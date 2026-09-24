BYD atacă Tesla cu o berlină de la aproximativ 24.000 de euro și până la 900 km autonomie

Cinci versiuni și încărcare extrem de rapidă

Gama include trei berline și două versiuni GT. Modelul cu tracțiune spate oferă o autonomie declarată de 750 de kilometri, iar varianta optimizată pentru distanță ajunge la 900 de kilometri. Configurațiile cu tracțiune integrală promit 730 de kilometri, în timp ce GT-ul cu un singur motor este cotat la 850 de kilometri.

Aceste valori folosesc ciclul CLTC, de regulă mai optimist decât WLTP, standardul întâlnit în Europa. Un eventual model european ar primi o cifră mai mică și ar putea avea echipări, baterii sau software diferite. Comparația directă cu autonomia unei mașini vândute în România trebuie făcută numai după omologarea locală.

BYD anunță o încărcare de la 10% la 70% în cinci minute și de la 10% la 97% în nouă minute, dacă mașina este conectată la o stație compatibilă. Infrastructura capabilă să livreze asemenea puteri este rară chiar și în China și aproape inexistentă pentru utilizatorul obișnuit din România. Performanța arată potențialul platformei, dar nu descrie fiecare oprire reală la încărcare.

Prețul din China nu va fi prețul din România

În China, Formula S pornește de la aproximativ 24.000 de euro și ajunge la aproape 30.000 de euro. Pentru comparație, Tesla Model 3 are acolo un preț de bază apropiat de 30.000 de euro. Importul în Uniunea Europeană adaugă transport, taxe, omologare și costurile rețelei comerciale, astfel că diferența poate scădea considerabil.

Echiparea include sistemul de asistență God’s Eye B, suspensie DiSus, afișaj de realitate augmentată de 26 de inci, iluminare ambientală în 128 de culori și chiar un compartiment frigorific de 6,9 litri. Aceste elemente atrag atenția în showroom, dar garanția, service-ul și eficiența reală vor conta mai mult după cumpărare.

Dacă modelul ajunge în România, principalul său atu nu va fi autonomia spectaculoasă luată separat, ci raportul dintre spațiu, încărcare, echipare și prețul final. Până la un anunț european, Formula S rămâne o demonstrație a vitezei cu care mărcile chinezești pot transforma tehnologii premium în produse de volum.