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EDUCAȚIE

Când începe vacanța de Crăciun pentru elevi. Calendarul următoarelor săptămâni de școală

Când începe vacanța de Crăciun pentru elevi. Calendarul următoarelor săptămâni de școală
Când pun elevii ghiozdanele deoparte pentru Crăciun / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Vacanța de Crăciun începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027, inclusiv. Elevii și copiii de grădiniță au revenit luni, 2 noiembrie, la cursuri, odată cu începerea celui de-al doilea modul, care continuă până pe 22 decembrie. În săptămânile următoare sunt programate și prima plată a burselor din acest an școlar, precum și o pauză de patru zile consecutive la sfârșitul lui noiembrie.

Cuprins
  1. Cât durează vacanța de Crăciun
  2. Patru zile libere înainte de vacanța de iarnă
  3. Când se plătesc primele burse din anul școlar
  4. Ce urmează după revenirea la școală în ianuarie

Cât durează vacanța de Crăciun

Elevii vor avea 19 zile calendaristice de vacanță, de pe 23 decembrie până pe 10 ianuarie. Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027, când începe al treilea modul al anului școlar.

Datele sunt stabilite prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.194/2026 și se aplică la nivel național. Pentru vacanța de iarnă nu există diferențe între județe, așa cum se întâmplă în cazul săptămânii libere din februarie–martie.

Ultima zi de cursuri înainte de sărbători va fi marți, 22 decembrie. Pentru familiile care își organizează deplasările de Crăciun, aceasta este data până la care continuă activitatea școlară din al doilea modul.

Patru zile libere înainte de vacanța de iarnă

Până la pauza de Crăciun, elevii vor avea patru zile consecutive fără cursuri, între 28 noiembrie și 1 decembrie. În acest an, Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade luni, iar Ziua Națională a României este marți.

Cele două sărbători legale se leagă astfel de weekendul din 28–29 noiembrie. Elevii vor reveni la școală miercuri, 2 decembrie, pentru ultimele săptămâni de cursuri din 2026.

Al doilea modul se întinde pe șapte săptămâni și două zile calendaristice, din 2 noiembrie până în 22 decembrie. În interiorul acestui interval, zilele de sărbătoare legală întrerup cursurile, fără să schimbe data de începere a vacanței de iarnă.

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Elevii revin luni la școală. Când vor avea următoarele patru zile libere consecutive

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Când se plătesc primele burse din anul școlar

Vineri, 20 noiembrie, elevii beneficiari vor primi bursele aferente lunilor septembrie și octombrie. După această primă plată cumulată, școlile vor achita bursele lunar, pe data de 20, pentru luna precedentă.

Dacă data de plată cade într-o zi nelucrătoare, banii se acordă în ziua lucrătoare anterioară. Metodologia de acordare a burselor permite plata prin transfer bancar sau în numerar și stabilește că școlile nu pot impune deschiderea contului la o anumită bancă.

Bursa de merit are un cuantum de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice sunt de câte 300 de lei. Bursele sociale se acordă și în vacanțe, în condițiile metodologiei, în timp ce pentru bursele de merit și tehnologice se aplică regulile de calcul aferente perioadelor de cursuri.

Pentru elevii de clasa a V-a, beneficiarii burselor de merit se stabilesc pe baza rezultatelor din primele două module. Prima plată pentru această categorie este prevăzută în februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie.

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Ce urmează după revenirea la școală în ianuarie

După reluarea cursurilor pe 11 ianuarie, elevii vor parcurge al treilea modul. Acesta se va încheia pe 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită în fiecare județ și în București.

Vacanța mobilă va dura o săptămână, în intervalul 15 februarie–7 martie 2027. Cele trei variante sunt 15–21 februarie, 22–28 februarie sau 1–7 martie, iar data aplicabilă trebuie verificată în calendarul comunicat de școală.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” pot fi organizate până pe 23 aprilie 2027, fiecare program având cinci zile lucrătoare consecutive. Perioadele sunt stabilite de unitățile de învățământ, în intervale de cursuri diferite.

Următoarea vacanță comună tuturor județelor, după pauza mobilă, va fi cea de primăvară. Aceasta începe sâmbătă, 24 aprilie, și se încheie marți, 4 mai 2027, iar cursurile se reiau miercuri, 5 mai.

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