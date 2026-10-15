Ce să faci cu jaluzelele în fiecare seară, când temperaturile scad. Trucul simplu pentru o casă mai călduroasă
Odată cu scăderea temperaturilor, mulți români caută metode prin care să păstreze căldura în locuință fără să crească permanent temperatura centralei sau a caloriferelor. Un gest extrem de simplu poate ajuta: deschiderea jaluzelelor și draperiilor atunci când soarele bate în ferestre și închiderea lor imediat după lăsarea întunericului. Important este însă cum sunt poziționate, pentru că o draperie care acoperă radiatorul poate avea exact efectul pe care încercăm să-l evităm.
Ziua, lasă soarele să încălzească locuința
În zilele reci, ferestrele nu reprezintă doar o zonă prin care se pierde căldură. Atunci când sunt expuse la soare, ele permit și pătrunderea radiației solare în interior, ceea ce poate contribui la încălzirea naturală a camerelor.
De aceea, jaluzelele, rulourile interioare și draperiile ar trebui deschise în timpul zilei, în special la ferestrele pe care bate direct soarele. Podelele, pereții și obiectele din cameră absorb o parte din energia solară și o eliberează ulterior sub formă de căldură.
Efectul diferă, evident, în funcție de orientarea apartamentului, suprafața vitrată, tipul geamurilor și cât de însorită este ziua. Nu înseamnă că locuința poate fi încălzită doar de soare, ci că poți profita de un aport de căldură care nu te costă nimic.
După apus, situația se schimbă
Când soarele dispare, avantajul se reduce, iar suprafețele vitrate rămân unele dintre punctele prin care se realizează transferul de căldură către exterior.
Aici devin utile jaluzelele și draperiile. Închise seara, acestea formează un strat suplimentar între cameră și suprafața rece a ferestrei și pot limita într-o anumită măsură schimbul de căldură.
O draperie groasă, care ajunge aproape de pervaz sau de podea, poate fi mai eficientă decât una foarte subțire. La fel de important este ca materialul să nu rămână la distanță mare de fereastră, pentru că scopul este crearea unei bariere suplimentare în dreptul geamului.
Regula simplă pentru sezonul rece devine astfel ușor de reținut: când ai soare, deschizi, după ce se întunecă, închizi.
Ce faci atunci când caloriferul se află sub fereastră
Există însă o greșeală frecventă în multe locuințe. Radiatoarele/caloriferele sunt amplasate adesea chiar sub ferestre, iar draperiile lungi ajung să le acopere complet.
În acest caz, tragerea draperiei poate împiedica distribuirea eficientă a căldurii în cameră. Aerul încălzit de calorifer trebuie să poată circula liber. Dacă în fața lui se află o draperie groasă, o parte din aerul cald rămâne între material și fereastră, exact în zona în care nu ne dorim să-l „capturăm”.
Practic, caloriferul încălzește mai mult spațiul dintre geam și draperie, în loc să favorizeze circulația aerului cald în întreaga cameră.
Cum procedezi dacă ai draperii lungi
Dacă radiatorul este amplasat sub fereastră, soluția nu este să renunți complet la draperii. Acestea pot fi aranjate astfel încât să nu acopere caloriferul sau pot fi prinse lateral în perioadele în care încălzirea funcționează.
Jaluzelele sau rulourile care acoperă doar suprafața ferestrei sunt, din acest punct de vedere, mai ușor de folosit fără să blocheze sursa de căldură.
În același timp, trebuie verificate garniturile ferestrelor. O draperie nu poate compensa o tâmplărie prin care intră efectiv aer rece. Dacă simți curent în apropierea ramei, problema ar trebui rezolvată prin reglarea ferestrei sau înlocuirea garniturilor deteriorate.
Nu este un truc care va reduce spectaculos factura de unul singur. Este însă unul dintre micile obiceiuri care, alături de o locuință bine izolată, ferestre etanșe și folosirea corectă a sistemului de încălzire, pot contribui la păstrarea căldurii în interior în lunile reci.