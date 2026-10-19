Copilul are bursă socială. O poate pierde dacă părintele începe să câștige mai mult în timpul anului școlar? Ce venituri contează
O creștere de salariu obținută de părinte după aprobarea bursei sociale nu duce automat la pierderea acesteia. Pentru bursa acordată pe criteriul veniturilor, calculul privește ultimele 12 luni anterioare cererii, iar metodologia nu stabilește o recalculare lunară automată după fiecare modificare salarială.
Salariul mai mare nu anulează automat bursa deja aprobată
Regulile sunt prevăzute în metodologia aprobată prin HG nr. 732/2025, cu modificările aduse prin HG nr. 738/2026. Pentru criteriul financiar, articolul 13 raportează venitul mediu net pe membru de familie la cele 12 luni dinaintea solicitării și la salariul minim net valabil la depunerea acesteia.
Așadar, trebuie deosebită o majorare primită ulterior de situația în care dosarul inițial conținea venituri omise. În primul caz apare o schimbare după solicitare, în al doilea poate fi afectată corectitudinea încadrării inițiale.
De exemplu, dacă un părinte primește o mărire în noiembrie, aceasta nu schimbă salariile încasate în perioada analizată pentru cererea depusă în septembrie. Nu rezultă că elevul pierde automat bursa din luna următoare.
Pentru o cerere viitoare, majorarea poate însă conta dacă intră în intervalul de referință. Atunci vor fi analizate veniturile aferente acelei perioade, după regulile aplicabile la momentul solicitării.
Ce venituri trebuie avute în vedere
Pentru bursa socială acordată pe criteriul financiar, metodologia cere un venit mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Nu este analizat doar salariul unui părinte, ci situația veniturilor familiei.
Articolul 14 trimite la veniturile nete realizate de membrii familiei, în raport cu Codul fiscal. Astfel, pe lângă salarii, pot fi relevante venituri din activități independente, chirii, drepturi de proprietate intelectuală sau investiții, în funcție de regimul fiscal aplicabil.
Dacă ai două surse de câștig, nu presupune că este suficient să declari numai venitul de la serviciul principal. Pentru încadrarea fiecărei sume, cere școlii precizarea categoriei fiscale și a documentelor necesare.
Un exemplu pur orientativ arată diferența dintre venitul unei luni și media anuală. O familie de patru persoane care a realizat venituri nete relevante de 48.000 de lei în cele 12 luni analizate are o medie de 1.000 de lei lunar pe membru, calculată prin împărțirea totalului la 12 și apoi la patru.
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Când poate fi verificată și retrasă bursa
Articolul 13 alineatul (7) permite completarea lunară a listei cu elevi a căror situație s-a modificat și care devin eligibili. Această prevedere nu instituie, prin ea însăși, o verificare lunară a tuturor salariilor beneficiarilor existenți.
Separat, articolul 14 permite solicitarea unei anchete sociale când există suspiciuni privind eligibilitatea. Directorul emite decizia de retragere dacă, pe baza raportului, comisia constată neîndeplinirea condițiilor.
De aceea, o solicitare de clarificări din partea școlii nu trebuie ignorată. Dacă se propune retragerea bursei, cere comunicarea motivului, a perioadei de venit analizate și a temeiului legal al deciziei.
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Nu toate bursele sociale depind de câștigurile părinților
Metodologia include și categorii pentru care venitul familiei nu este criteriu de acordare. Printre acestea se află elevii cu unul sau ambii părinți decedați, cei aflați în plasament și anumite situații medicale prevăzute expres.
Prin urmare, înainte să verifici efectul unei majorări salariale, uită-te la motivul pentru care copilului i-a fost aprobat sprijinul. O bursă acordată pe criteriu medical nu trebuie confundată cu una obținută pentru venituri reduse.
Pentru anul școlar 2026-2027, cuantumul bursei sociale rămâne de 300 de lei pe lună, cu posibilitatea suplimentării în condițiile legii. Plata se menține și în vacanțe, cu excepțiile prevăzute de metodologie, iar modificările adoptate în septembrie nu au introdus o anulare automată la fiecare creștere salarială.