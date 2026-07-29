Butonul din mașină care îți poate salva viața în timpul unui incendiu. Mulți șoferi nu știu când trebuie apăsat
Majoritatea șoferilor folosesc zilnic comenzile sistemului de climatizare fără să se gândească prea mult la rolul fiecărei funcții. Unul dintre butoanele care este apăsat aproape exclusiv atunci când aerul condiționat este pornit are însă o utilitate mult mai importantă. În cazul în care mașina traversează o zonă afectată de un incendiu și de un fum dens, activarea acestuia poate reduce cantitatea de fum care pătrunde în habitaclu și poate contribui la protejarea ocupanților autovehiculului.
Butonul de recirculare a aerului poate limita pătrunderea fumului în mașină
În sezonul cald, când temperaturile ridicate și valurile de căldură favorizează apariția incendiilor de vegetație și de pădure, șoferii se pot confrunta cu drumuri acoperite de fum. În astfel de situații, vizibilitatea poate scădea, iar aerul din exterior poate deveni greu de respirat.
În acest context, butonul de recirculare a aerului poate avea un rol important. Atunci când este activat, sistemul de climatizare nu mai aspiră aer din exterior, ci recirculă aerul deja existent în interiorul mașinii. Astfel, cantitatea de fum care ajunge în habitaclu este redusă considerabil.
Mulți conducători auto folosesc această funcție doar atunci când pornesc aerul condiționat pentru a răci mai repede interiorul vehiculului. Totuși, utilitatea ei nu se limitează la confortul termic, ci poate deveni importantă atunci când mașina traversează o zonă cu aer puternic poluat de fum.
Cum funcționează sistemul și de ce este recomandat în astfel de situații
Funcția principală a butonului de recirculare este să stabilească sursa aerului folosit de instalația de climatizare. Atunci când modul de recirculare nu este activat, instalația introduce permanent aer din exterior pentru a asigura reîmprospătarea aerului din cabină.
În condiții normale, acest lucru este benefic. Însă situația se schimbă atunci când aerul de afară este încărcat cu fum, așa cum se poate întâmpla în apropierea unui incendiu de vegetație sau de pădure.
În astfel de momente, activarea recirculării poate limita pătrunderea particulelor de fum în interiorul mașinii și poate reduce riscul inhalării acestora pe perioada traversării zonei afectate.
Ce recomandă experții dacă fumul afectează vizibilitatea
Fumul dens nu afectează doar calitatea aerului, ci poate îngreuna și condusul. Din acest motiv, experții recomandă ca șoferii să adapteze imediat modul de deplasare atunci când întâlnesc astfel de condiții.
Printre măsurile indicate se numără reducerea vitezei de deplasare și păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față. De asemenea, aprinderea farurilor contribuie la creșterea vizibilității pentru ceilalți participanți la trafic.
Totodată, este important ca șoferii să respecte în permanență indicațiile autorităților rutiere și ale echipajelor de intervenție, mai ales dacă incendiul afectează drumurile sau zonele din apropierea acestora.
Funcția nu trebuie utilizată permanent
Deși poate fi utilă în timpul traversării unei zone cu fum, recircularea aerului nu este concepută pentru a rămâne activată perioade îndelungate.
Menținerea acestei funcții pornite prea mult timp împiedică schimbul normal de aer cu exteriorul. În aceste condiții, nivelul de dioxid de carbon din habitaclu poate crește treptat.
Din acest motiv, recomandarea este ca butonul să fie folosit doar atât timp cât există fum în exterior. După ce vehiculul părăsește zona afectată și nu mai există riscul inhalării fumului, sistemul ar trebui readus la modul normal de funcționare, astfel încât aerul din cabină să fie din nou reîmprospătat.
Un detaliu simplu pe care mulți șoferi îl trec cu vederea
Butonul de recirculare a aerului este prezent pe majoritatea autoturismelor moderne, însă mulți conducători auto îi cunosc doar rolul legat de funcționarea aerului condiționat. În realitate, aceeași funcție poate deveni utilă în situații în care aerul din exterior este contaminat cu fum.
Folosirea corectă a acestei opțiuni, împreună cu adaptarea vitezei și respectarea recomandărilor autorităților, poate contribui la limitarea expunerii la fum pe durata traversării unei zone afectate de incendii. Chiar dacă nu elimină complet riscurile, recircularea aerului poate reduce cantitatea de particule care pătrund în habitaclu până când vehiculul ajunge într-o zonă sigură.