Bula AI pare să se dezumfle, iar Big Tech pierde peste 1.000 de miliarde de dolari pe bursă
Investițiile uriașe în inteligența artificială sunt privite cu tot mai multă neîncredere pe Wall Street. Acțiunile companiilor tehnologice au pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din valoarea bursieră în ședința de vineri, 30 octombrie, după ce rezultatele și estimările unor nume importante, precum Amazon și Intel, au alimentat îngrijorările investitorilor.
Potrivit relatării NBC News, republicată de Yahoo Finance, întrebarea care apasă asupra pieței este cât de repede se vor întoarce, sub formă de câștiguri, banii cheltuiți pe centre de date, cipuri și servicii AI. Cererea există, dar costul extinderii infrastructurii crește, iar răbdarea investitorilor este pusă la încercare.
Google pierduse deja aproape 500 de miliarde de dolari într-o singură zi
Semnalul de alarmă venise încă de joi, 29 octombrie. Alphabet, compania care deține Google, a pierdut aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, într-o ședință despre care am relatat pe Playtech. Vineri, acțiunile au coborât cu încă aproximativ 1,4%, potrivit NBC News. Pierderea de joi este separată de bilanțul de peste 1.000 de miliarde de dolari al sectorului tehnologic din ziua următoare.
Problema Google are două componente: factura investițiilor în AI și rezultatele publicității, principala sa sursă de venit. În trimestrul al treilea, încasările din reclame au ajuns la 82 de miliarde de dolari, sub cele 83,4 miliarde estimate de analiști, potrivit Reuters. Segmentul „Google Search & other” a crescut cu 12%, la 63,35 miliarde de dolari, arată rezultatele oficiale Alphabet. Așadar, veniturile au crescut, însă ritmul nu a convins piața.
Există și o legătură confirmată cu transformarea căutării prin AI. În conferința cu investitorii, Philipp Schindler, directorul comercial al Google, a explicat că utilizarea tot mai mare a AI Mode, monetizat deocamdată mai slab, a contribuit la încetinirea creșterii veniturilor din Search.
AI Mode este modul de căutare conversațională, în care utilizatorul poate continua cu întrebări suplimentare. AI Overviews sunt rezumatele generate automat în pagina cu rezultate. Explicația lui Schindler despre monetizarea mai slabă se referea explicit la AI Mode. El a indicat și alți factori, în special cursul valutar, pe care l-a numit principala cauză a încetinirii față de trimestrul precedent, precum și schimbări în cheltuielile unor categorii de advertiseri.
În paralel, Alphabet menține pentru 2026 cheltuieli de capital de 195–205 miliarde de dolari și anunță o creștere semnificativă în 2027. Fluxul de numerar liber din trimestrul al treilea a fost negativ, de aproximativ 9,1 miliarde de dolari. Google spune că extinde reclamele în AI Mode și AI Overviews, însă investitorii așteaptă să vadă cât de repede va transforma utilizarea acestor funcții în venituri suplimentare.
Intel pierde aproape 29%, iar scăderile se extind în industria cipurilor
La închiderea ședinței, S&P 500 a scăzut cu 1,82%, iar Nasdaq Composite cu 2,86%, conform bilanțului publicat de operatorul bursier Cboe. Intel a fost printre cele mai afectate companii, cu o pierdere de aproape 29%. Nvidia a coborât cu 4,2%, SanDisk cu aproximativ 14%, iar Marvell cu circa 10%.
Presiunea s-a extins și asupra firmelor care construiesc infrastructură cloud pentru aplicații AI. NBC News relatează scăderi de peste 10% pentru Nebius și CoreWeave, în timp ce indicele semiconductorilor din Philadelphia a pierdut 7,2%. Amazon a încheiat ziua cu un minus de aproximativ 1,4%, după o reacție inițială mult mai severă în tranzacțiile de după închiderea ședinței precedente.
În cazul Intel, rezultatele oficiale arată venituri trimestriale de 16,5 miliarde de dolari, în creștere cu 21% față de anul anterior. Pentru trimestrul următor, compania estimează însă venituri între 15 și 16 miliarde de dolari, iar perspectiva privind vânzările și profitul nu a convins piața.
Conducerea a indicat dificultăți de producție și aprovizionare, inclusiv deficitul de memorii și slăbirea cererii pentru PC-uri. Așadar, scăderea Intel reflectă și probleme concrete ale companiei și ale industriei hardware, pe lângă îngrijorările mai largi privind investițiile în AI.
Amazon crește puternic în cloud, dar factura investițiilor apasă asupra numerarului
Raportarea financiară Amazon arată că veniturile AWS au ajuns la aproximativ 46 de miliarde de dolari în trimestrul al treilea, cu circa 39% peste nivelul de acum un an. La nivelul întregului grup, profitul operațional a urcat la 28,1 miliarde de dolari.
În același timp, fluxul de numerar liber pentru ultimele 12 luni a devenit negativ, la minus 42,4 miliarde de dolari, pe fondul investițiilor mai mari în proprietăți și echipamente. Amazon spune că această creștere a cheltuielilor reflectă în principal investițiile în AI. Fluxul de numerar liber negativ nu este același lucru cu o pierdere contabilă: compania poate raporta profit și, simultan, poate cheltui pentru investiții mai mult numerar decât generează din operațiuni.
Amazon menține pentru 2026 un buget de cheltuieli de capital de aproximativ 220 de miliarde de dolari. Andy Jassy a declarat, în conferința cu investitorii citată de NBC News, că majoritatea banilor sunt destinați AWS și că suma ar urma să crească semnificativ în 2027.
Discuția despre cât de mult se văd investițiile în AI în rezultatele companiilor devine astfel tot mai importantă. Pentru investitori contează atât creșterea veniturilor, cât și timpul necesar recuperării sumelor investite.
Ce înseamnă pierderea de peste 1.000 de miliarde de dolari
Suma reprezintă scăderea capitalizării bursiere, adică a valorii pe care piața o atribuie acțiunilor companiilor. Aceasta se calculează folosind prețul unei acțiuni și numărul acțiunilor în circulație. Când prețurile scad, se reduce și evaluarea totală, fără ca aceeași sumă să dispară din conturile bancare ale firmelor.
Pentru acționari, efectul este însă real: valoarea de piață a deținerilor scade. Sunt expuși inclusiv investitorii din România care dețin aceste acțiuni sau fonduri care le includ. Impactul asupra fiecărui portofoliu depinde de companiile deținute și de ponderea lor, astfel că pierderea sectorului nu se transferă identic tuturor investitorilor.
O ședință de scăderi nu demonstrează că bula AI s-a spart
Cboe interpretează vânzările ca pe o reevaluare a raportului dintre cheltuielile uriașe și câștigurile încă incerte. Rezultatele AWS arată că serviciile cloud continuă să crească. Totodată, scăderea nu a fost uniformă în întreaga economie: sectoarele financiar, energetic și de sănătate din S&P 500 au încheiat ședința pe plus.
Riscurile rămân relevante, mai ales într-o piață în care câteva companii foarte mari influențează puternic indicii bursieri. Am prezentat pe Playtech și avertismentele privind riscurile financiare ale expansiunii AI. O scădere de această amploare arată cât de repede se pot schimba așteptările investitorilor, dar nu stabilește singură dacă tehnologia va produce, pe termen lung, câștigurile promise.