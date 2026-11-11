Noi calcule pentru impozitul pe locuință din 2027. Tabel cu sumele pentru apartamente de două, trei și patru camere
Românii care dețin apartamente sau case își pot calcula deja orientativ impozitele pe care le-ar putea plăti în 2027, deși sumele definitive vor depinde de hotărârile autorităților locale. După majorările aplicate în 2026, Guvernul a clarificat și situația reformei privind impozitarea proprietăților la valoarea de piață. Pentru proprietarii de locuințe, diferențele vor depinde în continuare de suprafață, localitate și cota de impozitare.
Ce se schimbă în 2027. Guvernul a amânat impozitarea la valoarea de piață
Deși inițial era prevăzută introducerea unui sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață a proprietăților, măsura nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut pe 6 noiembrie de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat că schimbarea va fi analizată gradual, spre finalul perioadei de consolidare fiscală.
„Impozitul pe proprietate la valoarea de piață nu va fi introdus din 2027”, a declarat ministrul, respingând informațiile potrivit cărora taxele ar urma să crească de zeci de ori.
Prin urmare, în 2027 va continua să fie utilizat sistemul bazat pe valorile impozabile stabilite prin legislația fiscală, coeficienții aplicabili și cotele aprobate de autoritățile locale.
Cât ar putea plăti proprietarii pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
Pentru a înțelege diferențele, pot fi analizate trei categorii de localități: București, un municipiu mare și un oraș mic. În simularea următoare sunt luate în calcul apartamente cu toate utilitățile, construite din beton sau cărămidă, fără reduceri pentru vechime. Suprafața este cea utilă, transformată convențional în suprafață construită prin coeficientul 1,4.
De asemenea, se utilizează valoarea impozabilă de 2.677 lei/mp, cota de 0,1% și coeficienți de corecție diferiți, pentru a ilustra influența localității.
|Suprafața utilă
|București*
|Oraș mare*
|Oraș mic*
|50 mp
|487 lei
|450 lei
|412 lei
|70 mp
|682 lei
|630 lei
|577 lei
|100 mp
|974 lei
|899 lei
|824 lei
*Simulări anuale, nu impozite aprobate pentru 2027. Coeficienți ipotetici: 2,6 pentru București, 2,4 pentru orașul mare și 2,2 pentru orașul mic. Cota este de 0,1% în toate exemplele.
În realitate, coeficientul depinde de rangul și zona localității, iar cota poate fi diferită.De exemplu, pentru un apartament de 70 mp din București, calculul este: 70 × 1,4 × 2.677 × 2,6 × 0,1%, rezultând aproximativ 682 de lei anual.
Proiectul publicat de Primăria Capitalei în noiembrie 2026 propune menținerea cotei de 0,1% și a valorii impozabile de 2.677 lei/mp pentru locuințele obișnuite, fără o nouă majorare generală față de 2026. Documentul trebuie însă aprobat de Consiliul General.
Cine ar putea plăti mai mult în 2027
Cele mai mari obligații fiscale vor continua să revină, în general, proprietarilor de locuințe cu suprafețe mari, situate în localități și zone cu coeficienți ridicați.
Totodată, acolo unde consiliile locale vor decide majorarea cotelor sau modificarea altor elemente de calcul, impozitele ar putea crește față de 2026. În schimb, proprietarii din localitățile care păstrează aceleași valori și cote nu ar trebui să suporte automat o nouă majorare.
De ce se modifică impozitele și ce urmează
Reforma fiscalității locale urmărește creșterea veniturilor primăriilor și reducerea diferențelor dintre valorile fiscale ale proprietăților și realitatea economică.
Guvernul a explicat că majorările din 2026 au reprezentat o etapă intermediară, prin actualizarea bazei de impozitare. Viitorul sistem e-Proprietatea ar urma să permită evaluarea mai precisă a imobilelor, însă aplicarea impozitării la valoarea de piață a fost amânată.
Pentru proprietari, cel mai important pas rămâne verificarea hotărârilor locale privind taxele pentru 2027. Numai după aprobarea acestora vor putea fi stabilite sumele exacte datorate pentru fiecare locuință.