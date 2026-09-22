Firefox pentru Android primește un VPN gratuit: ai 50 GB de trafic pe lună
Firefox pentru Android primește o funcție de confidențialitate care poate fi utilă atunci când navighezi pe internet de pe telefon. Mozilla începe să ofere un VPN integrat gratuit, cu o limită de 50 GB de trafic pe lună, fără să fie nevoie să instalezi o aplicație separată.
Funcția este distribuită treptat, astfel că este posibil ca ea să nu fie disponibilă imediat pe toate telefoanele Android. Mozilla a început lansarea pentru un grup de utilizatori, urmând ca accesul să fie extins progresiv. Noua facilitate vine odată cu actualizarea Firefox care aduce și opțiuni mai bune pentru controlul conținutului media și integrarea sistemului nativ de partajare Android pe telefoanele care folosesc Android 14 sau o versiune mai nouă, scrie publicația MakeUseOf.
VPN-ul Firefox are o limită de 50 GB pe lună
La prima vedere, funcția pare similară cu un serviciu VPN obișnuit, însă există o diferență importantă. Soluția gratuită inclusă în Firefox nu folosește un protocol VPN tradițional precum WireGuard, ci direcționează traficul browserului și solicitările DNS printr-un proxy criptat TLS operat de Fastly.
Pentru navigarea obișnuită, diferența poate să nu fie foarte vizibilă. Conexiunea dintre Firefox și proxy este protejată prin criptare, iar traficul web și solicitările DNS sunt redirecționate prin această infrastructură. Astfel, informațiile despre site-urile accesate din Firefox sunt mai greu de observat de cineva care monitorizează traficul din rețeaua folosită sau de furnizorul de internet.
Mozilla limitează însă utilizarea la 50 GB de trafic pe lună. Pentru navigare obișnuită, citirea articolelor, căutări și alte activități de zi cu zi, limita poate fi suficientă. În schimb, traficul consumat de streaming video sau alte activități intensive poate epuiza mai repede volumul disponibil.
Activarea funcției este concepută să fie simplă, printr-o singură opțiune din Firefox. Nu este necesară configurarea manuală a unui server sau instalarea unui client VPN separat.
Protejează Firefox, nu întregul telefon Android
Cea mai importantă limitare este legată de domeniul în care funcționează această protecție. Proxy-ul integrat în Firefox se aplică traficului generat de browser și solicitărilor DNS asociate acestuia, nu întregului dispozitiv.
Asta înseamnă că, după activare, aplicațiile de mesagerie, alte browsere, jocurile și celelalte servicii care folosesc internetul continuă să se conecteze în mod normal. Dacă este deschis Chrome, de exemplu, traficul său nu va fi direcționat automat prin proxy-ul Firefox.
Din acest motiv, funcția este mai potrivită pentru cei care vor un nivel suplimentar de protecție atunci când navighează în Firefox, nu pentru cei care caută un VPN care să acopere toate conexiunile telefonului.
Totuși, soluția poate reprezenta o alternativă mai transparentă la numeroasele aplicații VPN gratuite disponibile în magazinele de aplicații. Unele servicii gratuite pot avea limite severe de viteză, trafic sau confidențialitate, iar alegerea unui furnizor necunoscut poate ridica probleme suplimentare.
Pentru persoanele care folosesc în principal Firefox pe telefon și vor să își protejeze traficul de navigare fără să configureze un serviciu separat, cei 50 GB incluși gratuit pot fi suficienți pentru activitățile de zi cu zi. Pentru streaming intens, utilizarea altor aplicații sau protejarea întregului telefon, este necesară însă o soluție VPN care funcționează la nivelul dispozitivului.