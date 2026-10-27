Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Reșița. O pacientă a suferit arsuri, iar 16 persoane au fost evacuate
Un incendiu a izbucnit marți, 27 octombrie, în jurul orei 05:20, într-un salon al Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Reșița. Personalul medical a evacuat 16 pacienți, iar o femeie care a suferit arsuri a primit îngrijiri. Pompierii au stins focul, care a afectat un pat din salon.
Focul a izbucnit la etajul al doilea al Staționarului 2
Incendiul s-a produs într-un salon situat la etajul al doilea al Staționarului 2. Cadrele medicale au intervenit pentru scoaterea pacienților din zona afectată.
Potrivit informațiilor despre intervenția de la Spitalul Județean Reșița, cei 16 pacienți au fost evacuați de personalul spitalului. O pacientă a suferit arsuri și a fost preluată pentru acordarea îngrijirilor medicale.
La sosirea echipajelor, intervenția a vizat stingerea incendiului și protejarea persoanelor aflate în zona afectată. Focul a fost lichidat de pompieri, iar bunul menționat ca fiind distrus este un pat din salon.
Au intervenit 19 pompieri și mai multe echipaje medicale
Detașamentul de Pompieri Reșița a mobilizat 19 militari, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere. La spital au fost trimise și o autospecială pentru salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.
Intervenția a fost sprijinită de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Resursele medicale au fost mobilizate alături de forțele de stingere pentru acordarea asistenței persoanelor afectate de incident.
Pompierii au anunțat stingerea incendiului. Evacuarea a fost realizată de cadrele medicale, iar pacienta cu arsuri a primit îngrijiri în cadrul intervenției.
Fumatul în locuri nepermise, cauza probabilă indicată de pompieri
Primele verificări au indicat fumatul în locuri nepermise drept cauză probabilă a incendiului. Aceasta este cauza comunicată în informațiile privind intervenția de marți dimineață.
Fumatul este interzis complet în unitățile sanitare, atât de stat, cât și private. Regula este prevăzută la articolul 3 alineatul (1¹) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Interdicția pentru spitale este prevăzută separat de regula generală referitoare la spațiile publice închise și locurile de muncă. Ea se aplică unităților sanitare în ansamblu.
Un alt incendiu a dus la evacuări în același spital în 2025
Spitalul Județean de Urgență Reșița a mai fost afectat de un incendiu pe 27 noiembrie 2025. Atunci, incidentul s-a produs într-o încăpere în care se efectuau lucrări pentru montarea unui aparat RMN.
Cauza comunicată pentru acel eveniment a fost un scurtcircuit electric. Fumul degajat a impus evacuarea a 29 de pacienți aflați în saloanele de la etajele superioare.
Autoritățile au activat atunci Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au stins incendiul și au continuat operațiunile pentru evacuarea fumului din spațiile afectate.
Separat, în septembrie 2026, un incendiu la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, din Bihor, a dus la evacuarea a 116 persoane. Potrivit comunicatului ISU Bihor despre intervenția din 3 septembrie, focul se manifesta la două saltele dintr-un salon situat la etajul întâi.
La Ștei, personalul spitalului evacuase 56 de persoane înainte de sosirea pompierilor. Pentru gestionarea intervenției a fost activat Planul Roșu, fiind mobilizate autospeciale de stingere, autoscări și echipaje medicale.