Tot mai mulți oameni pun un bol cu apă sub calorifer în sezonul rece. Care este explicația

Recipientul este folosit pentru a compensa parțial această situație prin evaporare. Apa trece treptat în aer sub formă de vapori, fără să fie nevoie să fiarbă sau să producă abur vizibil.

Rezultatul depinde de temperatura apei, de suprafața expusă, de dimensiunea încăperii și de schimbul de aer. Un bol mic nu poate asigura automat umiditatea potrivită într-un living mare, iar poziționarea sub calorifer nu garantează că apa se va încălzi suficient pentru un efect semnificativ.

Metoda nu permite reglarea precisă a umidității, așa cum o poate face un aparat prevăzut cu senzori și control al funcționării. Nici cantitatea de apă pusă în vas nu oferă, singură, o măsură a eficienței.

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Ce trebuie să verifici înainte să adaugi umiditate în cameră

Dacă aerul este prea uscat, pot apărea senzații de uscăciune la nivelul pielii, nasului sau gâtului. Totuși, aceste manifestări nu arată singure ce umiditate există în locuință, iar măsurarea cu un higrometru oferă un reper concret.

Pentru locuințe, un interval orientativ folosit în recomandările privind calitatea aerului interior este de 30–50% umiditate relativă. Valoarea trebuie urmărită împreună cu apariția condensului pe ferestre sau pe alte suprafețe reci.

Dacă geamurile sunt frecvent ude, pereții prezintă umezeală sau există mucegai, adăugarea apei în aer poate agrava problema. În aceste condiții, trebuie redus excesul de umiditate și identificată sursa lui.