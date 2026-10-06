Windows 11 26H2 ar putea reduce consumul de RAM cu până la 2 GB. Primele teste arată și aplicații care pornesc mai repede
Microsoft a început distribuirea actualizării Windows 11 26H2, iar primele teste indică o schimbare importantă care nu ține doar de viteza sistemului de operare. Noua versiune pare să folosească mai eficient memoria RAM, ceea ce ar putea fi deosebit de important pentru dispozitivele cu resurse hardware limitate.
Testele citate de Windows Latest arată că, în anumite situații, consumul de memorie al sistemului poate scădea cu aproximativ 2 GB după instalarea actualizării și repornirea dispozitivului. Windows 11 26H2 aduce în același timp și un profil Low-Latency destinat îmbunătățirii timpilor de pornire ai aplicațiilor, scrie PC Mag.
Windows 11 26H2 folosește mai puțină memorie
Primele observații privind consumul de RAM au apărut după instalarea actualizării pe sisteme compatibile. Un utilizator Reddit a observat că, după repornirea laptopului, Windows 11 consuma cu aproximativ 2 GB mai puțină memorie decât înainte. Un alt utilizator a raportat o reducere similară.
O valoare mai mică afișată în Task Manager după pornirea sistemului nu este însă suficientă pentru a demonstra automat o îmbunătățire. Windows folosește memoria RAM și pentru stocarea temporară a datelor care ar putea fi necesare ulterior, tocmai pentru a accelera deschiderea aplicațiilor și accesul la anumite informații.
Din acest motiv, testele au mers mai departe. Windows Latest a încărcat sistemul cu mai multe aplicații pentru a crește gradul de utilizare a memoriei. Chiar și în aceste condiții, consumul de RAM a rămas mai mic decât înainte, ceea ce sugerează că Microsoft a făcut modificări la nivelul modului în care Windows gestionează memoria.
Microsoft lucrează de luni bune la eficiența RAM
Reducerea consumului de memorie nu pare să fie o schimbare întâmplătoare introdusă odată cu versiunea 26H2. Microsoft a anunțat încă din acest an că eficiența memoriei reprezintă una dintre direcțiile importante pentru dezvoltarea Windows.
Într-un episod din luna mai al podcastului Windows Insider, Pavan Davuluri, șeful diviziei Windows, a vorbit despre eforturile companiei de a utiliza mai bine memoria disponibilă pe dispozitive. Acesta a menționat atât sistemul de operare, cât și aplicațiile și framework-urile care rulează peste Windows.
Un alt obiectiv menționat de Microsoft este comprimarea memoriei și eficientizarea platformei. Astfel de optimizări pot avea un impact mai mare pe dispozitivele cu o cantitate redusă de RAM, unde fiecare gigabyte disponibil poate conta atunci când sunt deschise mai multe aplicații simultan.
Contextul este cu atât mai relevant cu cât memoria RAM a devenit mai scumpă, iar pe piață există în continuare laptopuri Windows echipate cu doar 8 GB de memorie DDR5.
Aplicațiile ar putea porni mai repede
Windows 11 26H2 nu se limitează la optimizarea consumului de RAM. Actualizarea include și un profil Low-Latency care urmărește să reducă timpul necesar pentru încărcarea aplicațiilor.
Ideea este ca sistemul de operare să acorde prioritate anumitor operațiuni astfel încât aplicațiile să poată ajunge mai rapid într-o stare utilizabilă. Beneficiul este orientat în special către senzația de răspuns a sistemului, nu către creșterea performanței brute a procesorului sau a plăcii grafice.
În combinație cu o gestionare mai eficientă a memoriei, modificările pot face Windows 11 să se simtă mai rapid pe anumite configurații, în special pe cele care nu dispun de mult RAM.
Totuși, rezultatele disponibile până acum provin din teste timpurii și observații ale utilizatorilor, astfel că nu se poate spune că fiecare PC va înregistra o reducere de 2 GB a consumului de memorie. Diferențele pot varia în funcție de hardware, aplicațiile instalate și modul în care este utilizat sistemul.
Windows 11 ar putea deveni mai puțin pretențios
Microsoft încearcă de ceva timp să reducă resursele necesare pentru funcționarea Windows, iar actualizarea 26H2 pare să continue această direcție. O eficiență mai bună a memoriei poate fi utilă atât pe sisteme noi, cât și pe laptopuri mai vechi, unde extinderea RAM-ului nu este întotdeauna posibilă.
Scăderea observată în primele teste nu înseamnă că Windows 11 va consuma în orice situație cu 2 GB mai puțin. Valoarea trebuie privită ca o observație obținută în anumite condiții, nu ca o reducere garantată pentru toate configurațiile.