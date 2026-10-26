UE vrea să elimine o parte dintre mesajele enervante care apar pe aproape orice site, iar schimbarea îi privește și pe români

Ce cookie-uri ar putea fi folosite fără solicitarea acordului

Cookie-urile sunt mici fișiere pe care site-urile le salvează prin browser. Unele ajută la funcționarea unui magazin online sau la păstrarea unei sesiuni de autentificare, în timp ce altele sunt folosite pentru statistici ori pentru urmărirea activității în scopuri publicitare. De aici vin și diferențele dintre regulile care li se aplică.

O precizare importantă este că pentru cookie-urile strict necesare unui serviciu cerut de utilizator nu este nevoie de consimțământ nici în prezent. Portalul oficial Your Europe dă ca exemple cookie-urile necesare unui coș de cumpărături sau completării unui formular online.

Consiliul propune clarificarea și extinderea situațiilor exceptate, inclusiv pentru anumite măsurători de audiență și pentru securitatea serviciilor ori a dispozitivelor. Asta ar putea reduce numărul bannerelor, fără să însemne dispariția tuturor solicitărilor de consimțământ.

Pentru statisticile unui site, textul mandatului de negociere prevede informații agregate și anonime, cu restricții privind reutilizarea datelor sau combinarea lor cu cele ale terților. Excepția nu este o permisiune generală pentru urmărirea publicitară.

Refuzul ar urma să fie respectat cel puțin patru luni

Textul propus de Consiliu prevede că refuzul trebuie să poată fi exprimat printr-un singur click sau un mijloc echivalent. Dacă utilizatorul refuză, furnizorul nu ar mai putea solicita din nou acordul pentru același scop timp de cel puțin patru luni.

Dacă acordul este dat, cererea nu ar trebui repetată cât timp acesta poate fi folosit legal. Regula privește relația cu furnizorul respectiv și același scop de utilizare a datelor; nu reprezintă o alegere aplicată automat tuturor site-urilor de pe internet.

Când s-ar putea schimba lucrurile pentru utilizatorii din România

Reforma ar avea efecte și în România, însă aprobarea poziției Consiliului reprezintă o etapă a procesului legislativ. Negocierile pot începe după ce Parlamentul European își adoptă propria poziție, iar regulile finale pot diferi de cele discutate acum.