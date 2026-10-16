Unde ninge acum în România. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie
Iarna și-a făcut deja simțită prezența la altitudini mari în România, unde ninsoarea a dus la acumulări importante de zăpadă și i-a obligat pe drumari să scoată utilajele de deszăpezire. Pe Transfăgărășan se intervine cu material antiderapant, iar șoferii sunt avertizați să nu se aventureze pe sectorul alpin cu mașini nepregătite pentru condiții de iarnă. În restul țării, însă, prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni nu indică instalarea prematură a unei ierni neobișnuit de reci.
Ninge pe Transfăgărășan. Drumarii au scos utilajele
Ninsorile au început joi seară în zona înaltă a județului Argeș, inclusiv pe DN 7C – Transfăgărășan, iar stratul depus a făcut necesară intervenția drumarilor.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că utilajele acționează în zona alpină pentru îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialelor antiderapante.
„Intervenim cu utilajele de deszăpezire și materiale antiderapante în zona alpină a Transfăgărășanului pentru a curăța carosabilul de acumulările semnificative de zăpadă. Condițiile meteo vor rămâne asemănătoare și în următoarele zile, așa că vă rugăm să nu circulați pe acest sector dacă nu sunteți pregătiți să circulați în condiții de iarnă!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.
Nu este prima ninsoare din actualul sezon rece pe Transfăgărășan. Primii fulgi au apărut încă din 22 septembrie, mai devreme decât anul trecut, când prima ninsoare fusese înregistrată la începutul lunii octombrie.
Ninge și la Borșa, Pasul Prislop și Poiana Brașov
Ninsoarea nu este prezentă doar pe Transfăgărășan. Vremea de iarnă și-a făcut apariția și în alte zone montane din țară, inclusiv la Borșa și în Pasul Prislop, în Maramureș, unde temperaturile scăzute au transformat precipitațiile în ninsoare. Fulgi de zăpadă sunt semnalați și în Poiana Brașov, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România.
Astfel, în timp ce în zonele joase temperaturile rămân în general specifice perioadei, la altitudini mai mari peisajul începe deja să capete aspect de iarnă. Șoferii care se îndreaptă către zonele montane trebuie să țină cont că vremea și starea carosabilului se pot schimba rapid odată cu creșterea altitudinii.
Avertisment și pentru turiști
Salvamont Argeș îi avertizează, la rândul său, pe turiștii care intenționează să urce pe munte.
La altitudini de peste 1.600 de metri, vizibilitatea este redusă, iar temperaturile au scăzut considerabil. Turiștii sunt sfătuiți să verifice condițiile meteorologice înainte de plecare, să poarte echipament adecvat frigului și precipitațiilor și să evite traseele expuse atunci când condițiile devin periculoase.
Desigur, situația de la munte nu înseamnă însă că iarna se instalează deja în întreaga țară.
Cum va fi vremea între 19 și 26 octombrie
Cele mai recente estimări ale Administrației Naționale de Meteorologie pentru următoarele patru săptămâni arată că temperaturile vor rămâne, în general, în limite normale pentru această perioadă sau vor fi ușor mai ridicate.
În săptămâna 19-26 octombrie, temperaturile medii vor fi apropiate de valorile specifice perioadei în toată România.
În schimb, precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod obișnuit în jumătatea estică a țării și mai ales în nord-est. În vest și nord-vest este prognozat un deficit de precipitații.
Temperaturi ușor mai ridicate la sfârșitul lui octombrie
În intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii ar urma să fie ușor peste cele normale în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile vor rămâne apropiate de mediile perioadei.
Precipitațiile vor reveni, în cea mai mare parte a României, la cantități apropiate de cele normale. Pentru săptămâna 2-9 noiembrie, ANM estimează temperaturi normale în majoritatea regiunilor și un regim al precipitațiilor fără abateri importante.
Ce se întâmplă până la jumătatea lui noiembrie
Nici intervalul 9-16 noiembrie nu aduce, deocamdată, semnalul unei răciri neobișnuite. Temperaturile medii sunt estimate ușor peste normal în zonele montane și apropiate de valorile obișnuite în restul țării. De asemenea, cntitățile de precipitații ar urma să fie apropiate de normal la nivel național.
ANM precizează însă că aceste estimări pe patru săptămâni arată tendințele generale ale temperaturilor și precipitațiilor și nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Prin urmare, chiar dacă mediile termice sunt normale sau ușor peste normal, pot exista intervale scurte cu răciri accentuate, ninsori sau alte fenomene specifice apropierii sezonului rece.