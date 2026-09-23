Când se încălzeşte vremea în România. Trece valul de frig şi cresc temperaturile din nou

Ploile au fost prezente în zonele montane, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar și local în celelalte regiuni. Cantitățile de apă au fost, în general, de 2–10 l/mp, iar izolat au putut depăși 15–20 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri au apărut și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul a prezentat intensificări temporare în Oltenia, local în Muntenia și pe litoral, iar în zona montană înaltă rafalele au ajuns la 60–70 km/h.

Miercuri, temperaturile rămân scăzute

Pe 23 septembrie, vremea se menține rece, iar în nord-vestul și centrul țării este local deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Maximele sunt cuprinse între 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 23 de grade în sudul Olteniei.

Vor fi înnorări temporare și ploi mai ales în timpul zilei în zonele montane, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei. La altitudini de peste 1.800 de metri mai sunt posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.

În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele de vânt pot ajunge la 60–70 km/h. În depresiunile intramontane vor exista, cu totul izolat, condiții de brumă.

Joi începe încălzirea

Temperaturile diurne vor crește ușor pe 24 septembrie, deși vremea va rămâne rece în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 14 grade în nord-estul Transilvaniei și 23 de grade în vestul Banatului, extremitatea sudică a Olteniei și sudul Munteniei.

Ploile vor fi slabe și se vor manifesta pe arii restrânse, cu o probabilitate mai ridicată în nord și nord-vest. La munte, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de până la 50–70 km/h.