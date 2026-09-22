Orașul din România în care termometrele au arătat doar 2 grade. Vremea se schimbă în toată țara

La Cluj, de exemplu, au fost 16 grade Celsius, însă vântul puternic a făcut ca temperatura resimțită să fie de aproximativ 11 grade. Cu doar o zi înainte, oamenii se bucurau de temperaturi de cel puțin 25 de grade, iar unii stăteau la plajă și chiar făceau baie în Someș.

Diferența s-a simțit imediat și în vestul țării.

„Ieri m-am îmbrăcat mai lejer, astăzi cu geacă. Se simte diferenţa. Şi vântul bate mai tare şi acum aşteptăm ploaia”, au spus localnicii, potrivit Observator News.

Doar 2 grade la Miercurea Ciuc

Una dintre cele mai mari schimbări de temperatură a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, unde termometrele au indicat doar 2 grade Celsius. Localnicii au început deja să folosească sobele pentru a se încălzi, după ce temperaturile au coborât brusc.

„În această dimineaţă, au fost doar 2 grade, foarte frig. Seara deja trebuie să facem focul”, au spus oamenii.

Aceștia au povestit și că folosesc mai multe pături pentru a face față frigului:

„Punem 2-3 pături pe noi. Este foarte frig. Întotdeauna era la sfârşitul lui noiembrie frig aşa”.

Vremea a împărțit practic România în două zone complet diferite. În vest, centru și nord s-au instalat temperaturi de toamnă, în timp ce în sud-est au fost încă valori de vară, de până la 30-31 de grade Celsius, diferența dintre regiuni ajungând la aproximativ 20 de grade.

Primele ninsori sunt așteptate la munte

Schimbarea nu se oprește însă aici. În Poiana Brașov, la mijlocul zilei, temperatura era de 16 grade Celsius, însă meteorologii au anunțat că vremea se va răci, iar în zonă sunt așteptați primii fulgi de zăpadă.

„Dimineaţă e puţin mai frig. Noi sperăm, ne bucurăm să vină zăpada. E un aer curat, e răcoros”, au spus oamenii aflați în Poiana Brașov.

Meteorologul Mihai Huștiu a explicat că diferențele față de zilele precedente sunt considerabile.