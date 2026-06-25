Când moștenesc nepoții averea bunicilor. Regula care provoacă frecvent conflicte în familie

Pe înțelesul tuturor, dacă un copil al bunicului sau bunicii a decedat înaintea acestora, copiii acelui moștenitor, adică nepoții, pot veni la moștenire în locul părintelui lor.

Când au dreptul nepoții la moștenire

Cea mai frecventă situație este următoarea: Un bunic are doi copii, Maria și Ion. Dacă Ion moare înaintea tatălui său, iar ulterior bunicul decedează, partea care i-ar fi revenit lui Ion nu dispare și nu se împarte automat surorii sale. În baza reprezentării succesorale, copiii lui Ion, adică nepoții bunicului, vor moșteni partea care i s-ar fi cuvenit tatălui lor.

Astfel, dacă averea este împărțită în mod egal între cei doi copii, Maria va primi jumătate, iar cealaltă jumătate va fi împărțită între copiii lui Ion.

O confuzie frecventă este aceea că nepoții vin automat la moștenire alături de copiii persoanei decedate. În realitate, cât timp părintele lor este în viață și are drept de moștenire, nepoții nu moștenesc direct în cadrul succesiunii legale. De exemplu, dacă bunicul decedează și are doi copii în viață, averea va fi împărțită între aceștia. Nepoții nu vor primi o cotă separată doar pentru că sunt descendenți ai bunicului.

Ei pot moșteni direct doar în anumite situații prevăzute de lege, cum ar fi decesul părintelui înaintea bunicului sau renunțarea la moștenire în condițiile legii.

De ce apar conflictele în familie

Multe neînțelegeri apar atunci când unul dintre copiii persoanei decedate consideră că ar trebui să primească o parte mai mare deoarece fratele sau sora sa nu mai este în viață.

În practică, unii moștenitori susțin că au avut grijă de părinți, au contribuit la întreținerea locuinței sau au suportat cheltuieli importante și consideră nedrept ca nepoții să primească aceeași cotă care i-ar fi revenit părintelui lor. Totuși, regula reprezentării succesorale este clară și urmărește păstrarea egalității între ramurile familiei.