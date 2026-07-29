Butonul din mașină care îți poate salva viața în timpul unui incendiu. Mulți șoferi nu știu când trebuie apăsat

În acest context, butonul de recirculare a aerului poate avea un rol important. Atunci când este activat, sistemul de climatizare nu mai aspiră aer din exterior, ci recirculă aerul deja existent în interiorul mașinii. Astfel, cantitatea de fum care ajunge în habitaclu este redusă considerabil.

Mulți conducători auto folosesc această funcție doar atunci când pornesc aerul condiționat pentru a răci mai repede interiorul vehiculului. Totuși, utilitatea ei nu se limitează la confortul termic, ci poate deveni importantă atunci când mașina traversează o zonă cu aer puternic poluat de fum.

Cum funcționează sistemul și de ce este recomandat în astfel de situații

Funcția principală a butonului de recirculare este să stabilească sursa aerului folosit de instalația de climatizare. Atunci când modul de recirculare nu este activat, instalația introduce permanent aer din exterior pentru a asigura reîmprospătarea aerului din cabină.

În condiții normale, acest lucru este benefic. Însă situația se schimbă atunci când aerul de afară este încărcat cu fum, așa cum se poate întâmpla în apropierea unui incendiu de vegetație sau de pădure.

În astfel de momente, activarea recirculării poate limita pătrunderea particulelor de fum în interiorul mașinii și poate reduce riscul inhalării acestora pe perioada traversării zonei afectate.

Ce recomandă experții dacă fumul afectează vizibilitatea

Fumul dens nu afectează doar calitatea aerului, ci poate îngreuna și condusul. Din acest motiv, experții recomandă ca șoferii să adapteze imediat modul de deplasare atunci când întâlnesc astfel de condiții.

Printre măsurile indicate se numără reducerea vitezei de deplasare și păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față. De asemenea, aprinderea farurilor contribuie la creșterea vizibilității pentru ceilalți participanți la trafic.