familie de baterii cu litiu folosită și pentru autonomie mai mare. Sunt valori maxime raportate pentru generații recente, la nivel de celulă, nu valori garantate pentru toate bateriile. Diferența contează și în raport cu volumul: sub podeaua unei mașini mici nu poți pune oricât material în plus fără să schimbi masa, habitaclul sau garda la sol.

Un calcul simplificat arată ordinul de mărime. Pentru 40 kWh, la 175 Wh/kg ai avea nevoie de aproximativ 229 kg de celule; la 205 Wh/kg, de aproximativ 195 kg. Diferența este în jur de 34 kg înainte de carcasă, conexiuni, răcire și protecții. Exemplul compară aceleași cantități de energie la nivel de celule și nu pretinde că descrie două mașini reale. Dacă producătorul limitează versiunea urbană la o capacitate mai mică și păstrează masa jos, poate renunța la o autonomie pe care publicul acelei versiuni n-ar folosi-o decât ocazional.

Iarna poate schimba socoteala. Unele celule cu sodiu își păstrează mai bine capacitatea sau puterea la temperaturi joase decât unele alternative, în special față de LFP în condițiile comparate de IEA. CATL a comunicat rezultate de frig extrem pentru Naxtra, în propriile condiții de test. Un procent de capacitate reținut la o temperatură anume nu poate fi tradus direct în kilometri de autostradă: contează consumul încălzirii, temperatura reală a pachetului, anvelopele și profilul traseului. Nici puterea la descărcare nu spune automat cât de repede poți încărca la o stație.