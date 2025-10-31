Cum funcționează cookies pe internet – ce date colectează despre activitatea ta online, cum respectă sau nu GDPR

Cookie-urile au început ca un mecanism simplu pentru a te ține autentificat pe un site sau pentru a salva conținutul din coșul de cumpărături. Între timp, au devenit motorul din spatele analiticii, personalizării și publicității digitale. Din perspectiva ta, înseamnă că la fiecare vizită la un site lași urme tehnice care pot fi corelate cu preferințe, comportamente sau chiar identificatori unici. Din perspectiva operatorilor, înseamnă responsabilități concrete de transparență și consimțământ conform GDPR și legislației ePrivacy.

În ultimii ani, browserele au limitat agresiv trackingul terților, iar multe platforme au migrat spre tehnologii „similare cookie-urilor” (pixeli, SDK-uri, stocări locale, server-side tagging). Regula de fond rămâne însă aceeași: dacă tehnologia stochează informații pe dispozitivul tău sau accesează informații deja stocate și nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului, are nevoie de consimțământul tău înainte de activare.

Ce sunt cookie-urile și ce colectează

Un cookie este un fișier mic pe care site-ul îl salvează în browserul tău. Poate fi first-party (plasat de domeniul pe care îl vizitezi) sau third-party (plasat de un furnizor extern integrat în pagină). Din el se pot citi identificatori unici, timestampuri, setări de sesiune sau informații despre interacțiunile tale cu site-ul. Nu „vede” documente din calculator și nu descarcă date personale din afara browserului, dar poate lega vizitele tale într-un profil de navigare.

La nivel practic, cookie-urile pot urmări paginile vizitate, durata sesiunilor, ce butoane apeși, de unde ai venit (campanii, rețele sociale), precum și evenimente de conversie. În combinație cu alte semnale tehnice (agentul de utilizator, rezoluția ecranului, IP, preferințe de limbă), aceste date pot crește gradul de identificare, mai ales când se folosesc tehnici de tip fingerprinting. De aceea, GDPR cere bază legală (de regulă, consimțământ), informare clară și control granular pentru fiecare scop.

Consimțământul corect: cum ar trebui să arate bannerul

La prima vizită, site-ul ar trebui să blocheze toate tehnologiile non-esențiale până când alegi. Pe primul ecran trebuie să găsești o informare scurtă despre scopuri, un link către politica de cookie și opțiuni reale de control, de tipul „accept toate” și „modific setările”. Ulterior, din „modific setările” ar trebui să poți accepta sau respinge granular pe scopuri și, când e cazul, pe furnizori.

Important pentru tine: instrumentele de măsurare și analiză (de exemplu, Google Analytics) nu sunt „strict necesare” tehnic pentru încărcarea site-ului, deci nu ar trebui să fie active fără acordul tău. La fel, tagurile de marketing, remarketing sau profilare țin de consimțământ explicit, liber exprimat, specific și documentat. În orice moment, ar trebui să poți schimba opțiunile dintr-un buton persistent sau dintr-o zonă vizibilă a site-ului.

Colaborarea cu furnizorii și capcane frecvente

Operatorii serioși folosesc o platformă de management al consimțământului (CMP) care scanează automat site-ul, identifică taguri și cookie-uri și le clasifică pe scopuri. În spate, ar trebui să existe acorduri de prelucrare a datelor cu fiecare furnizor (operator asociat sau împuternicit), liste actualizate de cookie-uri (nume, categorie, durată) și linkuri către politicile lor de confidențialitate. Dacă un site folosește un cadru de tip IAB TCF, dar nu afișează publicitate și nu are sute de parteneri, e un semnal că prelucrările sunt disproporționate sau prost configurate.

O discuție aparte este trackingul „server-side”. Deși promite acuratețe și control, poate deveni mai intruziv dacă ocolește consimțământul sau maschează transferuri către terți. Pentru tine, semnul sănătos este simplu: atunci când refuzi scopurile non-esențiale, nu ar trebui să mai apară apeluri către platforme de analiză sau marketing în rețeaua ta. Iar politica de cookie trebuie să corespundă realității tehnice, nu unei versiuni vechi uitate la vedere.

Cum te protejezi ca utilizator

Ai trei pârghii rapide. Prima, folosește setările din banner: acordă doar ceea ce îți dorești și revino periodic să verifici. A doua, activează în browser opțiunile anti-tracking și ștergerea automată a cookie-urilor terților, iar pentru sesiunile sensibile folosește modul privat. A treia, citește pe scurt politica de cookie a site-ului: dacă promite transparență, dar vezi în consola de rețea apeluri către zeci de domenii de advertising înainte de consimțământ, e un semn că nu se respectă regulile. Ai oricând dreptul să-ți retragi consimțământul și să soliciți informații privind prelucrările făcute pe dispozitivul tău.