Noi calcule pentru impozitul pe locuință din 2027. Tabel cu sumele pentru apartamente de două, trei și patru camere

„Impozitul pe proprietate la valoarea de piață nu va fi introdus din 2027”, a declarat ministrul, respingând informațiile potrivit cărora taxele ar urma să crească de zeci de ori.

Prin urmare, în 2027 va continua să fie utilizat sistemul bazat pe valorile impozabile stabilite prin legislația fiscală, coeficienții aplicabili și cotele aprobate de autoritățile locale.

Cât ar putea plăti proprietarii pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp

Pentru a înțelege diferențele, pot fi analizate trei categorii de localități: București, un municipiu mare și un oraș mic. În simularea următoare sunt luate în calcul apartamente cu toate utilitățile, construite din beton sau cărămidă, fără reduceri pentru vechime. Suprafața este cea utilă, transformată convențional în suprafață construită prin coeficientul 1,4.

De asemenea, se utilizează valoarea impozabilă de 2.677 lei/mp, cota de 0,1% și coeficienți de corecție diferiți, pentru a ilustra influența localității.

Suprafața utilă București* Oraș mare* Oraș mic* 50 mp 487 lei 450 lei 412 lei 70 mp 682 lei 630 lei 577 lei 100 mp 974 lei 899 lei 824 lei

*Simulări anuale, nu impozite aprobate pentru 2027. Coeficienți ipotetici: 2,6 pentru București, 2,4 pentru orașul mare și 2,2 pentru orașul mic. Cota este de 0,1% în toate exemplele.

În realitate, coeficientul depinde de rangul și zona localității, iar cota poate fi diferită.De exemplu, pentru un apartament de 70 mp din București, calculul este: 70 × 1,4 × 2.677 × 2,6 × 0,1%, rezultând aproximativ 682 de lei anual.

Proiectul publicat de Primăria Capitalei în noiembrie 2026 propune menținerea cotei de 0,1% și a valorii impozabile de 2.677 lei/mp pentru locuințele obișnuite, fără o nouă majorare generală față de 2026. Documentul trebuie însă aprobat de Consiliul General.

Cine ar putea plăti mai mult în 2027

Cele mai mari obligații fiscale vor continua să revină, în general, proprietarilor de locuințe cu suprafețe mari, situate în localități și zone cu coeficienți ridicați.