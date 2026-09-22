Orașul din România în care termometrele au arătat doar 2 grade. Vremea se schimbă în toată țara
România trece printr-o schimbare bruscă a vremii, după ce temperaturile au coborât puternic în mai multe regiuni, iar aerul polar a adus un început de toamnă autentic în vestul, centrul și nordul țării. Dacă în sud-est temperaturile au ajuns încă la 30-31 de grade Celsius, la Miercurea Ciuc mercurul din termometre a coborât până la doar 2 grade, în timp ce la munte sunt așteptați primii fulgi de zăpadă.
Temperaturile s-au înjumătățit în doar câteva ore
Schimbarea vremii a fost rapidă, iar norii au acoperit țara în doar câteva ore. Temperaturile au scăzut puternic, în timp ce codul galben de vânt puternic a vizat jumătate de țară.
La Cluj, de exemplu, au fost 16 grade Celsius, însă vântul puternic a făcut ca temperatura resimțită să fie de aproximativ 11 grade. Cu doar o zi înainte, oamenii se bucurau de temperaturi de cel puțin 25 de grade, iar unii stăteau la plajă și chiar făceau baie în Someș.
Diferența s-a simțit imediat și în vestul țării.
„Ieri m-am îmbrăcat mai lejer, astăzi cu geacă. Se simte diferenţa. Şi vântul bate mai tare şi acum aşteptăm ploaia”, au spus localnicii, potrivit Observator News.
Doar 2 grade la Miercurea Ciuc
Una dintre cele mai mari schimbări de temperatură a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, unde termometrele au indicat doar 2 grade Celsius. Localnicii au început deja să folosească sobele pentru a se încălzi, după ce temperaturile au coborât brusc.
„În această dimineaţă, au fost doar 2 grade, foarte frig. Seara deja trebuie să facem focul”, au spus oamenii.
Aceștia au povestit și că folosesc mai multe pături pentru a face față frigului:
„Punem 2-3 pături pe noi. Este foarte frig. Întotdeauna era la sfârşitul lui noiembrie frig aşa”.
Vremea a împărțit practic România în două zone complet diferite. În vest, centru și nord s-au instalat temperaturi de toamnă, în timp ce în sud-est au fost încă valori de vară, de până la 30-31 de grade Celsius, diferența dintre regiuni ajungând la aproximativ 20 de grade.
Primele ninsori sunt așteptate la munte
Schimbarea nu se oprește însă aici. În Poiana Brașov, la mijlocul zilei, temperatura era de 16 grade Celsius, însă meteorologii au anunțat că vremea se va răci, iar în zonă sunt așteptați primii fulgi de zăpadă.
„Dimineaţă e puţin mai frig. Noi sperăm, ne bucurăm să vină zăpada. E un aer curat, e răcoros”, au spus oamenii aflați în Poiana Brașov.
Meteorologul Mihai Huștiu a explicat că diferențele față de zilele precedente sunt considerabile.
„Zilele de marţi-miercuri vor aduce temperaturi maxime de 14-21 de grade Celsius, după ce în aceste zile am avut şi 30-32 de grade. Marţi o să apară şi primii fulgi de nea din acest sezon rece”, a declarat meteorologul ANM.
Frigul ajunge în toată țara
După ce temperaturile au scăzut deja în vest, centru și nord, frigul urmează să se extindă în întreaga țară. Media temperaturilor din timpul zilei va ajunge la 18 grade Celsius, iar în Moldova sunt anunțate valori medii de 14 grade.
La munte, schimbarea este și mai evidentă. După ce a nins deja la Bâlea Lac, sunt așteptați fulgi și în Poiana Brașov, iar în depresiuni temperaturile vor ajunge la valori de îngheț.
Medicii avertizează asupra schimbărilor bruște
Scăderea rapidă a temperaturilor este resimțită și de organism, iar medicii spun că schimbările bruște de vreme pot fi mai greu de suportat de persoanele cu anumite probleme de sănătate. Dr. Ioan Mureșan, medic de familie, a explicat cine poate resimți cel mai puternic această schimbare.
„Pacienţii care suferă de diabet, boli cronice, tensiune, cardiopatie eschimică, diabet sunt cei care resimt aceste schimbări de temperatură. În general imunitatea este scăzută în perioada aceasta şi puţină lume reuşeşte să facă adaptarea la schimbările de vreme”, a declarat medicul.
Vara revine la sfârșitul săptămânii
Deși zilele următoare aduc temperaturi mult mai scăzute și chiar primii fulgi de zăpadă la munte, vremea se va schimba din nou spre finalul săptămânii. În weekend, temperaturile vor ajunge din nou în jurul valorii de 25 de grade Celsius în toată țara.
Astfel, România trece într-un interval scurt de la temperaturi de 30-32 de grade Celsius la valori de 14-21 de grade, cu diferențe importante între regiuni și cu primele semne de iarnă la munte.