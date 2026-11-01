Bula AI pare să se dezumfle, iar Big Tech pierde peste 1.000 de miliarde de dolari pe bursă

Google pierduse deja aproape 500 de miliarde de dolari într-o singură zi

Semnalul de alarmă venise încă de joi, 29 octombrie. Alphabet, compania care deține Google, a pierdut aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, într-o ședință despre care am relatat pe Playtech. Vineri, acțiunile au coborât cu încă aproximativ 1,4%, potrivit NBC News. Pierderea de joi este separată de bilanțul de peste 1.000 de miliarde de dolari al sectorului tehnologic din ziua următoare.

Problema Google are două componente: factura investițiilor în AI și rezultatele publicității, principala sa sursă de venit. În trimestrul al treilea, încasările din reclame au ajuns la 82 de miliarde de dolari, sub cele 83,4 miliarde estimate de analiști, potrivit Reuters. Segmentul „Google Search & other” a crescut cu 12%, la 63,35 miliarde de dolari, arată rezultatele oficiale Alphabet. Așadar, veniturile au crescut, însă ritmul nu a convins piața.

Există și o legătură confirmată cu transformarea căutării prin AI. În conferința cu investitorii, Philipp Schindler, directorul comercial al Google, a explicat că utilizarea tot mai mare a AI Mode, monetizat deocamdată mai slab, a contribuit la încetinirea creșterii veniturilor din Search.

AI Mode este modul de căutare conversațională, în care utilizatorul poate continua cu întrebări suplimentare. AI Overviews sunt rezumatele generate automat în pagina cu rezultate. Explicația lui Schindler despre monetizarea mai slabă se referea explicit la AI Mode. El a indicat și alți factori, în special cursul valutar, pe care l-a numit principala cauză a încetinirii față de trimestrul precedent, precum și schimbări în cheltuielile unor categorii de advertiseri.

În paralel, Alphabet menține pentru 2026 cheltuieli de capital de 195–205 miliarde de dolari și anunță o creștere semnificativă în 2027. Fluxul de numerar liber din trimestrul al treilea a fost negativ, de aproximativ 9,1 miliarde de dolari. Google spune că extinde reclamele în AI Mode și AI Overviews, însă investitorii așteaptă să vadă cât de repede va transforma utilizarea acestor funcții în venituri suplimentare.

Intel pierde aproape 29%, iar scăderile se extind în industria cipurilor

La închiderea ședinței, S&P 500 a scăzut cu 1,82%, iar Nasdaq Composite cu 2,86%, conform bilanțului publicat de operatorul bursier Cboe. Intel a fost printre cele mai afectate companii, cu o pierdere de aproape 29%. Nvidia a coborât cu 4,2%, SanDisk cu aproximativ 14%, iar Marvell cu circa 10%.

Presiunea s-a extins și asupra firmelor care construiesc infrastructură cloud pentru aplicații AI. NBC News relatează scăderi de peste 10% pentru Nebius și CoreWeave, în timp ce indicele semiconductorilor din Philadelphia a pierdut 7,2%. Amazon a încheiat ziua cu un minus de aproximativ 1,4%, după o reacție inițială mult mai severă în tranzacțiile de după închiderea ședinței precedente.