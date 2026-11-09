Limuzina electrică de 5,6 metri cu care chinezii vor să cucerească milionarii. Autonomie de peste 1.000 km

O limuzină de 5,6 metri în care fiecare detaliu încearcă să impresioneze

Yangwang Altior măsoară 5.600 mm în lungime, 2.030 mm în lățime și 1.590 mm în înălțime, având un ampatament de 3.500 mm. Este mai lung decât Rolls-Royce Ghost în configurația standard, dar mai scurt decât Phantom, iar proporțiile au fost gândite pentru a oferi spațiu generos ocupanților, în special celor care preferă să călătorească pe bancheta din spate, în loc să conducă.

Designul exterior integrează elemente inspirate din cultura tradițională chineză, inclusiv o grilă frontală cu aspect de bijuterie, faruri cu detalii geometrice și o emblemă decorativă din aur de 24 de carate. Portierele din spate se deschid în sens opus celor din față, într-o configurație cunoscută drept coach doors, permițând un unghi de deschidere de 90 de grade. Portierele frontale se deschid la 80 de grade, transformând accesul într-un automobil atât de mare într-un proces mai confortabil.

Habitaclul are patru locuri individuale și o consolă centrală dedicată pasagerilor din spate. Scaunele oferă poziții de relaxare inspirate de aviație și un sistem de masaj mecanic, în timp ce materialele includ piele naturală, lemn și elemente decorative realizate prin tehnici tradiționale chinezești. Pasagerul din dreapta spate poate chiar să rabateze electric scaunul din față pentru a beneficia de spațiu suplimentar.

Sistemul audio Dynaudio Platinum Evidence utilizează 39 de difuzoare, iar unele tweetere se ridică și se rotesc la pornirea automobilului. Experiența este completată de un ecran motorizat de 21,4 inchi, iluminare ambientală, sisteme de parfumare și compartimente frigorifice. BYD încearcă astfel să transforme interiorul într-un salon privat, nu într-un simplu mijloc de transport.

Patru motoare, manevre neobișnuite și autonomie de peste 1.000 km

Dincolo de lux, Yangwang Altior folosește platforma e4 cu patru motoare electrice controlate independent. Sistemul poate modifica distribuția cuplului de peste 100 de ori pe secundă și permite inclusiv efectuarea unor întoarceri aproape pe loc, prin controlul diferențiat al roților. Constructorul promovează și funcții de stabilizare în cazul exploziei unei anvelope la viteză mare, precum și o capacitate de plutire de urgență în cazul pătrunderii accidentale în apă.

Suspensia activă DiSus este concepută pentru a limita mișcările caroseriei și pentru a îmbunătăți confortul pe suprafețe dificile. Într-o limuzină de aceste dimensiuni, tehnologiile respective au o importanță care depășește spectaculozitatea demonstrațiilor, fiind relevante pentru stabilitate și pentru calitatea călătoriilor.

Bateria Blade de generația a doua promite o autonomie de peste 1.000 de kilometri în ciclul chinezesc CLTC. Publicația Electrek menționează și o arhitectură de încărcare de 1.000 de volți, cu posibilitatea încărcării de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute și până la 97% în nouă minute. Totuși, comunicatul internațional BYD din 7 noiembrie precizează că detaliile tehnice complete privind încărcarea vor fi anunțate separat, astfel că aceste valori trebuie tratate ca informații care necesită confirmare suplimentară.