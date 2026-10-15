Ce să faci cu jaluzelele în fiecare seară, când temperaturile scad. Trucul simplu pentru o casă mai călduroasă

De aceea, jaluzelele, rulourile interioare și draperiile ar trebui deschise în timpul zilei, în special la ferestrele pe care bate direct soarele. Podelele, pereții și obiectele din cameră absorb o parte din energia solară și o eliberează ulterior sub formă de căldură.

Efectul diferă, evident, în funcție de orientarea apartamentului, suprafața vitrată, tipul geamurilor și cât de însorită este ziua. Nu înseamnă că locuința poate fi încălzită doar de soare, ci că poți profita de un aport de căldură care nu te costă nimic.

După apus, situația se schimbă

Când soarele dispare, avantajul se reduce, iar suprafețele vitrate rămân unele dintre punctele prin care se realizează transferul de căldură către exterior.

Aici devin utile jaluzelele și draperiile. Închise seara, acestea formează un strat suplimentar între cameră și suprafața rece a ferestrei și pot limita într-o anumită măsură schimbul de căldură.

O draperie groasă, care ajunge aproape de pervaz sau de podea, poate fi mai eficientă decât una foarte subțire. La fel de important este ca materialul să nu rămână la distanță mare de fereastră, pentru că scopul este crearea unei bariere suplimentare în dreptul geamului.

Regula simplă pentru sezonul rece devine astfel ușor de reținut: când ai soare, deschizi, după ce se întunecă, închizi.

Ce faci atunci când caloriferul se află sub fereastră

Există însă o greșeală frecventă în multe locuințe. Radiatoarele/caloriferele sunt amplasate adesea chiar sub ferestre, iar draperiile lungi ajung să le acopere complet.