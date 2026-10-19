Copilul are bursă socială. O poate pierde dacă părintele începe să câștige mai mult în timpul anului școlar? Ce venituri contează

Așadar, trebuie deosebită o majorare primită ulterior de situația în care dosarul inițial conținea venituri omise. În primul caz apare o schimbare după solicitare, în al doilea poate fi afectată corectitudinea încadrării inițiale.

De exemplu, dacă un părinte primește o mărire în noiembrie, aceasta nu schimbă salariile încasate în perioada analizată pentru cererea depusă în septembrie. Nu rezultă că elevul pierde automat bursa din luna următoare.

Pentru o cerere viitoare, majorarea poate însă conta dacă intră în intervalul de referință. Atunci vor fi analizate veniturile aferente acelei perioade, după regulile aplicabile la momentul solicitării.

Ce venituri trebuie avute în vedere

Pentru bursa socială acordată pe criteriul financiar, metodologia cere un venit mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Nu este analizat doar salariul unui părinte, ci situația veniturilor familiei.

Articolul 14 trimite la veniturile nete realizate de membrii familiei, în raport cu Codul fiscal. Astfel, pe lângă salarii, pot fi relevante venituri din activități independente, chirii, drepturi de proprietate intelectuală sau investiții, în funcție de regimul fiscal aplicabil.

Dacă ai două surse de câștig, nu presupune că este suficient să declari numai venitul de la serviciul principal. Pentru încadrarea fiecărei sume, cere școlii precizarea categoriei fiscale și a documentelor necesare.

Un exemplu pur orientativ arată diferența dintre venitul unei luni și media anuală. O familie de patru persoane care a realizat venituri nete relevante de 48.000 de lei în cele 12 luni analizate are o medie de 1.000 de lei lunar pe membru, calculată prin împărțirea totalului la 12 și apoi la patru.