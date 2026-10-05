Trei medalii de aur pentru România la olimpiada de astronomie. Din ce școli provin elevii premiați

Vlad Toncu, elev al Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și Vlad-Tudor Bolohan, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, au primit medalii de argint. Fiecare membru al lotului național a încheiat astfel competiția cu o distincție.

„Trei medalii de aur și două de argint pentru România, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026! Bravo!”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării pe Facebook.

Competiția, cunoscută sub abrevierea IOAA, a ajuns în acest an la ediția a XIX-a. Perioada anunțată pentru desfășurarea ei a fost 25 septembrie–5 octombrie 2026.

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Cinci probe, de la teorie la observații cu telescopul

Conform informațiilor transmise de minister, olimpiada a reunit 315 concurenți din 64 de țări. Participanții au susținut cinci probe, care au evaluat atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de a lucra cu observații și date astronomice.

Au fost organizate o probă teoretică, una practică de observații cu telescopul, o probă de planetariu, una de analiză a datelor și o probă pe echipe. Rezultatele României și structura competiției au fost prezentate și de Radio România.

Programa oficială a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică arată ce presupune pregătirea pentru asemenea probe. În componenta de observații, elevii lucrează cu hărți ale cerului, sisteme de coordonate și instrumente astronomice.