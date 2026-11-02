Când începe vacanța de Crăciun pentru elevi. Calendarul următoarelor săptămâni de școală

Datele sunt stabilite prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.194/2026 și se aplică la nivel național. Pentru vacanța de iarnă nu există diferențe între județe, așa cum se întâmplă în cazul săptămânii libere din februarie–martie.

Ultima zi de cursuri înainte de sărbători va fi marți, 22 decembrie. Pentru familiile care își organizează deplasările de Crăciun, aceasta este data până la care continuă activitatea școlară din al doilea modul.

Patru zile libere înainte de vacanța de iarnă

Până la pauza de Crăciun, elevii vor avea patru zile consecutive fără cursuri, între 28 noiembrie și 1 decembrie. În acest an, Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade luni, iar Ziua Națională a României este marți.

Cele două sărbători legale se leagă astfel de weekendul din 28–29 noiembrie. Elevii vor reveni la școală miercuri, 2 decembrie, pentru ultimele săptămâni de cursuri din 2026.

Al doilea modul se întinde pe șapte săptămâni și două zile calendaristice, din 2 noiembrie până în 22 decembrie. În interiorul acestui interval, zilele de sărbătoare legală întrerup cursurile, fără să schimbe data de începere a vacanței de iarnă.

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Când se plătesc primele burse din anul școlar

Vineri, 20 noiembrie, elevii beneficiari vor primi bursele aferente lunilor septembrie și octombrie. După această primă plată cumulată, școlile vor achita bursele lunar, pe data de 20, pentru luna precedentă.