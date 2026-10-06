Poate școala să ceară bani pentru „Școala Altfel”? Ce se întâmplă cu elevul ai cărui părinți nu își permit

În cazul activităților care presupun cheltuieli pentru părinți, „unitatea oferă în mod obligatoriu alternative gratuite similare”, prevede metodologia. Separat, pentru activitățile cu suport financiar, școala trebuie să se asigure că există resursele necesare participării tuturor copiilor din grupă sau clasă care au optat pentru acestea.

Prin urmare, o excursie cu plată poate apărea în ofertă, dar nu poate fi singura posibilitate de participare la program. Dacă nu vă permiteți costul, solicitați învățătorului sau dirigintelui informații despre alternativa gratuită și despre modul în care copilul va fi înscris la aceasta.

Cereți aceste detalii înainte să confirmați participarea la activitatea propusă. Astfel, puteți afla din timp ce presupune fiecare opțiune, unde se desfășoară și care este programul copilului.

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Copilul participă la program, chiar dacă nu merge în excursie

„Școala altfel” face parte din activitatea școlară, nu este o săptămână de vacanță. Lipsa banilor pentru o activitate nu înseamnă că părintele trebuie să țină copilul acasă, deoarece școala are obligația să organizeze alternativa gratuită.

Oferta este prezentată elevilor și părinților de cadrul didactic responsabil, care centralizează înscrierile și oferă clarificări. Metodologia prevede comunicarea orarului și a distribuirii copiilor pe activități cu cel puțin două săptămâni înaintea programului.

Prezența se urmărește și în această perioadă. Articolul 20 al metodologiei stabilește că absențele elevilor se înscriu în catalog, la rubrica „Purtare”, așa că refuzul unei excursii cu plată trebuie însoțit de clarificarea activității gratuite la care va participa copilul.