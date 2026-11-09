Limuzina electrică de 5,6 metri cu care chinezii vor să cucerească milionarii. Autonomie de peste 1.000 km
Există un moment în evoluția unui producător auto în care succesul nu mai este măsurat exclusiv prin numărul de automobile vândute, ci și prin capacitatea de a construi ceva ce puțini oameni își pot permite. BYD, compania chineză care a transformat mobilitatea electrică într-o afacere de proporții globale, a ajuns în această etapă și încearcă să demonstreze că luxul absolut nu trebuie să poarte neapărat o emblemă europeană.
Noul Yangwang Altior, prezentat oficial pe 7 noiembrie 2026 la Abu Dhabi, reprezintă o provocare directă pentru segmentul dominat de Rolls-Royce, Bentley și Mercedes-Maybach. Cu dimensiuni impresionante, tehnologii dezvoltate pentru confortul pasagerilor și o autonomie declarată de peste 1.000 de kilometri, limuzina electrică încearcă să schimbe inclusiv percepția asupra automobilelor produse în China.
O limuzină de 5,6 metri în care fiecare detaliu încearcă să impresioneze
Yangwang Altior măsoară 5.600 mm în lungime, 2.030 mm în lățime și 1.590 mm în înălțime, având un ampatament de 3.500 mm. Este mai lung decât Rolls-Royce Ghost în configurația standard, dar mai scurt decât Phantom, iar proporțiile au fost gândite pentru a oferi spațiu generos ocupanților, în special celor care preferă să călătorească pe bancheta din spate, în loc să conducă.
Designul exterior integrează elemente inspirate din cultura tradițională chineză, inclusiv o grilă frontală cu aspect de bijuterie, faruri cu detalii geometrice și o emblemă decorativă din aur de 24 de carate. Portierele din spate se deschid în sens opus celor din față, într-o configurație cunoscută drept coach doors, permițând un unghi de deschidere de 90 de grade. Portierele frontale se deschid la 80 de grade, transformând accesul într-un automobil atât de mare într-un proces mai confortabil.
Habitaclul are patru locuri individuale și o consolă centrală dedicată pasagerilor din spate. Scaunele oferă poziții de relaxare inspirate de aviație și un sistem de masaj mecanic, în timp ce materialele includ piele naturală, lemn și elemente decorative realizate prin tehnici tradiționale chinezești. Pasagerul din dreapta spate poate chiar să rabateze electric scaunul din față pentru a beneficia de spațiu suplimentar.
Sistemul audio Dynaudio Platinum Evidence utilizează 39 de difuzoare, iar unele tweetere se ridică și se rotesc la pornirea automobilului. Experiența este completată de un ecran motorizat de 21,4 inchi, iluminare ambientală, sisteme de parfumare și compartimente frigorifice. BYD încearcă astfel să transforme interiorul într-un salon privat, nu într-un simplu mijloc de transport.
Patru motoare, manevre neobișnuite și autonomie de peste 1.000 km
Dincolo de lux, Yangwang Altior folosește platforma e4 cu patru motoare electrice controlate independent. Sistemul poate modifica distribuția cuplului de peste 100 de ori pe secundă și permite inclusiv efectuarea unor întoarceri aproape pe loc, prin controlul diferențiat al roților. Constructorul promovează și funcții de stabilizare în cazul exploziei unei anvelope la viteză mare, precum și o capacitate de plutire de urgență în cazul pătrunderii accidentale în apă.
Suspensia activă DiSus este concepută pentru a limita mișcările caroseriei și pentru a îmbunătăți confortul pe suprafețe dificile. Într-o limuzină de aceste dimensiuni, tehnologiile respective au o importanță care depășește spectaculozitatea demonstrațiilor, fiind relevante pentru stabilitate și pentru calitatea călătoriilor.
Bateria Blade de generația a doua promite o autonomie de peste 1.000 de kilometri în ciclul chinezesc CLTC. Publicația Electrek menționează și o arhitectură de încărcare de 1.000 de volți, cu posibilitatea încărcării de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute și până la 97% în nouă minute. Totuși, comunicatul internațional BYD din 7 noiembrie precizează că detaliile tehnice complete privind încărcarea vor fi anunțate separat, astfel că aceste valori trebuie tratate ca informații care necesită confirmare suplimentară.
Pentru ediția specială Mountain and River Rhyme sunt anunțate doar 399 de exemplare, iar presa auto indică un avans de aproximativ 40.100 de euro. Prețul final nu a fost comunicat oficial, estimările pentru versiunea globală situându-se în jurul a 268.000 de euro.
Noul model reprezintă un semnal important și pentru piața europeană. Dacă automobilele chinezești au fost asociate multă vreme cu prețurile accesibile, BYD încearcă acum să demonstreze că poate concura inclusiv într-o categorie unde imaginea mărcii, exclusivitatea și tradiția valorează aproape la fel de mult precum tehnologia.
Pentru cumpărătorii din România, Altior rămâne deocamdată mai degrabă o demonstrație de forță industrială decât o opțiune comercială concretă. Disponibilitatea locală nu este confirmată, însă direcția constructorului sugerează că automobilele electrice chinezești nu mai intenționează să se limiteze la segmentele de volum.