Trei medalii de aur pentru România la olimpiada de astronomie. Din ce școli provin elevii premiați
Toți cei cinci elevi din echipa României au obținut medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026, organizată la Hanoi, în Vietnam. Bilanțul anunțat duminică, 4 octombrie, de Ministerul Educației și Cercetării este de trei medalii de aur și două de argint, câștigate de elevi din Bacău, București și Gheorgheni.
Cine sunt elevii români care au câștigat medalii
Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru-Ioan Jicu, de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, Teodor Bichir, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, și Robert-Cristian Amariei, de la Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din Gheorgheni, județul Harghita.
Vlad Toncu, elev al Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și Vlad-Tudor Bolohan, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, au primit medalii de argint. Fiecare membru al lotului național a încheiat astfel competiția cu o distincție.
„Trei medalii de aur și două de argint pentru România, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026! Bravo!”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării pe Facebook.
Competiția, cunoscută sub abrevierea IOAA, a ajuns în acest an la ediția a XIX-a. Perioada anunțată pentru desfășurarea ei a fost 25 septembrie–5 octombrie 2026.
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Cinci probe, de la teorie la observații cu telescopul
Conform informațiilor transmise de minister, olimpiada a reunit 315 concurenți din 64 de țări. Participanții au susținut cinci probe, care au evaluat atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de a lucra cu observații și date astronomice.
Au fost organizate o probă teoretică, una practică de observații cu telescopul, o probă de planetariu, una de analiză a datelor și o probă pe echipe. Rezultatele României și structura competiției au fost prezentate și de Radio România.
Programa oficială a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică arată ce presupune pregătirea pentru asemenea probe. În componenta de observații, elevii lucrează cu hărți ale cerului, sisteme de coordonate și instrumente astronomice.
Sunt vizate inclusiv estimarea strălucirii obiectelor cerești și a distanțelor unghiulare dintre acestea. Observațiile pot utiliza surse reale de pe cer sau obiecte simulate în laborator, în condițiile prevăzute de programă.
La analiza datelor, concurenții trebuie să interpreteze informațiile furnizate în probleme și să realizeze calcule. Programa include identificarea surselor de eroare, utilizarea graficelor și cunoașterea unor tehnici de măsurare a mărimilor fizice.
Echipa României a fost selectată și pregătită la Suceava
Selecția și pregătirea lotului au fost realizate la Suceava, prin colaborarea Universității „Ștefan cel Mare”, a Inspectoratului Școlar Județean Suceava și a Societății Științifice CYGNUS. Partener în acest proces a fost Liceul cu Program Sportiv Suceava.
Coordonarea științifică a pregătirii a fost asigurată de profesorul Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de profesorul Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”. Cei cinci elevi au reprezentat România după această etapă de selecție și pregătire.
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La competiția din Vietnam, echipa a fost coordonată de profesorul Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la ISJ Suceava, profesorul Adrian Bodnarescu, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, și Naghi Elisabeta Ana, membră a comitetului internațional al olimpiadei.
În cadrul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării a revenit Direcției Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin inspectorul Naghi Elisabeta Ana.