Firefox pentru Android primește un VPN gratuit: ai 50 GB de trafic pe lună

VPN-ul Firefox are o limită de 50 GB pe lună

La prima vedere, funcția pare similară cu un serviciu VPN obișnuit, însă există o diferență importantă. Soluția gratuită inclusă în Firefox nu folosește un protocol VPN tradițional precum WireGuard, ci direcționează traficul browserului și solicitările DNS printr-un proxy criptat TLS operat de Fastly.

Pentru navigarea obișnuită, diferența poate să nu fie foarte vizibilă. Conexiunea dintre Firefox și proxy este protejată prin criptare, iar traficul web și solicitările DNS sunt redirecționate prin această infrastructură. Astfel, informațiile despre site-urile accesate din Firefox sunt mai greu de observat de cineva care monitorizează traficul din rețeaua folosită sau de furnizorul de internet.

Mozilla limitează însă utilizarea la 50 GB de trafic pe lună. Pentru navigare obișnuită, citirea articolelor, căutări și alte activități de zi cu zi, limita poate fi suficientă. În schimb, traficul consumat de streaming video sau alte activități intensive poate epuiza mai repede volumul disponibil.

Activarea funcției este concepută să fie simplă, printr-o singură opțiune din Firefox. Nu este necesară configurarea manuală a unui server sau instalarea unui client VPN separat.

Protejează Firefox, nu întregul telefon Android

Cea mai importantă limitare este legată de domeniul în care funcționează această protecție. Proxy-ul integrat în Firefox se aplică traficului generat de browser și solicitărilor DNS asociate acestuia, nu întregului dispozitiv.

Asta înseamnă că, după activare, aplicațiile de mesagerie, alte browsere, jocurile și celelalte servicii care folosesc internetul continuă să se conecteze în mod normal. Dacă este deschis Chrome, de exemplu, traficul său nu va fi direcționat automat prin proxy-ul Firefox.

Din acest motiv, funcția este mai potrivită pentru cei care vor un nivel suplimentar de protecție atunci când navighează în Firefox, nu pentru cei care caută un VPN care să acopere toate conexiunile telefonului.