Sensul giratoriu, explicat pe înțelesul tuturor. Când ai prioritate și când trebuie să cedezi trecerea. Video

Dacă te apropii de intrare și un vehicul din giratoriu îți intersectează traiectoria, trebuie să îi permiți trecerea. Nu îl poți obliga să frâneze sau să își modifice brusc direcția pentru că ai început să intri.

Într-o intersecție dirijată trebuie respectate și semafoarele sau indicațiile polițistului rutier, acolo unde există. Simplul fapt că intersecția are o insulă centrală nu te scutește de verificarea semnalizării.

Codul rutier interzice și pătrunderea într-o intersecție dacă prin aceasta se produce blocarea ei. Prin urmare, verifici atât prioritatea, cât și existența spațiului necesar pentru continuarea deplasării.

Ce se întâmplă între mașinile aflate deja în giratoriu

Într-un giratoriu cu mai multe benzi se aplică regulile circulației pe benzi. De exemplu, circuli pe banda interioară, iar în dreapta ta se află o mașină care își continuă deplasarea pe banda exterioară. Dacă vrei să treci pe banda acesteia pentru a ieși, trebuie să îi permiți să își păstreze traiectoria.

Aceeași obligație există și în sens invers. Dacă te afli pe banda exterioară și vrei să te deplasezi către o bandă interioară, trebuie să te asiguri față de vehiculele care circulă deja acolo.

Nu există o regulă potrivit căreia șoferul aflat mai aproape de centrul giratoriului poate ieși primul, indiferent de trafic. Prioritatea față de cei care intră în intersecție este distinctă de obligațiile celui care schimbă banda în interior.

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