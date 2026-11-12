Sensul giratoriu, explicat pe înțelesul tuturor. Când ai prioritate și când trebuie să cedezi trecerea. Video
Când intri într-un sens giratoriu, trebuie să acorzi prioritate vehiculelor care circulă deja în interior. Odată ajuns în intersecție, ai obligația să respecți benzile și marcajele, iar dacă schimbi banda sau ieși traversând traiectoria altui vehicul, trebuie să te asiguri că manevra poate fi făcută în siguranță. Semnalizarea intenției de a ieși nu îți oferă automat prioritate.
Cine are prioritate la intrarea în sensul giratoriu
Regula de bază se găsește la articolul 57 alineatul (4) din Codul rutier. În intersecțiile cu sens giratoriu semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interior au prioritate față de cele care urmează să pătrundă.
Dacă te apropii de intrare și un vehicul din giratoriu îți intersectează traiectoria, trebuie să îi permiți trecerea. Nu îl poți obliga să frâneze sau să își modifice brusc direcția pentru că ai început să intri.
Într-o intersecție dirijată trebuie respectate și semafoarele sau indicațiile polițistului rutier, acolo unde există. Simplul fapt că intersecția are o insulă centrală nu te scutește de verificarea semnalizării.
Codul rutier interzice și pătrunderea într-o intersecție dacă prin aceasta se produce blocarea ei. Prin urmare, verifici atât prioritatea, cât și existența spațiului necesar pentru continuarea deplasării.
Ce se întâmplă între mașinile aflate deja în giratoriu
Într-un giratoriu cu mai multe benzi se aplică regulile circulației pe benzi. De exemplu, circuli pe banda interioară, iar în dreapta ta se află o mașină care își continuă deplasarea pe banda exterioară. Dacă vrei să treci pe banda acesteia pentru a ieși, trebuie să îi permiți să își păstreze traiectoria.
Aceeași obligație există și în sens invers. Dacă te afli pe banda exterioară și vrei să te deplasezi către o bandă interioară, trebuie să te asiguri față de vehiculele care circulă deja acolo.
Nu există o regulă potrivit căreia șoferul aflat mai aproape de centrul giratoriului poate ieși primul, indiferent de trafic. Prioritatea față de cei care intră în intersecție este distinctă de obligațiile celui care schimbă banda în interior.
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Cum ieși din giratoriu fără să tai calea altui șofer
Articolul 107 alineatul (1¹) din Regulamentul de aplicare a Codului rutier cere respectarea regulilor privind benzile, semnalizarea din timp a ieșirii și asigurarea înaintea manevrei. Ieșirea trebuie făcută fără perturbarea circulației sau punerea în pericol a celorlalți participanți la trafic.
Dacă traseul către ieșire presupune traversarea unei benzi ocupate, nu poți forța trecerea. Aprinderea semnalizării îi informează pe ceilalți despre intenția ta, dar nu îi obligă să îți elibereze drumul.
Pe de altă parte, nu orice ieșire de pe o bandă interioară presupune aceeași manevră. Unele intersecții au marcaje care conduc separat benzile către ieșiri, iar traseul trebuie urmat conform amenajării concrete.
De aceea, nu este corectă nici ideea că banda exterioară are prioritate absolută în orice situație. Contează cine schimbă banda, cine își păstrează traseul și ce direcții permit indicatoarele și marcajele.
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De ce trebuie să urmărești săgețile și marcajele înainte de intrare
În intersecțiile prevăzute cu indicatoare sau marcaje pentru direcțiile de mers, șoferii trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare cu cel puțin 50 de metri înainte. Obligația este prevăzută de articolul 107 alineatul (1) din regulament.
Dacă banda pe care te afli permite numai o anumită direcție, trebuie să respecți această semnalizare. Nu poți folosi o regulă memorată despre „prima”, „a doua” sau „a treia ieșire” pentru a ignora săgețile de pe carosabil.
Nici continuarea deplasării pe banda exterioară în jurul întregii intersecții nu este permisă indiferent de marcaje. Unele benzi sunt dirijate către ieșire, iar liniile continue sau separatoarele fizice limitează schimbarea traseului.
Dacă ai ales greșit banda, urmează direcția permisă și caută ulterior o posibilitate legală de revenire. O ieșire ratată nu justifică tăierea benzilor sau obligarea altui șofer să frâneze.