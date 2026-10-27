Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Reșița. O pacientă a suferit arsuri, iar 16 persoane au fost evacuate

Potrivit informațiilor despre intervenția de la Spitalul Județean Reșița, cei 16 pacienți au fost evacuați de personalul spitalului. O pacientă a suferit arsuri și a fost preluată pentru acordarea îngrijirilor medicale.

La sosirea echipajelor, intervenția a vizat stingerea incendiului și protejarea persoanelor aflate în zona afectată. Focul a fost lichidat de pompieri, iar bunul menționat ca fiind distrus este un pat din salon.

Au intervenit 19 pompieri și mai multe echipaje medicale

Detașamentul de Pompieri Reșița a mobilizat 19 militari, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere. La spital au fost trimise și o autospecială pentru salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Intervenția a fost sprijinită de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Resursele medicale au fost mobilizate alături de forțele de stingere pentru acordarea asistenței persoanelor afectate de incident.

Pompierii au anunțat stingerea incendiului. Evacuarea a fost realizată de cadrele medicale, iar pacienta cu arsuri a primit îngrijiri în cadrul intervenției.

Fumatul în locuri nepermise, cauza probabilă indicată de pompieri

Primele verificări au indicat fumatul în locuri nepermise drept cauză probabilă a incendiului. Aceasta este cauza comunicată în informațiile privind intervenția de marți dimineață.

Fumatul este interzis complet în unitățile sanitare, atât de stat, cât și private. Regula este prevăzută la articolul 3 alineatul (1¹) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.