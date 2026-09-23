Când se încălzeşte vremea în România. Trece valul de frig şi cresc temperaturile din nou
România trece printr-o perioadă cu schimbări importante ale vremii în această săptămână, după o răcire accentuată care a adus ploi în mai multe regiuni și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la munte. Temperaturile vor începe însă să urce treptat, iar spre finalul intervalului vremea va deveni predominant frumoasă, cu maxime care vor ajunge până la 26 de grade în sudul țării.
Vreme rece și ploi în primele zile
Marți, 22 septembrie, temperaturile au scăzut semnificativ în întreaga țară, inclusiv în sud și sud-est. Cele mai scăzute maxime, de 12 grade, s-au înregistrat în unele zone din Transilvania, în timp ce în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei valorile au ajuns până la 23 de grade.
Ploile au fost prezente în zonele montane, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar și local în celelalte regiuni. Cantitățile de apă au fost, în general, de 2–10 l/mp, iar izolat au putut depăși 15–20 l/mp.
La altitudini de peste 1.700 de metri au apărut și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul a prezentat intensificări temporare în Oltenia, local în Muntenia și pe litoral, iar în zona montană înaltă rafalele au ajuns la 60–70 km/h.
Miercuri, temperaturile rămân scăzute
Pe 23 septembrie, vremea se menține rece, iar în nord-vestul și centrul țării este local deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Maximele sunt cuprinse între 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 23 de grade în sudul Olteniei.
Vor fi înnorări temporare și ploi mai ales în timpul zilei în zonele montane, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei. La altitudini de peste 1.800 de metri mai sunt posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.
În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele de vânt pot ajunge la 60–70 km/h. În depresiunile intramontane vor exista, cu totul izolat, condiții de brumă.
Joi începe încălzirea
Temperaturile diurne vor crește ușor pe 24 septembrie, deși vremea va rămâne rece în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 14 grade în nord-estul Transilvaniei și 23 de grade în vestul Banatului, extremitatea sudică a Olteniei și sudul Munteniei.
Ploile vor fi slabe și se vor manifesta pe arii restrânse, cu o probabilitate mai ridicată în nord și nord-vest. La munte, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de până la 50–70 km/h.
Minimele vor coborî până la 0–2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă. Pe litoral, temperaturile minime vor ajunge la 14–15 grade.
Vineri, vremea devine predominant frumoasă
Pe 25 septembrie, încălzirea continuă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în nord-estul Transilvaniei și 25–26 de grade, pe alocuri, în zonele de câmpie din Oltenia și Muntenia.
Cerul va fi variabil, iar în vestul și nordul țării, precum și în zonele montane, vor fi mai probabile înnorările și ploile slabe. Precipitațiile vor fi izolate și vor acumula sub 5 l/mp.
Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață. Minimele vor fi cuprinse între 2–3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16–17 grade pe litoral.
Weekend cu temperaturi de până la 26 de grade
Sâmbătă, 26 septembrie, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice diurne vor ajunge ușor peste cele specifice ultimei decade a lunii septembrie în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade, în timp ce minimele vor fi, în general, între 5 și 13 grade.
Pe arii restrânse sunt posibile ploi, în general slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și noaptea vor exista condiții de ceață.
Duminică, 27 septembrie, temperaturile se mențin ușor peste normele perioadei în majoritatea zonelor. Maximele vor fi, în general, între 20 și 26 de grade, iar minimele vor ajunge la valori cuprinse între 7 și 16 grade în cea mai mare parte a țării.
Probabilitatea pentru ploi slabe va fi mai ridicată în jumătatea estică a teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări izolate, în special pe litoral.
Cum va fi vremea în București
În Capitală, marți, 22 septembrie, temperatura maximă a fost de 20–22 de grade, iar minima de 8–10 grade. Au fost înnorări și averse, mai ales după-amiaza și seara.
Miercuri, vremea rămâne rece, cu o maximă de 20–21 de grade și o minimă de 7–9 grade. Joi, temperaturile cresc ușor, până la 22–23 de grade în timpul zilei, iar noaptea minima va fi de 6–9 grade.
Încălzirea continuă vineri, când temperatura maximă va ajunge la aproximativ 24 de grade. Pentru weekend sunt prognozate valori de 24–25 de grade sâmbătă și 24–26 de grade duminică.
Astfel, după zilele reci și ploioase de la începutul intervalului, temperaturile vor crește treptat. Spre finalul săptămânii, vremea va deveni predominant frumoasă, iar valorile termice diurne se vor situa ușor peste normele perioadei în majoritatea regiunilor.
ANM anunță cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, până pe 19 octombrie 2026, iar datele arată că răcirea va fi de scurtă durată.
În perioada 21–28 septembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în toată țara, însă ulterior vremea va deveni mai blândă, cu valori termice în general normale sau ușor peste medii, iar în intervalul 12–19 octombrie temperaturile sunt estimate să fie ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în întreaga țară.