Windows 11 26H2 ar putea reduce consumul de RAM cu până la 2 GB. Primele teste arată și aplicații care pornesc mai repede

Windows 11 26H2 folosește mai puțină memorie

Primele observații privind consumul de RAM au apărut după instalarea actualizării pe sisteme compatibile. Un utilizator Reddit a observat că, după repornirea laptopului, Windows 11 consuma cu aproximativ 2 GB mai puțină memorie decât înainte. Un alt utilizator a raportat o reducere similară.

O valoare mai mică afișată în Task Manager după pornirea sistemului nu este însă suficientă pentru a demonstra automat o îmbunătățire. Windows folosește memoria RAM și pentru stocarea temporară a datelor care ar putea fi necesare ulterior, tocmai pentru a accelera deschiderea aplicațiilor și accesul la anumite informații.

Din acest motiv, testele au mers mai departe. Windows Latest a încărcat sistemul cu mai multe aplicații pentru a crește gradul de utilizare a memoriei. Chiar și în aceste condiții, consumul de RAM a rămas mai mic decât înainte, ceea ce sugerează că Microsoft a făcut modificări la nivelul modului în care Windows gestionează memoria.

Microsoft lucrează de luni bune la eficiența RAM

Reducerea consumului de memorie nu pare să fie o schimbare întâmplătoare introdusă odată cu versiunea 26H2. Microsoft a anunțat încă din acest an că eficiența memoriei reprezintă una dintre direcțiile importante pentru dezvoltarea Windows.

Într-un episod din luna mai al podcastului Windows Insider, Pavan Davuluri, șeful diviziei Windows, a vorbit despre eforturile companiei de a utiliza mai bine memoria disponibilă pe dispozitive. Acesta a menționat atât sistemul de operare, cât și aplicațiile și framework-urile care rulează peste Windows.

Un alt obiectiv menționat de Microsoft este comprimarea memoriei și eficientizarea platformei. Astfel de optimizări pot avea un impact mai mare pe dispozitivele cu o cantitate redusă de RAM, unde fiecare gigabyte disponibil poate conta atunci când sunt deschise mai multe aplicații simultan.

Contextul este cu atât mai relevant cu cât memoria RAM a devenit mai scumpă, iar pe piață există în continuare laptopuri Windows echipate cu doar 8 GB de memorie DDR5.