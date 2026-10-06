Poate școala să ceară bani pentru „Școala Altfel”? Ce se întâmplă cu elevul ai cărui părinți nu își permit
Școala poate include în programul „Școala altfel” activități care presupun costuri pentru părinți, însă trebuie să ofere și alternative gratuite similare. Copilul ai cărui părinți nu își permit o excursie sau un bilet de intrare trebuie să aibă posibilitatea de a participa la program fără aceste cheltuieli. Obligația este prevăzută expres în metodologia aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 6.479/2023.
Activitățile cu plată trebuie să aibă alternative gratuite
Metodologia de organizare a programului „Școala altfel” permite existența unor activități care implică sprijin financiar. Aceasta stabilește însă și ce trebuie să facă unitatea de învățământ pentru familiile care nu pot sau nu aleg să suporte costurile.
În cazul activităților care presupun cheltuieli pentru părinți, „unitatea oferă în mod obligatoriu alternative gratuite similare”, prevede metodologia. Separat, pentru activitățile cu suport financiar, școala trebuie să se asigure că există resursele necesare participării tuturor copiilor din grupă sau clasă care au optat pentru acestea.
Prin urmare, o excursie cu plată poate apărea în ofertă, dar nu poate fi singura posibilitate de participare la program. Dacă nu vă permiteți costul, solicitați învățătorului sau dirigintelui informații despre alternativa gratuită și despre modul în care copilul va fi înscris la aceasta.
Cereți aceste detalii înainte să confirmați participarea la activitatea propusă. Astfel, puteți afla din timp ce presupune fiecare opțiune, unde se desfășoară și care este programul copilului.
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Copilul participă la program, chiar dacă nu merge în excursie
„Școala altfel” face parte din activitatea școlară, nu este o săptămână de vacanță. Lipsa banilor pentru o activitate nu înseamnă că părintele trebuie să țină copilul acasă, deoarece școala are obligația să organizeze alternativa gratuită.
Oferta este prezentată elevilor și părinților de cadrul didactic responsabil, care centralizează înscrierile și oferă clarificări. Metodologia prevede comunicarea orarului și a distribuirii copiilor pe activități cu cel puțin două săptămâni înaintea programului.
Prezența se urmărește și în această perioadă. Articolul 20 al metodologiei stabilește că absențele elevilor se înscriu în catalog, la rubrica „Purtare”, așa că refuzul unei excursii cu plată trebuie însoțit de clarificarea activității gratuite la care va participa copilul.
Dacă nu primiți o ofertă gratuită, puteți depune o solicitare scrisă la conducerea școlii, în care să cereți aplicarea metodologiei. Păstrați numărul de înregistrare și răspunsul, iar dacă situația nu se rezolvă, puteți sesiza inspectoratul școlar competent.
Contribuțiile părinților nu devin obligatorii prin votul clasei
O decizie luată de ceilalți părinți nu transformă automat o contribuție într-o obligație pentru fiecare familie. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, stabilește reguli distincte pentru susținerea financiară a școlii.
Articolul 165 alineatul (1) permite comitetului de părinți să decidă susținerea bazei materiale, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică. Același articol precizează că hotărârea comitetului nu este obligatorie.
Alineatul (3) interzice implicarea elevilor sau a personalului școlii în strângerea și gestionarea fondurilor, această implicare constituind abatere disciplinară. Aceste prevederi nu trebuie confundate cu plata unui serviciu către un operator, precum un bilet de intrare; obligația alternativei gratuite pentru „Școala altfel” rămâne aplicabilă.
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Ce spun părinții și directorii despre cheltuieli
Costurile pot porni de la câteva zeci de lei pentru o vizită și pot ajunge la câteva sute de lei pentru excursii, potrivit unui reportaj Digi24. Adina, mamă a doi copii, spune că astfel de cheltuieli au apărut încă din perioada grădiniței.
„Cam 70 de lei de copil. Sunt părinți care nu își permit, sincer. Pentru salariile care există în țară, în momentul de față, sunt foarte costisitoare cheltuielile școlare”, a declarat aceasta.
Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Bănățean din Timișoara, cere identificarea resurselor pentru desfășurarea programelor.
„Aceste săptămâni, care sunt preluate din cultura occidentală, au venit, din păcate, fără resursele pe care autoritățile trebuiau să le identifice. Trebuie menținute, dar trebuie găsite și resursele”, a spus directorul.
Elevii cer, la rândul lor, să fie implicați în alegerea activităților.
„Activitățile să fie centrate pe elev și pe pasiunile lui, dorințele lui, ceea ce vrea el să promoveze în viitor”, a declarat un adolescent în reportaj.