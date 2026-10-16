Unde ninge acum în România. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că utilajele acționează în zona alpină pentru îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialelor antiderapante.

„Intervenim cu utilajele de deszăpezire și materiale antiderapante în zona alpină a Transfăgărășanului pentru a curăța carosabilul de acumulările semnificative de zăpadă. Condițiile meteo vor rămâne asemănătoare și în următoarele zile, așa că vă rugăm să nu circulați pe acest sector dacă nu sunteți pregătiți să circulați în condiții de iarnă!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Nu este prima ninsoare din actualul sezon rece pe Transfăgărășan. Primii fulgi au apărut încă din 22 septembrie, mai devreme decât anul trecut, când prima ninsoare fusese înregistrată la începutul lunii octombrie.

Ninge și la Borșa, Pasul Prislop și Poiana Brașov

Ninsoarea nu este prezentă doar pe Transfăgărășan. Vremea de iarnă și-a făcut apariția și în alte zone montane din țară, inclusiv la Borșa și în Pasul Prislop, în Maramureș, unde temperaturile scăzute au transformat precipitațiile în ninsoare. Fulgi de zăpadă sunt semnalați și în Poiana Brașov, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România.

Astfel, în timp ce în zonele joase temperaturile rămân în general specifice perioadei, la altitudini mai mari peisajul începe deja să capete aspect de iarnă. Șoferii care se îndreaptă către zonele montane trebuie să țină cont că vremea și starea carosabilului se pot schimba rapid odată cu creșterea altitudinii.

Avertisment și pentru turiști

Salvamont Argeș îi avertizează, la rândul său, pe turiștii care intenționează să urce pe munte.

La altitudini de peste 1.600 de metri, vizibilitatea este redusă, iar temperaturile au scăzut considerabil. Turiștii sunt sfătuiți să verifice condițiile meteorologice înainte de plecare, să poarte echipament adecvat frigului și precipitațiilor și să evite traseele expuse atunci când condițiile devin periculoase.